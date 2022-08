Les papillons ont-ils des oreilles ?

Quand les poules auront des dents, les papillons auront des oreilles ? La présence d'oreilles sur le petit corps des papillons semble impossible. Voilà ce qu'a expliqué Léon Rogez entomologiste à Noëlle Bréham :

"Les papillons n'ont pas d'oreilles parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils se repèrent par la lumière ou par la couleur, en regardant les congénères, en regardant les fleurs.

Mais certaines espèces de papillons de nuit ont des oreilles ! Les oreilles de ces papillons ne sont pas des oreilles au sens où on l'entend, mais ils ont un tympan : une membrane sensible au son présente dans nos oreilles. Ce tympan se situe de chaque côté du dos, à la base de l'abdomen. Ses tympans sont sensibles aux ultrasons émis par les chauves-souris, leurs prédateurs principaux.

Des papillons blagueurs

Certains papillons vont plus loin. Ils sont capables à leur tour d'émettre de faux ultrasons afin de perturber le sonar des chauves-souris.

Si vous allumez une lumière ou bien si vous passez sous un lampadaire en plein été vous verrez les papillons voler, et les chauves-souris qui passent près du Lampadaire sont là pour manger les papillons.

Parmi les papillons nocturnes, se trouvent les noctuelles. Ils ont d'abord un vol régulier, et à l'approche de la chauve-souris qui émet son ultrason, ces papillons tombent en feuilles mortes. Ils quittent le champ du radar en se laissant tomber.

La chauve-souris n'est pas attirée par la lumière, mais par les papillons

La chauve-souris, comme l'hirondelle, ne fait que manger des papillons. En volant, elle capture un papillon, puis deux papillons, puis trois papillons… Et cela dure toute la nuit. Les chauves-souris sont insectivores, comme les musaraignes. Elles ont donc un rythme de vie extrêmement rapide, et un cœur qui bat très très vite. Elles arrivent à manger leur poids en nourriture chaque nuit. Elles sont vraiment obligées de manger beaucoup parce qu'elles dépensent une énergie folle à voler."

