Les SDF vivent 31 ans de moins que le reste de la population, selon le recensement d'un collectif

"C’est un scandale !" : au moins 620 personnes sans domicile fixe sont mortes en 2021, dénonce le collectif Les Morts de la Rue (CMDR). I l a publié ce jeudi son rapport annuel sur la mortalité des personnes sans domicile en 2021, et dénonce "l'absence de moyens et de réponses adaptées" pour accompagner les personnes sans domicile. Voici quatre chiffres sur la mortalité des SDF en France

Au moins 620 morts

Le CMDR a recensé le décès de 620 personnes "sans chez soi", principalement des hommes, en 2021. Les "sans chez soi" sont des personnes ayant principalement dormi, pendant les trois mois avant leur mort, dans un lieu non prévu pour l’habitation ou dans une structure d’hébergement. Depuis 2020, ce chiffre repart à la hausse. Mais le collectif indique que ce chiffre de 620 n'est pas exhaustif. Il ne représenterait qu'un "infime partie" de la réalité, qui serait plutôt de 3.600 décès en France en 2021.

Car ce recensement est très compliqué à mener. "Le médecin qui va constater le décès ne va pas forcément ajouter la mention "sans domicile". Il faut que cette personne sans domicile ait recours aux dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion pour qu'on puisse décrire au mieux le parcours de ces personnes décédées", Julien Ambard, épidémiologiste pour le collectif. Les bénévoles enquêtent ainsi pour chaque décès signalé par des associations, des partenaires institutionnels ou des particuliers. Ils tentent de retrouver des travailleurs sociaux ou des proches pour retracer son parcours.

Décès à 48 ans

Les SDF comptés par le CMDR sont morts en moyenne à l'âge de 48 ans, soit 31 ans plus tôt que la mortalité en population générale. Le CMDR a identifié 126 mineurs décédés entre 2012-2021 parmi les 6.350 cas recensés, soit 2% des décès.

À 39% dans la rue

Les "sans chez soi" meurent principalement à l'hôpital ou dans la rue. Dans le détail, 39% de ces décès sont survenus dans la rue ou le métro, 30% dans un établissement de soins et 12% dans un squat, une voiture ou un hall d'immeuble. Les décès sur la voie publique concernent toutes les tranches d'âge (sauf les moins de 5 ans et les plus de 80 ans). "De 15 à 64 ans, plus de 50% des décès surviennent encore dans l’espace public", détaille le CMDR. Très peu de SDF décèdent dans des structures d’hébergement.

Un tiers de morts violentes

Les SDF meurent principalement de mort violente (dans près d'un tiers des cas) ou de "symptômes et état morbides mal définis", dit le rapport. 76% des 18-25 ans meurent d'agression, de suicide, d'accident de transport, d'intoxication ou de noyade. "Ces décès de mort violentes surviennent chez les jeunes, mais également sur des tranches d'âge plus âgées. Ce qui n'est pas le cas en population générale où, à partir de 25 ans les causes violentes diminuent grandement", détaille Julien Ambard.