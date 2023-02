Les retraites, parlons-en !

France Inter vous propose tout au long de la semaine des émissions spéciales et interactives : Grand Bien vous fasse du lundi 6 au vendredi 10 février et le Téléphone sonne spéciale retraite lundi 6, mercredi 8 & vendredi 10 février. Témoignez et posez vos questions au 01 45 24 7000 et sur l’application France Inter en direct pendant ces émissions.

Du lundi 6 au vendredi 10 février

► A 6h10 et 8h, Grand angle : « A la rencontre des Français » reportages, interviews par Mathilde Dehimi

► Le 7/9.30 de Nicolas Demorand et Léa Salamé, avec Sonia Devillers.

► De 10h à 11h - Grand bien vous fasse ! par Ali Rebeihi

Lundi 6 février : Comment améliorer la santé et le bien-être au travail ? avec Sylvain Rossignol , expert santé sécurité au travail chez SYNDEX et les docteurs Baptiste Beaulieu et Alain Chaboche .

pour son livre Petit traité du vieillissement heureux (Albin Michel) et , sociologue. Mercredi 8 février : Quels sens les jeunes donnent-ils au travail ? avec David Groison , Directeur des publics de plus de 12 ans chez Bayard Jeunesse, rédacteur en chef de Phosphore, Jérémie Peltier , Directeur de la Fondation Jean-Jaurès, Aida N’Diaye , enseignante, philosophe et Anne-Fleur , étudiante.

autrice de Bifurquer en temps incertains (Tana éditons) Vendredi 10 : Qu’est-ce qui nous pousse à nous mobiliser ?

Vous pouvez intervenir lors de ces émissions spéciales au 01 45 24 7000

Lundi 6 et vendredi 10 février de 19h à 21h

Deux Téléphone sonne spécial XXL par Fabienne Sintes et Christelle Rebière.

Par ailleurs, Olivier Dussopt, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion en France sera l'invité du Téléphone sonne le 8 février de 19h20 à 20h.

Vous pouvez intervenir lors de ces trois émissions spéciales au 01 45 24 7000

Mercredi 8 février

► Le 13/14 par Bruno Duvic en direct de Vierzon. « Comment Vierzon vit-elle le débat sur les retraites ? L’inflation et la fracture territoriale viennent-elles aussi alimenter la colère ? »

Les manifestations contre la réforme des retraites sont massives dans les villes moyennes. Les 19 et 31 janvier, près de 3000 personnes (chiffre police), soit 12% de la population ont défilé dans la sous-préfecture de Vierzon. La réforme, l’inflation, la fracture territoriale alimentent la colère.

Avec Corinne Ollivier, maire communiste, retraitée de la SNCF, Thibault Lhonneur , conseiller municipal LFI et auteur de la note de la Fondation Jean Jaurès La gauche face à la fracture territoriale , Thierry Pronko , président du club Vierzon Foot , Eric Larchevêque , co-fondateur et administrateur de Ledger et un représentantsyndical de l’Hôpital de Vierzon. Avecles reportages de Rémi Brancato.

Et aussi :

Lundi 6 février : « Le travail est-il insupportable ? » avec Dominique Méda, professeure de sociologie, directrice de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (Université Paris Dauphine-PSL) et Lisa Thomas Darbois, chargée d’études à l’institut Montaigne.

Mardi 7 février : « La bataille des retraites, quel rapport de force ? » avec Denis Maillard, consultant en relations sociales.

Dimanche 12 février

► De 9h à 10h - Interception : « Les Français au cœur du débat des retraites » par Vanessa Descouraux, Antoine Giniaux et Mathieu Mondoloni.

