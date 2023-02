"Les plus fragiles tombent" : pourquoi les enseignes de prêt-à-porter connaissent une hécatombe

Après Camaïeu, Go Sport, San Marina, André, Kookaï, la marque Gap est sur la sellette. Le parquet du tribunal de commerce de Grenoble a requis lundi 27 février son placement en redressement judiciaire. Détenues par l’homme d’affaires bordelais Michel Ohayon, les 20 boutiques françaises de Gap affichent un passif d’environ 25 millions d’euros. Ce samedi, l'enseigne française Burton of London a également fermé 26 de ses 109 boutiques sur le territoire. En tout, 62 devraient être fermées ou cédées à terme, et la moitié des employés licenciés.

Comment expliquer que ces marques de moyenne gamme tombent les unes après les autres ? France Inter fait le point avec Philippe Moati, cofondateur de l'ObSoCo (Observatoire Société et Consommation) et professeur d'économie à l'Université Paris-Cité.

Publicité

FRANCE INTER : Comment expliquer cette crise l'habillement ?

**PHILIPPE MOATI : "**L'offre s'est vraiment beaucoup développée au cours des dernières décennies, alors que la demande, elle, était en repli dans un marché qui est en baisse depuis 2008. Les Français dépensent de moins en moins en matière d'habillement. La part du budget consacré à l'habillement était de 10% dans les années 1960, de 4% en 2000 et aujourd'hui on est à 2,5%, selon l'INSEE. Et depuis 2008, le chiffre d'affaires des enseignes diminue également. Donc quand vous avez un marché qui diminue et que le nombre de magasins qui veulent s'accaparer ce marché continue de s'accroître, fatalement, ça pose un problème de déséquilibre économique."

Il s'agit là du problème structurel, il y a également des facteurs conjoncturels qui l'expliquent ?

"Exactement. Ça, c'est la dynamique de fond. À cela s'ajoutent des difficultés conjoncturelles qui se sont succédées. Il y a eu le choc provoqué par la crise sanitaire, la fermeture des magasins... Et là maintenant on a une tension sur le pouvoir d'achat des ménages. Ces deux chocs ont privé les enseignes de débouchés tout en augmentant les coûts. Pendant que les magasins étaient fermés durant la crise sanitaire, il a fallu payer les loyers et quelques fois payer les compléments de salaires pour les salariés en chômage technique. Désormais, les magasins subissent l'augmentation des salaires et celle du coût de l'énergie. Tout ça mis bout à bout, avec une activité chancelante et une rentabilité qui décline, ça met les entreprises en difficulté. Et les plus fragiles tombent."

Comment expliquer que les enseignes de moyenne gamme, comme Go Sport, Camaïeu, San Marina, soient les plus touchées ?

"Sans doute qu'elles étaient trop nombreuses, avec des réseaux trop étendus. Sur le bas de gamme, ou plutôt le pas cher, elles sont concurrencées par des entreprises très compétitives, surtout à un moment où beaucoup de consommateurs font très attention à leurs budgets. Il y a eu H&M dans le passé, maintenant il y a Primark et sur Internet le fameux Shein, sans parler des destockeurs, comme Action, qui peuvent avoir une petite offre textile.

Sur le vêtement cher, il y a des enseignes plus modernes, plus qualitatives, qui sont plus segmentantes : elles visent un style de vie, une classe d'âge ou encore parfois une sensibilité aux valeurs écologiques... Le positionnement est plus clair et parvient à entraîner des consommateurs à payer plus cher pour avoir des produits qui leur parlent. Parfois, les entreprises de moyenne gamme paient un positionnement peu clair : elles cherchent un peu à plaire à tout le monde, mais quand on veut plaire à tout le monde, on ne plait vraiment à personne."

Elles payent également leur retard sur le numérique ?

"Oui, le retard sur le e-commerce. Cela représente 20% du marché aujourd'hui et la part du lion de ces 20%, ce sont des pure players qui l'ont accaparée : que ce soit les grands comme Asos, Zalando ou Amazon, ou une myriade de petits qui mis bout à bout font des volumes importants. Elles ont également raté le tournant de la seconde main et enfin le type de communication qu'autorise Internet, sur les réseaux sociaux. Elles sont restées un peu dans le monde hier."

Est-ce que vous pensez que cette tendance et ces faillites vont se poursuivre ?

"Oui, la purge n'est sans doute pas terminée. Ce n'est pas toujours une disparition aussi radicale que San Marina ou Camaïeu, mais ça peut être une réduction drastique du nombre de magasins, comme avec Burton. Si on reste uniquement sur le plan conjoncturel, on n'est pas encore sorti de cette crise liée à l'inflation, je pense qu'il y en a encore au moins pour six mois, qui vont être douloureux pour les enseignes fragilisées. Concernant la tendance structurelle, on ne voit pas très bien ce qui pourrait la retourner. À la saturation du besoin, qui est à l'origine de ce retournement durable du marché, s'est ajoutée la question environnementale : une part croissante de la population a pris conscience de l'impact de ce secteur sur l'environnement.

Le seul élément positif pour toutes ces enseignes, toutes choses égales par ailleurs, c'est que celles qui partent laissent de la place pour celles qui restent. Ça leur donne un peu d'oxygène. Mais face à toutes ces claques, c'est un secteur qui commence à réfléchir à comment sortir structurellement de tout ça, comment on change de modèle économique, comme on change la manière d'aborder le marché. Car elles ont bien compris qu'elles sont dans une impasse."