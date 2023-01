Les procès des attentats de Paris et Bruxelles, ou le problème des enquêteurs belges

Un naufrage. C’est le sentiment qu’avaient largement partagé les victimes des attentats du 13 novembre 2015 lorsque les enquêteurs belges, des jours et des jours durant, s’étaient succédés à l’audience pour rendre compte de leur travail. Des auditions par visioconférence depuis les locaux bruxellois de la police fédérale car ils avaient refusé de venir jusqu’à la salle d’audience.

Des auditions ponctuées de “je ne sais pas”, de réponses fuyantes, de “ce sera à voir avec mon collègue”. Désinvolture, incompétence ou stratégie d’esquive ? Quelle qu’en ait été la raison, l’effet avait été le même : la tristesse et l’agacement de tous, à commencer par les victimes.

Et puis est venu le match retour, si l’on peut dire. Celui des attentats du 22 mars 2016, perpétrés par la même cellule djihadiste avec majoritairement les mêmes accusés. Le procès s’est ouvert le 5 décembre dernier et l’audience est désormais entrée dans la phase d’audition des enquêteurs sur leur “premiers devoirs”, selon le jargon judiciaire belge. Et cette fois-ci, c’est l’extrême inverse.

Leurs auditions reflètent, à n’en pas douter, un énorme travail en amont. Les exposés à grands renforts de diaporamas et autres infographies animées sont extrêmement détaillés. Beaucoup trop détaillés en réalité. Bourrés d’anecdotes et autres précisions insignifiantes dont dont on se demande souvent ce qu’elles viennent faire dans un procès pour terrorisme. Le premier témoin entendu ce jour-là était directeur d’enquête sur l’attentat du métro Maelbeek. 16 morts, des dizaines de blessés, une station de métro transformée en scène de guerre.

Digressions et nombreux détails

Mais la première photo projetée à l’audience est celle… d’une salle de réunion. Une grande table ronde, entourées de chaises vides, tout ce qu’il y a de plus banal, afin d’illustrer le fait que “ce matin là, nous tenions notre réunion habituelle à 8h30 du matin …” Et s’il n’y avait que cela. Les photos suivantes découvrent une rue adjacente déserte, le camion des services de déminage ou encore les abords du métro. Soit.

On arrive malgré tout au cœur du sujet : “ J’arrive sur les quais du métro, raconte l’enquêteur, et là, il n’y a plus que des morts, des morceaux de corps. Je vois une tête aussi. J’apprendrai plus tard que c’est la tête de Khalid El-Bakraoui”, le kamikaze. Mais très vite, les digressions reviennent. Cette fois c’est la photo de l’hôtel Thon, situé tout près de la station Maelbeek, qui s’étale sur les écrans de la salle d’audience. On y apprend, à nouveau en détails, que l’établissement a servi de QG dans les premières heures de l’enquête.

Masquer les failles de l'enquête ?

Alors certes, les exposés des différents enquêteurs comportent aussi des informations au cœur du dossier. Sont ainsi retracées, vidéosurveillance à l’appui, les dernières minutes du kamikaze dans le métro. Ou, préalablement, les achats de sacs de randonnée qui serviront à transporter le TATP jusque dans le métro. Mais là encore, les détails sont multiples : la couleur des sacs à dos, le billet de 200 euros qui a servi à les payer, piste longuement suivie et tout aussi longuement détaillée par les enquêteurs pour finir par conclure… Qu’elle n’a pas abouti. Même chose sur le trajet parcouru à pied par l’accusé Osama Krayem lorsqu’il va acheter les dits sacs à dos.

Bien entendu, il y a certainement là une volonté louable de pédagogie. Car en Belgique, ce sont des jurés populaires qui siègent aux assises, y compris - à la différence de la France - dans les affaires terroristes. Mais face à un dossier si tentaculaire, autant de détails sont-ils nécessaires ? Dans les couloirs, certains magistrats regrettent le temps des auditions orales, sans recours aux présentations écrites. Et s’agit-il de la part des enquêteurs d’une volonté de mieux faire après les piètres prestations du procès des attentats du 13 novembre 2015 ? Ou bien, comme le dénoncent certains avocats de la défense, un moyen de laisser habilement de côté les failles de l’enquête ?