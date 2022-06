Les recommandations cinéphiliques de Michel Hazanavicius, les films de son enfance et ses inspirations

Dans "Le grand atelier", Vincent Josse conviait Michel Hazanavicius, qui invitait à son tour à participer à cet entretien des artistes qu’il admire : Sandrine Kiberlain, Jean-Pascal Zadi, Quentin Dupieux et Blutch. Le réalisateur de certains OSS 117, du Redoutable, qui a présenté son dernier film Coupez ! à Cannes , aborde son goût pour les vieux films, pour la comédie et revient sur les œuvres qui ont marqué son enfance.

Les films qui l'ont marqué, minot

Enfant, gamin du 10e arrondissement de Paris, le jeune Michel se rendait dans les cinémas des Grands Boulevards pour voir des films de tous les genres, avec son frère Serge. Les projections étaient rares et de ce fait importantes pour eux. Le réalisateur se rappelle :

“Pour les gens très jeunes, c'est un peu compliqué de s'imaginer ce qu'est un monde sans Internet, sans plateformes, avec deux, voire trois chaînes de télévision, mais qui passent un film par semaine. C’est un monde où les films et où les histoires racontées via les images sont rares. Ça paraît être comme parler du Moyen Âge. Et pourtant, dans ce monde-là, c'est vrai que les films prenaient une importance énorme parce qu'ils étaient rares et donc ils étaient précieux.”

Alors qu’il déambulait dans le 10e arrondissement, Michel Hazanavicius confie à Vincent Josse ses souvenirs d’enfance, dans ce coin de Paris où les cinémas étaient des institutions de quartier.

“Alors, juste à côté, ici, sur les Grands Boulevards, c'était le paradis des cinémas, il y avait des cinémas tous les 50 mètres. Il y avait des films en première exclusivité et d'autres plus anciens. Je me souviens alors que le film était sorti peut-être déjà depuis dix ans ou quinze ans : "Il était une fois dans l'Ouest" sur la devanture du Rex qui doit faire 30 mètres de haut avec une toile peinte.”

Beaucoup de genres étaient à l'affiche, et cela a influencé le jeune cinéphile, cinéaste en devenir. Il explique : "À côté du Rex, il y avait tous les cinémas qui passaient des films spaghettis. Ça allait des films de karaté à "Hollywood Boulevard" et il y avait des comédies françaises vers Opéra. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Il y avait le Max Linder aussi, qui, quand j’étais petit, passait des films muets."

À l’Action Lafayette, près de chez leurs parents, les deux frères allaient voir des films classiques d’art et d’essai : "les Marx Brothers, les films de Fred Astaire, les Howard Hawks, les John Ford.”

Michel Hazanavicius aimait aussi les comédies, ce qui a marqué son futur cinéma : “Je me souviens avoir vu "Le Troisième Homme" en étant assez gamin. Je pense que j'avais douze ans. Aussi bien ça que les Bébel, les Belmondo qui me donnaient une espèce d'image hyper joyeuse du cinéma. J'adorais les premiers films de Daniel Auteuil, "Les sous-doués", les Lauzier, tout ça j'adorais. Je trouvais que ce gars avait une espèce de modernité, de charme. Je ne le conceptualisais pas comme ça, mais c'était le grand frère idéal. J'avais envie d'être comme Daniel Auteuil.”

Jean-Paul Belmondo, dans Le Professionnel. © Cerito / Studio Canal / Collection ChristopheL via AFP © AFP

Nourri de toutes ses références et de ses plaisirs cinématographiques, il a pu se forger une culture et plus tard une véritable identité créative.

Les goûts et influences de Michel Hazanavicius

Le réalisateur reconnaît des influences américaines et cite régulièrement Woody Allen ou encore Quentin Tarantino. Il admire la façon de ce dernier de mixer les genres au sein d’un même film. Il dit également aimer son cinéma pour la joie qu’il y met : "j'aime beaucoup Tarantino, je trouve que c'est hyper joyeux son cinéma. On va passer un bon moment de jeu.”

Once Upon a Time… in Hollywood. © Sony Pictures Releasing France

Le réalisateur de The Artist aime les vieux films, ou plutôt les films “tout court”. Dans "Le grand atelier", Jean-Pascal Zadi, invité également, se moque gentiment de lui en évoquant la passion de Michel Hazanavicius pour les vieux films :

“À chaque fois qu’il donne des références, il me dit : ‘T’as pas vu ce truc avec Dino Risi ?’

- 'Mais frérot, il y a des nouveaux films, va voir des nouveaux films.'”

Le dessinateur Blutch , invité également de l’émission, lui rétorque que pour lui, il n’y a pas de vieux films, mais plutôt des films tout courts : "tu ne dis pas un vieux bouquin pour un bouquin sorti en 1960 ? Ou encore une expo avec des vieux Rembrandt”, plaisante Blutch.

Mais Michel Hazanavicius apprécie aussi les films de ses contemporains, comme ceux du réalisateur Quentin Dupieux, qu’il admire beaucoup, et qu’il a ainsi tout naturellement invité dans "Le grand entretien" . Il loue son humour, son originalité et sa patte absurde.

"Quentin fait ça avec du soin. Il soigne son image, sa construction. Il trouve des images qu'il est absolument le seul à trouver. Par exemple, un mec qui fume du ventre, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Ou quelqu'un qui travaille sous la pluie dans son bureau ? C'est des images. Il n’y a que Quentin qui va faire ça."

Pour écouter Michel Hazanavicius s'entretenir avec Vincent Josse et revenir sur sa carrière, en compagnie d'artistes qu'il apprécie, profitez dans son intégralité du "grand atelier" du 5 juin.

