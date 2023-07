Les oubliées de la Révolution : Théroigne de Méricourt ou la quête de l'égalité par les armes

Théroigne fait partie des nombreuses femmes révolutionnaires à s'être engagées très tôt dans les affaires politiques de la Révolution, au sein des tribunes de l'Assemblée d'une part et des clubs révolutionnaires d'autre part. Elle est restée célèbre pour avoir essayé de promouvoir une égalité civile pleine et naturelle entre les hommes et les femmes en appellant, en 1792, à la formation d'une armée de femmes. Rétrospective.

Engagée politiquement dans les tribunes de la toute première Assemblée nationale

Anne-Joseph Théroigne, dite Théroigne de Méricourt, est originaire d'une famille de paysans aisés, née dans le petit village de Marcourt dans la région et principauté de Liège le 13 août 1762. Elle voyage très tôt et aspire d'abord à une carrière de cantatrice en Italie. Mais elle regagne Paris en mai 1789 pour ne rien rater des Etats généraux réunis à Versailles . Elle commence à scruter les brochures politiques et s'implique plus que n'importe quelle autre femme au débat public. Elle se rend très souvent dans les tribunes de la salle des Menus-Plaisirs où siègent les États généraux. Elle assiste à de nombreuses séances de l'Assemblée nationale constituante, et n'hésite pas à réclamer avec panache l'égalité politique des femmes au même que les hommes.

Théroigne tient un salon dans lequel se réunissent les grands ténors démocrates du moment, c'est ainsi qu'elle attire de plus en plus l'attention des journalistes qui contribuent à en faire une icône révolutionnaire. C'est comme cela qu'elle rencontre Charles-Gilbert Romme avec qui, Théroigne fonde et anime en janvier 1790 le Club des Amis de la loi. Si beaucoup louent son ardeur patriotique, et son féminisme d'avant-garde, elle ne manque pas aussi d'être conspuée par la presse réactionnaire qui la dépeint comme une femme pervertie. Elle fait l'objet d'attaques d'une violence inimaginable, de caricatures obscènes, souvent représentée en femme lubrique.

En février 1791, dans une auberge de la Boverie, près de Liège, Théroigne est enlevée par un groupe d'émigrés contre-révolutionnaires, un enlèvement commandité par un certain Mercy-Argenteau, représentant autrichien. Elle est détenue au château de Kufstein, dans le Tyrol, principalement interrogée pour lui soutirer des informations sur les rapports de force à l'Assemblée nationale et le climat au sein des clubs politiques qu'elle a l'habitude de fréquenter. Elle est séquestrée pendant un an. Elle en profite pour écrire ses "Confessions" où elle raconte comment est née sa volonté de combattre les inégalités entre les hommes et les femmes dans la société. Pendant presque un an, elle souffre de solitude, mais elle cultive une telle haine à l'égard de l'Autriche qu'elle se promet de tout faire une fois rentrée en France pour convaincre la représentation nationale d'entrer en guerre contre l'Autriche. Libérée à la fin de l'année 1791, Théroigne regagne Paris en héroïne et remonte à la tribune de l'Assemblée nationale et du club des jacobins pour participer activement aux débats houleux qui opposent les Girondins et les Montagnards quant à savoir s'il faut que la France déclare la guerre à l'Autriche.

Conquérir les droits des femmes par les armes

Théroigne se bat également pour que les femmes obtiennent le même droit que les hommes dans la participation à la guerre. D'ailleurs, elle préconise une égalité formelle en la matière en désirant former des bataillons de citoyennes, d'amazones, soutenues dans ce projet par Claire Lacombe et Pauline Léon. Voici un extrait d'un de ses discours prononcé à la Société fraternelle des minimes, le 25 mars 1792 : "Citoyennes, nous pouvons, par un généreux dévouement, rompre le fil de ces intrigues. Armons-nous ; nous en avons le droit par la nature, et même par la loi ; Montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieures ni en vertus, ni en courage […] il est temps enfin que les femmes fortes de leur honteuse nullité, où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservies depuis longtemps […] Citoyennes, pourquoi n’entrerions-nous pas en concurrence avec les hommes […] ouvrons une liste d'Amazones Françaises, que toutes celles qui aiment véritablement leur patrie viennent s'y inscrire. "

Bien sûr une telle revendication est inaudible au sein de l'Assemblée et des clubs révolutionnaires. À défaut de pouvoir remplir les rangs des armées républicaines, comme de nombreuses femmes, Théroigne participe à la prise du palais des Tuileries et à la chute du roi dans la nuit du 9 au 10 août 1792. Mais la déchéance de la royauté et la mise en place de la Première République marquent le point de départ d'une fuite en avant de la révolution qui se radicalise jusqu'à l'été 1794, en passant par l'exécution du roi en janvier 1793, le soulèvement de la Vendée et des régions fédéralistes, le coup de force montagnard contre les députés girondins et, surtout, la mise en place d'un régime d'exception basé sur la Terreur censée traquer les ennemis intérieurs et extérieurs de la révolution.

C'est ainsi qu'au printemps 1793, par une affiche bleue signée de son nom et placardée sur les murs de Paris, adressée "Aux 48 sections" de Paris, Théroigne en appelle au calme, au retour de la fraternité et à l'union de tous les révolutionnaires quelles que soient leurs convictions au nom du salut public pour ne pas se laisser prendre au piège de la division que les véritables ennemis appellent de leurs vœux pour tuer la révolution dans l'œuf. Elle va même jusqu'à proposer "qu’il soit nommé, dans chaque section, six citoyennes les plus vertueuses et les plus graves par leur âge, pour concilier et réunir les citoyens, leur rappeler les dangers de la patrie".

Affiche placardée par Théroigne de Méricourt sur les murs de Paris et adressée "Aux 48 sections" de Paris, 1793 - Gallica / BNF

Une initiative qui passe mal auprès des révolutionnaires les plus avancés pour qui elle est immédiatement amalgamée à une modérée faisant le jeu des contre-révolutionnaires royalistes. Et pour cause, le 15 mai 1793, elle est prise à partie par un groupe de militantes sans-culottes qui l'humilient publiquement en lui infligeant une fessée. Terriblement offensée et choquée par ce qui lui est arrivé, Théroigne se réfugie dans la solitude. Ce qui la frappe davantage, c'est le coup de force populaire entraîné par les Montagnards et la Commune de Paris qui conduit les 31 mai et 2 juin 1793 à l'exclusion et l'arrestation de l'ensemble des députés Girondins de la Convention. Elle est stupéfaite par l'établissement du gouvernement révolutionnaire et aurait progressivement développé une peur chronique vis-à-vis de la guillotine, alimentée par le climat d'opposition qui règne entre les factions rivales (Dantonistes, Robespierristes et Thermidoriens). Théroigne est reconnue folle à l'automne 1794 et passera le restant de ses jours enfermée dans des hospices. Elle meurt le 22 juin 1817 à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris.

