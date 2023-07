Les oubliées de la Révolution : Charlotte Corday assassine Marat en poignardant la Terreur

Le fait historique est devenu célèbre grâce au peintre David qui a reproduit la scène sur toile l'année même. Mais l'histoire nous a conduit à nous souvenir de cette date comme étant celle de la disparition d'un des grands protagonistes de la période, faisant passer au second plan la mémoire de celle qui tenait à mettre fin, seule et avec ses propres moyens, à la Terreur révolutionnaire.

Comme de nombreuses autres femmes actrices de cette période fondatrice, Charlotte est aussitôt passée au second plan de la scène révolutionnaire. Elle fait l'objet de mémoires plurielles qui ont délégitimé tout au long du XIXe siècle ses intentions politiques, en même temps que celles de l'ensemble des femmes révolutionnaires.

Publicité

Charlotte naît en 1768 en Normandie, au sein d'une famille noble, catholique, mais désargentée qui voit son existence bouleversée par les événements de la révolution française. En février 1791, elle n'a qu'une vingtaine d'années, et se voit contrainte de quitter précipitamment le couvent bénédictin de Caen dans lequel elle vit depuis ses 13 ans. Elle est profondément choquée par le divorce social qu'opère la Révolution avec l'Église de France, à la suite de la nationalisation des biens du clergé décrétée en novembre 1789. Bien que Charlotte cultive les idéaux des Lumières, son libéralisme reste ponctué par un certain attachement au conservatisme social séculaire, et aux valeurs qui sont celles de la monarchie constitutionnelle, qui conditionnent les premiers temps de la Révolution française.

Prête à tout pour en finir avec la Terreur révolutionnaire

Très tôt, elle est terrifiée par le radicalisme révolutionnaire. Entre l'été 1791 et l'été 1793, la révolution s'intensifie avec la fuite et l'arrestation de la famille royale, la guerre face aux monarchies européennes coalisées, la chute de la royauté suite à l'insurrection des Tuileries le 10 août 1792 et la proclamation de la Première République le 22 septembre 1792.

La représentation nationale se cristallise et les députés révolutionnaires modérés sont accusés de trahison, d'agir main dans la main avec les royalistes pour faire tomber la Révolution.

L'événement qui motive Charlotte à agir pour que la France renoue avec la paix sociale, ce sont les journées des 31 mai et du 2 juin 1793 à Paris. La Convention nationale, dominée par les députés les plus modérés (les Girondins, la droite révolutionnaire), est renversée par un soulèvement populaire alimenté par les ténors montagnards, les députés de la gauche révolutionnaire (exacerbée par les clubs et les sections parisiennes) connue pour concentrer les représentants les plus radicaux de l'Assemblée. Une grande partie des députés girondins sont en état d'arrestation et accusés de trahison. C'est dans ce contexte délétère que Charlotte se décide à passer à l'action et à préparer un plan efficace pour assassiner le député et leader montagnard Jean-Paul Marat. Il s'agit de s'en prendre au journaliste incendiaire de "L'Ami du peuple" qui, grâce à son journal, est connu pour exciter les passions révolutionnaires, accusé par beaucoup à l'époque d'avoir alimenté la guerre civile, et le massacre des royalistes emprisonnés à Paris en septembre 1792.

« J'ai tué un homme pour en sauver 100 000 »

Charlotte Corday veut ainsi en finir avec le désordre révolutionnaire qu'incarne à ses yeux Marat. La jeune femme est profondément marquée par cette chasse aux sorcières dont les révolutionnaires modérés sont la cible. Elle s'en rapproche nécessairement. Parmi la trentaine de députés girondins ostracisés de la Convention, elle rencontre le député Barbaroux lui-même proscrit, réfugié à Caen. Révulsée par ce climat de terreur révolutionnaire, elle prend la route de Paris le 9 juillet 1793 et arrive deux jours plus tard le matin du 11 juillet 1793, munie d'une lettre du député Barbaroux qui lui permet de prendre contact avec le député Lauze de Perret. Ce dernier lui apprend que Marat est cantonné chez lui. Il ne se rend plus à la Convention, car atteint d'une maladie de la peau, il tente de la guérir en restant dans sa baignoire. Il œuvre à distance en multipliant les correspondances avec la Convention nationale, et ses articles de presse pour son journal. Elle, qui pensait pouvoir s'en prendre à lui en pleine séance publique de l'Assemblée nationale, doit revoir ses plans.

À réécouter : 13 juillet 1793. Charlotte Corday assassine Marat Autant en emporte l’Histoire Écouter plus tard écouter 55 min

Le 12 juillet 1793, Charlotte rédige son adresse aux Français "Amis des lois et de la paix" dans laquelle elle partage son désarroi quant à la situation critique dans laquelle s'enfonce à ses yeux la France révolutionnaire.

"Adresse aux Français Amis des lois et de la paix" de Charlotte Corday, 12 juillet 1793 - Gallica / BNF

Le 13, elle doit s'y reprendre à deux fois pour qu'on accepte de la faire entrer et qu'elle puisse se retrouver aux côtés de Marat au 30 rue des Cordeliers, et passer à l'action. Après quoi, la jeune aristocrate normande se refuse à fuir. Elle reste figée, et observe Marat agoniser dans sa baignoire. Charlotte reconnaît immédiatement son acte et affirme avoir agi seule pour arrêter celui qu'elle considère comme étant le catalyseur de la violence révolutionnaire . Elle est incarcérée le 14 juillet 1793. Le 16 juillet, lors de son procès face à l'accusateur public Fouquier-Tinville (dont il est possible de retrouver l'audience complète dans Le Républicain français du 23 juillet 1793 ) elle revendique de nouveau son acte, en rappelant qu'elle s'en est prise à lui "parce qu'il pervertissait la France" : "J'ai tué un homme pour en sauver 100 000".

Elle est condamnée à la peine de mort et guillotinée le lendemain, 17 juillet 1793. Mais à défaut d'un retour au calme - que Charlotte Corday appelait de ses vœux - cet assassinat contribue au contraire à exacerber les forces révolutionnaires les plus radicales, et participe au glissement inexorable vers les mesures d'exception de la Terreur, une justice sommaire et expéditive justifiée par les circonstances pour soi-disant mieux défendre la souveraineté populaire face aux complots contre-révolutionnaires.

A lire également dans cette série "Les oubliées de la Révolution" :