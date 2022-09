Les obsèques de Mikhaïl Gorbatchev se tiendront sans Poutine ni grands chefs d’État étrangers

Mikhaïl Gorbatchev n’aura pas le droit à des funérailles nationales ce samedi. Les obsèques du dernier dirigeant de l'URSS, mort mardi à l'âge de 91 ans , se feront sans le président russe Vladimir Poutine. "Nous savons que la cérémonie principale sera le 3 septembre, ainsi que les funérailles, mais l'emploi du temps du président ne lui permettra pas d'être là", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Il s'est limité à dire que des "éléments de funérailles nationales" seraient présents lors de l'inhumation de Mikhaïl Gorbatchev, notamment une "garde d'honneur".

Une longue liste noire de personnalités politiques

Après la mort de Mikhaïl Gorbatchev, de nombreux dirigeants occidentaux ont rendu hommage à ce réformateur qui a œuvré à réduire les tensions en pleine Guerre froide, tenté de transformer l'Union soviétique pour la sauver et reçu en 1990 le prix Nobel de la paix.

Publicité

Mais à cause des sanctions de la communauté internationale liées à l’invasion de l’Ukraine, la liste noire des personnalités interdites de séjour en Russie est longue. Les principaux responsables des États-Unis (dont le président américain Joe Biden), du Royaume-Uni, de l'UE, du Japon et du Canada figurent sur cette liste d'exclusion. Seul le Premier ministre hongrois Viktor Orban sera présent pour " rendre hommage au défunt Mikhaïl Gorbatchev ", accompagné d'une délégation hongroise, a-t-il indiqué sur Twitter.

La France sera représentée par son ambassadeur en Russie, Pierre Lévy, selon le ministère des Affaires étrangères.

Une cérémonie ouverte à tous

Comme Nikita Khrouchtchev, Mikhaïl Gorbatchev n’a pas l’honneur de funérailles nationales , avec une cérémonie officielle. Les obsèques, à Moscou, ne seront pas retransmises à la télévision, ni sur les chaînes d’État ni sur les chaînes privées. Boris Eltsine, mort en 2007 quand Poutine était déjà au pouvoir, avait eu droit à un hommage solennel à la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou.

La cérémonie d'adieu à Mikhaïl Gorbatchev va durer deux heures, contre quatre prévues initialement. Les Moscovites pourront lui rendre un dernier hommage dans la salle des Colonnes de la Maison des syndicats de Moscou, là où le corps de Joseph Staline avait été exposé en 1953.

L’accès au cimetière pour l’inhumation sera aussi ouvert à tous. L’ancien dirigeant sera enterré auprès de son épouse Raïssa, et aux côtés de nombreux intellectuels, poètes et musiciens russes : le romancier Nicolas Gogol, le compositeur Sergueï Prokofiev et dramaturge Anton Tchekhov. Nikita Khrouchtchev, le successeur de Staline, et le premier président de la fédération de Russie Boris Eltsine et rival de Gorbatchev, reposent également dans ce cimetière.