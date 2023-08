Les pharmaciens peuvent dorénavant prescrire et administrer tous les vaccins

C’est un décret attendu depuis plusieurs mois . Publié le 9 août, les pharmaciens, les laborantins de biologie médicale, les infirmiers et les sages-femmes sont à présents habilités à prescrire, délivrer et injecter des vaccins. L'objectif est de faciliter le parcours vaccinal de la population et augmenter la couverture vaccinale dans le pays.

Le passage obligé chez le médecin traitant pour se faire vacciner n'est plus obligatoire. À présent, vous pouvez vous rendre chez un pharmacien. Il s'agit d'une extension de compétences déjà existantes pour les pharmaciens, déjà autorisés à administrer le vaccin contre la grippe. Les sages-femmes, elles, bénéficient d'une nouvelle prérogative.

Quels vaccins sont concernés ?

La vaccination reste très encadrée. Ces personnels de santé peuvent administrer tous les vaccins du calendrier vaccinal aux patients âgés de 11 ans et plus, comme le tétanos, la grippe, la diphtérie, l’hépatite etc. Pour les patients immunodéprimés, les "vaccins vivants atténués", comme la rougeole, les oreillons et la tuberculose (vaccin BCG), restent dans l’escarcelle des médecins.

Les infirmières, les sages-femmes et les pharmaciens étaient déjà habilités à vacciner avec plusieurs vaccins (diphtérie, tétanos, grippe, etc.). Depuis l’épidémie de Covid, le passage en pharmacie pour une vaccination s’est démocratisé. "Les pharmacies ont réalisé entre 80 % et 90 % des vaccinations en ville", assure Bénédicte Bertholom, directrice générale de l’Union des syndicats de pharmacies d’officine, dans les colonnes du journal Ouest France .

Des formations pour les pharmaciens

Les pharmaciens devront suivre une formation pour leur permettre "de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection".

Selon l’Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine , la formation prévue dure 17h30, "dont un module théorique de 10h30 obligatoire". Ceux ayant administrés des vaccins anti-Covid sont "exemptés du module pratique" de sept heures.

"Améliorer la prévention", estime le ministre

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau s’est félicité sur le réseau social X d’un "pas essentiel pour faciliter l’accès à la vaccination et améliorer la prévention". En revanche, la rémunération de l’acte peut paraître faible pour les pharmaciens, 9,60 euros. À l'été 2022, la Haute Autorité de santé (HAS) avait plaidé en faveur de l'élargissement de la vaccination , par la suite inscrit dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale en décembre.

La délégation des tâches jusqu’alors réservées aux médecins se poursuit. En Bretagne, une expérimentation en cours permet à des pharmaciens de délivrer des médicaments contre la cystite et les angines sans prescription médicale.