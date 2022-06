Les Odyssées, le spectacle !

Les Odyssées, le podcast de France Inter aux 21,5 millions d’écoutes, c'est désormais un spectacle pour toute la famille, au Théâtre libre du 22 octobre 2022 au 1er janvier 2023.

Depuis son lancement en juin 2019, le podcast Les Odyssées, imaginé et porté par Laure Grandbesançon, à destination des 7-12 ans, rencontre un énorme succès auprès des petits et des grands. Plus de 80 épisodes pour explorer l’histoire, faire découvrir les grands personnages et les événements marquants, déclinés en Odyssées du Louvre, autour des œuvres et des personnalités du plus grand musée du monde.

Publicité

Laure Grandbesançon , la dame des Odyssées et son complice de toujours, Jimmy, le serveur du restaurant « Happy Nouilles » mènent l’enquête ! Bienvenue au bureau des odyssées, le bureau secret où tous les mystères de l’Histoire trouvent leur résolution. L’Histoire est pleine de femmes et d’hommes extraordinaires, de destins insensés et surtout de mystères…

Qui est Jeanne Barret la première femme qui a fait le tour du monde ?

► Embarquez à bord de l'Etoile en compagnie de Jeanne Barret, une botaniste exceptionnelle qui accompagna Bougainville dans son tour du monde. Au XVIIIème siècle, les femmes ne sont pas admises en mer, alors notre héroïne s’est fait passer pour un garçon. Sa ruse résistera-t-elle longtemps ?

Comment Howard Carter a-t-il découvert le tombeau de Toutânkhamon ?

► La découverte de Toutânkhamon revient à Howard Carter et Lord Carnarvon en 1922. La fabuleuse l'histoire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon, onzième pharaon de la XVIIIe dynastie, période apogée de la civilisation égyptienne antique.

Les trois astronautes de la mission Apollo 13 arriveront-ils à rentrer sur terre ?

► Le 13 avril 1970, neuf mois après les premiers pas de l'homme sur la lune, les Etats-Unis envoient une nouvelle équipe d'astronautes sur le magnifique astre blanc. Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Haise sont les trois membres de la mission Apollo 13, et ils sont rudement fiers ! Mais rien ne va se passer comme prévu...

De l’Antiquité à nos jours, embarquez pour trois folles aventures, qui vous conduiront du Brésil à Tahiti, en passant par Houston, la lune, l’Egypte et le dangereux Détroit de Magellan. Sur les mers, sous terre et dans l’espace, Laure et Jimmy ne reculent devant aucun danger…

Au Théâtre Libre du 22 octobre 2022 au 1er janvier 2023 – Les samedis et dimanches à 14h – Tous les jours pendant les vacances de noël

Billetterie dès maintenant sur le site du Théâtre libre .

Genre : Spectacle Familiale

Public : Tout public

Auteur : de et avec Laure Grandbesançon

Mise en scène : Charlotte Saliou sur une scénographie de Cirque Le Roux

Distribution : Laure Grandbesançon et Baptiste Belaïd

Illustration : André Ducci

Production : Quartier libre

Adresse Théâtre libre : 4 boulevard de Strasbourg, Paris 10è

►►► A venir :

La parution du nouveau livre "Les Odyssées. Les mythes et récits légendaires racontés aux enfants", de Laure Grandbesançon (une coédition France Inter / Les Arènes) dès le 13 octobre 2022.

Avec Achille et Ulysse, dans les récits mythiques de l'Iliade et de l'Odyssée ; Les folles aventures de Robinson Crusoé ; La légende du Roi Arthur, avec Merlin le magicien et la fée Morgane… Sans oublier la partie Bonus, avec toutes les infos, trucs et astuces !