Les pénuries de médicaments s’intensifient et inquiètent les pharmaciens

Dans son officine près de Dijon, Pierre-Olivier Variot passe en moyenne 12h par semaine à chercher les médicaments qui lui manquent. "Mon grossiste n’a pas le médicament, j’appelle le laboratoire qui me dit 'Je ne comprends pas, j’ai livré votre grossiste'. Je dois rappeler le grossiste qui me dit 'Finalement, je ne l’ai pas'. Je rappelle le laboratoire qui finit par me dépanner mais seulement de deux boîtes. Tout devient très compliqué...", témoigne-t-il.

Des scènes comme celle-là, les pharmaciens en ont pris l’habitude depuis plusieurs mois. Sauf qu’en cette fin d’année, ils sont encore plus inquiets. Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), les pénuries de médicaments ont augmenté de 15% en 2022. Et ce n’est pas la nouvelle politique de la Chine concernant l’épidémie de Covid, et donc la forte demande de paracétamol, qui devrait rassurer les professionnels de la santé.

"En France, on a le prix du médicament le moins cher d’Europe"

Comment expliquer de telles pénuries en France ? "Il y a d’abord une inadéquation entre la production et les besoins", explique Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO). "C’est typiquement l’exemple du paracétamol actuellement. On a une demande mondiale très forte avec toutes les infections qui circulent et une production qui ne suit pas."

Deuxième raison avancée : le prix du médicament. "En France, on a le prix du médicament le moins cher d’Europe", assure-t-il. "Donc quand un industriel a des médicaments, il préfère les vendre dans ses filiales en-dehors de la France parce qu’il va les vendre plus cher. Si on garde l’exemple du paracétamol, il est vendu deux fois plus cher en Suisse, trois fois plus cher en Italie et encore davantage à Monaco."

Pierre-Olivier Variot estime que les pouvoirs publics doivent faire des efforts sur ce levier-là. "En Allemagne, le ministre de la Santé a décidé d’augmenter le prix des médicaments pédiatriques pour éviter que les pénuries s’aggravent. Il faut faire pareil en France."

80% des médicaments ne sont pas produits en France

Enfin dernier problème, quand la demande est trop forte et que la France n’est pas assez compétitive par rapport aux prix, il reste la possibilité de relocaliser une partie de la production dans le pays. Le président de la République l’avait promis en pleine crise sanitaire du Covid-19. L’Etat a déjà investi 650 millions d’euros depuis l’année dernière pour inciter les laboratoires à relocaliser leurs productions.

Mais ce n’est pas assez selon le médecin Arnaud Chiche, fondateur du Collectif Santé en danger . "La production de médicaments, à 80%, elle n’est pas réalisée en France, c’est un vrai problème", estime-t-il. "On a le droit d’être en colère car les engagements pris par Emmanuel Macron n’ont pas été suivis dans les faits. Force est de constater que ça ne va pas assez vite. On est beaucoup trop dépendant des autres, ce n’est plus possible".

Le ministre de la Santé a organisé une réunion mercredi soir en urgence avec les pharmaciens, selon les informations recueillies par France Inter. Toutes les pistes vont être étudiées très vite pour faire face à ces pénuries.