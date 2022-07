"Les pyromanes reviennent voir leurs incendies": comment les enquêteurs traquent les auteurs de feux criminels

“C’est le type d’infraction le plus dur à arrêter, c’est très difficile d’interpeller un pyromane avec des éléments matériels de participation”, lâche le major de la brigade de recherche à la gendarmerie de Nyons. Dans cette ville de la Drôme, une petite équipe de cinq gendarmes enquête presque nuit et jour depuis le début de l’été, alors qu’ils font face à des vagues d’incendies. L’une a commencé fin juin : sept départs de feux criminels dans la petite commune de Venterol. Le pyromane est toujours dans la nature.

À quelques kilomètres, les gendarmes ont fini par menotter celui qui avait déclenché l’autre vague, à Vinsobres : trois départs de feu volontaires en quinze jours. Jamais, en début d’été, cette brigade n’avait autant vu flamber la campagne. C’est au troisième incendie que les gendarmes de Nyons ont mis la main sur l’incendiaire, un jeune homme âgé de 18 ans, qui venait de la Manche et s’était installé dans un camping depuis le début de l’été.

Publicité

Le pyromane devant les flammes

Ce pyromane roulait à scooter, un sac sur le dos, quand les gendarmes l’ont interpellé. Dans son sac, il avait un allume-gaz et des allumettes, alors qu’il se disait non-fumeur. En garde à vue, il n’a pas tardé à changer de version, finissant par se déclarer fumeur occasionnel, affirmant que c’est à cause d’une cigarette jetée au bord de la route qu’il aurait mis le feu “accidentellement” une première fois, puis une deuxième quelques jours plus tard, à quelques encablures. Des versions farfelues que les enquêteurs n’ont pas du tout crues. Cela faisait plusieurs jours qu’ils avaient pris en filature rapprochée ce jeune homme, après les constatations faites sur le premier incendie criminel. Des témoins avaient repéré la présence du garçon sur les lieux de l’embrasement, entre des vignes au bord d’une route. Et le même jeune homme avait ensuite été aperçu quelques jours plus tard près d’un deuxième incendie, dans une pinède. Il était aussi allé frapper à la porte de la caserne des pompiers pour proposer ses services.

Un comportement typique des pyromanes. “Il avait pris rendez-vous à la caserne pour un recrutement alors qu’il n’habitait pas la région, il était clairement fasciné par le feu, avait dans son téléphone de nombreuses vidéos de pompiers en interventions, et des photos des incendies qu’il avait allumés”, précise le major de la brigade de recherche de Nyons. Le gendarme souligne que les pyromanes peuvent rarement s’empêcher de revenir sur les lieux. "Les pyromanes reviennent voir leurs incendies", affirme le militaire. Ils prennent plaisir à “contempler” les dégâts. Et ce retour près des flammes apporte souvent de précieux indices aux enquêteurs.

Pas de profil type du pyromane

Des enquêteurs qui font un travail scientifique pour déterminer les origines criminelles ou non des feux. Il est très complexe de trouver les preuves matérielles de l’origine des feux. Difficile de recueillir de l'ADN. Mais les enquêteurs savent souvent si du carburant a été déversé ou pas, s’il y a eu un accélérateur employé, ou au contraire un retardateur. Des techniciens scientifiques arrivent ainsi toujours à repérer la zone de départ du feu. La plupart du temps, c’est au bord d’une route - ce qui permet à l’incendiaire de s’enfuir vite. Mais c’est aussi souvent au cœur d’une pinède ou d’une forêt. L’incendiaire prend alors le risque d’être lui-même encerclé, ou utilise des retardateurs de feu bricolés de manière artisanale.

Dans la plupart des cas, les pyromanes allument la mèche en fin d’après-midi, ou en début de soirée, très rarement au milieu de la nuit. Selon les gendarmes les plus habitués à mener ce type d’enquêtes, il n’y a pas de profil type de l’incendiaire. Ils peuvent être de tous âges, de toutes catégories sociales, mais dans la Drôme, où il y a régulièrement des incendies, on a toujours arrêté des pyromanes masculins, jamais de filles. Le jeune pyromane de 18 ans qui a été interpellé en ce mois de juillet vient d’être condamné il y a quelques jours par le tribunal de Valence à une peine de deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve, et obligation de soins. À la gendarmerie de Nyons, l’enquête se poursuit pour mettre la main sur l'autre pyromane qui continue à enflammer Venterol. Et les gendarmes craignent que cet été particulièrement incandescent n’attise encore plus les pyromanes. Des personnes qui agissent toujours de manière solitaire.