Les nuits de Fourvière du 31 mai au 28 juillet 2023

Chaque été, en juin et juillet, le festival Les nuits de Fourvière présente plus de 130 représentations, 58 spectacles de théâtre, danse, musique, opéra, cirque, dont 16 créations et premières françaises.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

France Inter, partenaire du festival, accompagnera la programmation musicale des Nuits de Fourvière en vous proposant des rendez-vous d’antenne en juillet pour sa grille d’été.

Publicité

Les nuits de Fourvière - Q. LAFONT

Le spectacle de Philippe Decouflé, Stéréo en version Deluxe, ouvrira le festival des Nuits, entre musique et danse, pour une histoire du rock’n roll portée par une équipe plein d’énergie. Des créations inédites suivront comme Unstill Life de Benjamin Millepied et Alexandre Tharaud, Lorenzaccio d’Alfred de Musset par les Comp. Marius, Tachkent mis en scène par Dan Jemmet, Rapport pour une académie créé par Georges Lavaudant.

Philippe-Decoufle - Lahlou-Benamirouche

Côté danse, la grande chorégraphe de flamenco María Pagés, inspirée par les Mille et Une Nuits, signera son retour aux Nuits avec De Scheherezade, tandis que la compagnie Maqamat invitera les spectateurs de Beytna à partager le travail de quatre chorégraphes du monde entier.

Maria Pages - DR

Le cirque sera présent au Domaine de Lacroix-Laval avec les Gallois du NoFit State Circus qui présenteront Sabotage pendant 3 semaines dans leur chapiteau de 700 places, mais également aux Célestins, théâtre de Lyon pour le spectacle Là de Baro d’evel, ou encore au parc de Parilly avec les interprètes du CNAC dans Balestra, en partenariat avec les utoPistes.

Sabotage - Mark Robson

Le théâtre rendra hommage à de grandes figures, avec la présence d’Isabelle Adjani dans Le vertige Marilyn, d’Ariane Ascaride dans Sorcières, la lecture des écrits de Bartabas dans Les Cantiques du corbeau, des clins d’œil à Romain Gary dans Il n’y a pas de Ajar, et la venue de l’humoriste Florence Foresti pour 5 dates de Boys Boys Boys.

Sorcières - Julien Mignot

Des formes originales seront accueillies avec No Way, Veronica, une mise en scène de Jean Boillot inspirée de The Thing de John Carpenter, ou encore avec Himmelerde, la pièce de théâtre musical masqué par la Familie Flötz et la Musicbanda Franui. La complicité avec l’ENSATT continuera de refléter la nouvelle génération à travers quatre spectacles. À Fourvière, la programmation de Vogue la nuit invitera aussi la jeunesse prometteuse dans toutes les disciplines avec Tamino, French 79, Irène Drésel et le chorégraphe Mehdi Kerkouche pour Portrait.

Himmelerde - Bernd Uhlig

Des soirées inclassables offriront des moments uniques avec Raphaël Imbert et ses complices, André Minvielle en carte blanche au Théâtre Comédie Odéon, ou le projet de percussions aquatiques Akutuk Origins.

Les musiques nous feront voyager au Grand théâtre et à l’Odéon, avec Kassav’, Biréli Lagrène et Sylvain Luc, Vinicio Capossela, Grigori Vasilas, Inés Bacán, Pedro Soler et Gaspar Claus, Avishai Cohen Banda « Iroko », Imany, Souad Massi, Antibalas pour un hommage à Aretha Franklin, et enfin la star Lila Downs dans un final mexicain.

Biréli Lagrène - Alexandre Lacombe

Les concerts de l’été mêleront les personnalités françaises (Christine and the Queens, Benjamin Biolay, Zazie, Michel Polnareff, Disiz, Bernard Lavilliers, Deluxe, The Blaze, Jeanne Added, Catherine Ringer pour une lecture de poèmes d’Alice Mendelson…) aux invités internationaux (Simply Red, alt-J, The Black Keys, Queens Of The Stone Age, Sigur Rós, Ben Harper…).

Queens Of The Stone Age - Andres Neumann

Plusieurs propositions chorales et orchestrales originales ponctueront l’édition : le Requiem de Verdi célèbrera les 40 ans de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, Pomme traversera son nouvel album en compagnie d’un orchestre, le chœur Spirito chantera les Beatles avec Yes It Is, l’Orchestre du Conservatoire réunira les thèmes des films d’Albert Dupontel composés par Christophe Julien dans Dupontel Symphonik, et accompagnera Thylacine

Les nuits de Fourvière - Q. LAFONT

Les Nuits de Fourvière se sont sculptées un projet artistique singulier avec pour seule boussole la qualité artistique des projets et leur inscription sur la scène internationale.

Toute la programmation ici !

Sources Les nuits de Fourvière