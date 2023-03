Publicité

Fake news - Infox Les scènes de maltraitance de sangliers censurés dans Asterix et Obelix ? Des députés RN piégés par un fake Par Stéphane Jourdain

"Il est de plus en plus difficile de vivre dans ce nouveau monde", a twitté un député RN persuadé que la version anglaise des Asterix et Obelix va être censuré

Ils sont tombés dans le panneau par Toutatis ! Des députés RN, un député LR et un député Renaissance ont pris une blague potache au premier degré. Non, les scènes de chasse de sangliers, symboles de maltraitance animale, ne vont pas être censurés dans les versions anglaises d'Asterix et Obélix...

Il faut toujours se méfier de ses fantasmes. "La maison d'édition qui publie Astérix et Obélix en anglais va retoucher les albums pour cacher sangliers rôtis et scènes de chasse, symboles de maltraitance animale pour certains": l'info sortie de nulle part twittée jeudi par le journaliste Lucas Jakubowicz, "Rédacteur en chef de Décideurs Magazine" comme il se présente dans sa bio twitter, a connu un succès viral immédiat. En quelques heures, son tweet a généré 600.000 vues.



"Des gaulois blancs hétérosexuels cisgenres..." Coté RN, le sang de certains députés n'a fait qu'un tour. "Il est de plus en plus difficile de vivre dans ce nouveau monde qu'on tente de nous imposer: intolérance, bien-pensance autoproclamée, démagogie, jugement permanent...." s'est emporté Le député RN de la 3ème circonscription de l'Eure Kevin Mauvieux. "Mais faites-les taire !" s'est exclamé Julien Odoul avec force émoji énervé tout rouge. Le Député de l'Yonne est aussi un des Porte-paroles du parti de Marine Le Pen.



Pour Aymeric Durox, vice-président du groupe RN au conseil régional de l'Ile-de-France, c'est la goute d'eau qui fait déborder la jarre de vin. "Mettre en avant des Gaulois blancs hétérosexuels cisgenres comme peuple indigène de la France est déjà fasciste en soi" écrit-il . "Il faut tout changer. Des idées ?". Des LR et Renaissance tombent aussi dans le panneau Les élus RN ne sont pas les seuls à tomber dans le panneau de l'infox qui vient conforter leur propres craintes. "Et le prochain album s'institulera +Asterix et Obleix, hommes déconstruits chez Roussius", tente le député LR de l'Aisne Julien Dive sans qu'on sache s'il s'agit seulement de prolonger la blague. Quand au député Renaissance de l'Hérault, Philippe Sorez, il n'en croit pas ses yeux: "Quelle époque", twitte-t-il.



Par charité corporatiste on passera sous silence le nom de tous les journalistes qui ont aussi pris cette blague au premier degré, ils sont assez nombreux... "L'idée était de dénoncer la censure des livres qui est à la mode" D'autres ont reproché à Lucas Jakubowitcz de véhiculer une fausse information. "L'idée était d'utiliser l'humour pour dénoncer la censure des livres qui est un peu à la mode. C'était clairement indiqué qu'il s'agissait d'une blague. Je suis surpris de voir que des gens marchent et prennent cela au premier degrés", se justifie-t-il auprès de France Inter.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

