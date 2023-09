Les options dans certains collèges renforcent "la ségrégation entre les classes", selon une étude

Comment favoriser la mixité sociale à l'école ? C'est l'éternel combat de tous les ministres de l'Education nationale. Pap Ndiaye avait annoncé en mai dernier des mesures, avec la volonté de réduire de 20% les différences de recrutement social entre établissements publics d'ici à 2027. Son successeur Gabriel Attal a repris cet objectif à son compte. Parmi les pistes possibles : proposer dans les établissements défavorisés des options, des sections internationales, des classes bilangues qui attirent davantage les élèves de milieu favorisé.

Mais le risque est de recréer une ségrégation sociale au sein même de l'établissement avec des classes non mixtes. Comme le montre une étude publiée par l'Institut des politiques publiques, qui s'est penché sur les conséquences de la suppression des classes bilangues et des sections européennes suite à la réforme du collège en 2016.

Publicité

L'exemple des sections européennes

Proposer des options rares, des classes bilangues dans un collège défavorisé permet d'attirer des élèves de milieu social plus élevé. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les élèves se mélangent, comme l'a mesuré Youssef Souïdi, chercheur au CNRS et à l'université Paris-Dauphine : "Ces options, ces sections bilangues, sections européennes, contribuent à la ségrégation entre les classes, au sein d’un même établissement".

Selon ce chercheur, si la mixité sociale dans la cour de récréation existe, "ensuite quand vous allez regarder comment sont constituées les classes, elles sont très différentes selon leur composition sociale".

Le regroupement d’élèves en fonction d’options

Or les élèves passent la plupart de leur temps scolaire avec leurs camarades de classe et non pas dans la cour de récréation. Une autre étude a montré que si des élèves socialement défavorisés ont plus d'amis de milieu favorisé, ils connaissent une mobilité sociale plus forte. D'où l'importance de classes mixtes socialement.

Mais les principaux de collège sont souvent tentés de regrouper les élèves en fonction des options ou des langues, pour plusieurs raisons, poursuit le chercheur Youssef Souïdi : "D’abord, l’emploi du temps est facile à faire quand vous avez tous les élèves qui font la même option sont dans une même classe. Il y a une seconde possibilité : les parents sont d’accords pour mettre leur enfant dans un établissement socialement défavorisé, à condition qu’ils suivent une option et qu’il soit dans la même classe que les autres élèves qui suivent cette option-là." Pour renforcer la mixité à l'école, la solution serait au contraire de répartir ces élèves entre les différentes classes d'un établissement.