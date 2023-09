Les paravents au Théâtre National de Bretagne du 29 septembre au 7 octobre 2023

Entre 1955 et 1961, Jean Genet écrit et publie Le Balcon, Les Nègres et Les Paravents qui le placent au premier rang des dramaturges contemporains et marquent le début d’un engagement politique fort. Publiée en 1961, la dernière grande œuvre dramatique de Genet, Les Paravents, dut attendre 1966 avant d’être présentée à Paris, grâce à l’intervention d’André Malraux.

Étant donné le scandale que le spectacle a suscité auprès de ceux qui la considèrent de manière univoque et n’y voient qu’une offense faite à la France, Jean Genet a su justifier cet impact par la profondeur, la solidité, la densité et l’importance de l’œuvre. La pièce est certainement l’un des piliers fondateurs dans la création du théâtre français contemporain. Se déroulant dans un pays arabe colonisé par les Européens, son point de départ est autant le chaos et le reflet de la guerre d’Algérie, que les impossibles deuils de ses compagnons disparus.

Une centaine de personnages gravitent autour de la famille des Orties composée de La mère, du fils Saïd et de Leïla son épouse.

Les Paravents sont un trompe-l’œil. On croit que la pièce traite de la guerre; on se trompe. On croit que les rebelles en sont les héros, et c’est le traître qui triomphe. Car dans cette fresque épique, en dehors de toute morale et bienséance, la pièce, ici au Théâtre National de Bretagne du 29 septembre au 7 octobre 2023, déjoue et affole nos codes et nos attentes.

Leïla — Je suis fatiguée par la marche, le soleil, la poussière. Je ne sens plus mes jambes: elles sont devenues la route elle-même. À cause du soleil, le ciel est en zinc, la terre en zinc. La poussière de la route, c’est la tristesse de ma gueule qui retombe sur mes pieds. Où allons-nous Saïd, où allons-nous ?

Les Paravents, résidence de création - Philippe Chancel, 2023 – TNB

Jean Genet nous emporte en illuminant le monde de la mort et le monde des vivants à travers divers tableaux qui composent un fascinant rituel politique et poétique.

« Je n’ai jamais copié la vie » dit Genet, et c’est dans cet interstice entre la vie et son double autre, le rêve, qu’Arthur Nauzyciel déploie son projet de mise en scène.

En 2023, Arthur Nauzyciel présente Les Paravents, où il met en scène 16 comédiennes et comédiens: des fidèles, dont Marie-Sophie Ferdane, Mounir Margoum et Xavier Gallais, des jeunes interprètes issus de la promotion 10 de l'École du TNB, d’autres encore ayant participé à la mise en scène de Patrice Chéreau (1983), écrivant ainsi sur 3 générations une nouvelle page de l’histoire des Paravents.

►►► Distribution

Texte : JEAN GENET

Mise en scène : ARTHUR NAUZYCIEL

Assistanat à la mise en scène : CONSTANCE DE SAINT REMY et THÉO HEUGEBAERT

Dramaturgie : LEILA ADHAM

Travail chorégraphique : DAMIEN JALET

► Avec

HINDA ABDELAOUI

ZBEIDA BELHAJAMOR

MOHAMED BOUADLA

AYMEN BOUCHOU

OCÉANE CAÏRATY

MARIE-SOPHIE FERDANE

XAVIER GALLAIS

HAMMOU GRAÏA

ROMAIN GY

JAN HAMMENECKER

BRAHIM KOUTARI

BENICIA MAKENGELE

MOUNIR MARGOUM

FARIDA RAHOUADJ

MAXIME THÉBAULT

CATHERINE VUILLEZ