"Les secrets de la princesse de Cadignan" d'Arielle Dombasle : un film foutraque, mais rempli d'audace

La princesse de Cadignan, c'est Arielle Dombasle elle-même. Son amie, c'est la marquise d'Espard (Julie Depardieu) qui lui présente un écrivain, Daniel d'Arthez (Cédric Kahn) et qui, pour la première fois, suscite chez elle des sentiments amoureux. Avec une distribution on ne peut plus baroque, Michel Fau en Honoré de Balzac, qui assiste aux scènes qu'il est en train d'écrire. Olivier Py, l'ancien patron du Festival d'Avignon, est le baron de Nucingen, Stanislas Merhar, Hippolyte Girardot, le grand retour d'Alexandra Stewart. Un long-métrage qui dure 1h28.

Xavier Leherpeur s'est régalé !

Pour 9e Obsession, Xavier ne s'en cache pas, il a énormément aimé et y a pris beaucoup de plaisir : "C'est une espèce de bonbon acidulé, plein d'excès, totalement gourmand, totalement foutraque et hyper queer. Arielle Dombasle ose des choses qui ne sont pas d'une originalité flagrante, mais elle me ravit à chaque instant. Elle ose tout, elle n'a peur de rien, pas même du mauvais goût à cette époque où on fait des films très étriqués, très présentables. Elle va au-devant de toutes les critiques possibles et imaginables sur son âge, sur le personnage qui ne veut plus se montrer tout en se montrant tout le temps. C'est un film beaucoup moins foutraque qu'il n'en a l'air, extrêmement bien pensé".

Charlotte Lipinska l'a trouvé aussi curieux qu'irregardable

La critique ciné pour Vogue s'est demandée à quel degré prendre le film : "Il y a tellement de répliques contradictoires les unes des autres. On se dit aussi que c'est un autoportrait déguisé d'Arielle Dombasle, mais qui, en même temps, parle tellement de son amour et de sa fidélité à son mari qu'on ne l'imagine pas tellement en Don Juan tel qu'elle se décrit. On dirait un téléfilm érotique du dimanche soir sur M6, mais sans les scènes érotiques. Durant les scènes de jeu, on se demande ce que chaque acteur vient faire là. Olivier Py, avec son accent allemand lourd comme un tank, m'a fait beaucoup rire. C'est irregardable".

Eric Neuhoff salue l'audace et le style d'Arielle Dombasle

Le journaliste pour Le Figaro-Magazine reconnaît la grande force dramaturgique que comporte le style certes atypique et décalé d'Arielle Dombasle : "C'est rigolo parce que, même les yeux fermés, on devinerait que c'est un film d'Arielle Dombasle, et c'est déjà pas si mal. Ce qui est sidérant, c'est cette parfaite absence de naturel 24/24h dans la vie, à l'écran, c'est presque une vertu chez elle, à tel point que Balzac ne doit pas en revenir. Mais j'admire cette performance parce qu'elle se roule par terre, comme Isabelle Adjani dans "Possession". C'est un peu notre Alice Sapritch, car elle va à fond dans son personnage et ce sera comme ça jusqu'au bout. Même si le film est un petit peu ridicule, cette audace et ce côté revendiqué, c'est ce qu'il faut faire".

De l'audace, mais peu de choses à l'arrivée, selon Pierre Murat

Si chez Transfuge aussi, on aime beaucoup Arielle Dombasle, une fois sortie de son univers, il ne reste que des silhouettes stériles d'un point scénaristique, selon Pierre Murat : "J'aime son audace, son extravagance dans les décors, les costumes, parce que l'intrigue, c'est l'amour sincère qu'elle éprouve à un moment donné pour un des personnages. Mais une fois sorti des fanfreluches, des artifices qu'elle fait très bien, il ne reste plus rien. Ce n'est pas une grande réalisatrice. Elle n'arrive pas à créer des personnages. Elle ne crée que des silhouettes. Il ne se passe rien de ce que Balzac avait écrit entre l'héroïne et celui qu'elle aime".

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

Lecture "Les Secrets de la princesse de Cadignan" d’Arielle Dombasle 7 min France Inter

