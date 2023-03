Les propos alarmistes de Véran sur les conséquences d'un pays à l'arrêt provoquent un tollé

"Quelle honte, comment osez-vous ?", "Le seul danger pour notre pays, notre planète et pour celles et ceux qui vivent dessus, c'est eux", "un peu de sérieux"... les réactions sont vives après les déclarations du porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur la grève reconductible prévue par l'intersyndicale à partir du 7 mars pour protester contre la réforme des retraites. Selon le porte-parole du gouvernement, mettre "la France à l'arrêt" reviendrait à "négliger la santé de nos enfants" ou encore "prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire."

Des mots vivement dénoncés par les syndicats. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, juge ces déclarations "grossières" et appelle Olivier Véran à "un peu de sérieux".

"Quelle honte"

De son côté, le député écologiste Julien Bayou lui répond sur Twitter : "Quelle honte, comment osez-vous ? Vous n'avez rien fait depuis la sécheresse de 2022, menti aux pompiers en leur promettant des moyens. Vous devriez vous consacrer 24/24 à la lutte contre le dérèglement climatique au lieu de brutaliser le pays avec la réforme des retraites."

"Non mais là...Vous m'ôtez les mots de la bouche", réagit de son côté la militante écologiste Camille Etienne tandis que la députée écologiste Sandrine Rousseau ironise : "Faire grève, 'c’est prendre le risque d’une catastrophe écologique'… je n’étais pas prête."

De son côté le député François Rufin dénonce les incohérences du gouvernement : "On est en pénurie de médicament, ils délocalisent notre agriculture aux quatre coins du monde, découvrent la crise écologique en septembre, détruisent l'école et l'hôpital. Le seul danger pour notre pays, notre planète et pour celles et ceux qui vivent dessus, c'est eux."

"Une catastrophe écologique agricole sanitaire voire humaine"

"Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique agricole sanitaire voire humaine dans quelques mois", a affirmé le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres.

"Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants"

"Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V", a continué Olivier Véran. "Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants", énumère-t-il encore avant de rappeler la mise en place d'une campagne de vaccination dans les collèges pour mieux lutter contre le papillomavirus .

Selon le porte-parole du gouvernement, le risque d'un blocage du pays fait prendre le danger d'"alourdir une facture déjà salée". L'intersyndicale a appelé à "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain".

La réforme des retraites examinée au Sénat

La réforme des retraites a franchi mardi, sans difficultés, le cap de la commission au Sénat. La version amendée par les sénateurs, majoritairement de droite, prévoit notamment des dispositions en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors. Les sénateurs vont se retrouver jeudi pour le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle.

Olivier Véran a redit que l'exécutif était "ouvert à des améliorations du texte" et va "étudier de près" la "proposition de la majorité sénatoriale qui consiste à permettre une surcote pour les femmes qui ont eu plusieurs enfants".