"Les secrets du goût" | Ecoutez la conférence de François-Régis Gaudry

Le 5 avril dernier, se déroulait en direct du studio 104 de la Maison de la radio et de la musique et dans plus de 150 salles de cinéma en France le premier événement du cycle « De l'assiette à la planète » sur le thème Les secrets du goût.

Ecoutez la conférence dans son intégralité et testez quelques unes des expériences proposées par François-Régis Gaudry et Gabriel Lépousez.

De l'assiette à la planète : Les secrets du goût

1- Comprendre la complexité de notre système olfactif

Ce dont vous avez besoin

Des graines de coriandre

Expérience

Prenez une petite graine entre votre pouce et votre index et vous avez essayer de la sentir de la pointe du nez. Sentez-vous son parfum ? Non, c'en est même assez décevant.

Essayez une autre méthode. Bouchez vous les deux narines avec votre main libre et placez la graine dans votre bouche. Réduisez la petite boule en morceaux en la mâchant, jusqu'à sentir presque un peu une légère amertume en bouche. Une fois qu'elle est bien en poudre. Vous allez fermer la bouche et expirer de l'air par le nez. Vous sentez ? On retrouve vraiment l'aspect aromatique de l'objet et l'odeur si particulière.

Explications

Vous avez dû remarquer que votre perception olfactive a mis quelques secondes avant de se manifester et qu'elle est née depuis votre bouche. Gabriel Lepousez vous explique pourquoi.

L'homme a en fait une particularité assez unique dans tout le règne animal. Celle d'avoir la capacité de sentir les odeurs par deux chemins qui convergent au même endroit. Ces deux chemins sont la voie ortho nasal et la voie rétro nasal.

2- Expérimenter le goût « umami »

Depuis quelques années, il y a une saveur un peu mystérieuse qui porte un nom bizarre, d'origine japonaise, qui s'est invité dans le débat dans la gastronomie et dans la science : l'umami. Elle est officiellement la cinquième saveur depuis 1985. Si on essaye de traduire le terme, cela donne « savoureux, délicieux. » Cela ne nous avance pas beaucoup.

Très souvent, l'umami est décrit comme un objet qui est un peu salé et un peu sucré. Alors que c'est quelque chose qui est différent. Aujourd'hui, Gabriel Lepousez essaye de vous faire expérimenter cette saveur et la distinguer des autres.

Ce dont vous avez besoin

Deux verres d'eau (environs 100 millilitres)

Trois pincées de sel

Une cuillère à soupe de sauce soja

Expérience

La difficulté avec l'umami, c'est qu'on mélange avec le salé. Alors pour notre expérience, on va comparer ces deux dimensions, salé ou umami pour bien faire la différence.

Prenez deux verres d'eau d'environ 100 millilitres. Dans le premier, vers de gauche, vous allez prendre trois pincées de sel. Dans l'autre verre, vous allez mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de sauce soja.

Testez l'eau salée. Elle ressemble à de l'eau de mer, on a presque l'impression de boire la tasse. Vous allez avoir une dimension salée qui va très vite au démarrage et qui rapidement s'arrête et qui finit par une dimension un peu de sècheresse en bouche qui n'est pas très agréable.

Testez l'eau à la sauce soja. Vous allez avoir une dimension salée, mais qui va être beaucoup plus persistante, qui va durer beaucoup plus longtemps. Même une fois que l'on a avalé, un goût très plaisant reste en bouche. Par rapport au sel, on n'est pas du tout sur une sensation de sècheresse, au contraire, on est sur quelque chose d'enveloppant, qui donne envie d'en reprendre un petit peu.

Explications

L'umami, c'est ça. Une saveur qui ressemble au salé, mais qui a une dimension beaucoup plus persistante, ça dure très longtemps en bouche. Une fois qu'on a fini d'avaler l'ingrédient, ça dure encore plus longtemps. Il y a un côté très salivant. On a une induction de salivation en bouche qui est très confortable, avec un caractère un peu enveloppant, caressant. Ça occupe toute la bouche et ça donne vraiment une sensation de confort et vraiment de plaisir.

L'umami est produit car nos capteurs sensoriels détectent les acides aminés, ce qui compose les protéines. Elles peuvent être d'origine animale (lait, viande,...) ou végétale (soja, céleri,...).

Pour les sentir dans notre alimentation, il faut libérer ces acides aminés en cassant la chaîne moléculaire. Et pour la casser, il faut qu'il y ait un processus de décomposition, de dégradation de la molécule. Cela passe par différents procédés, comme la cuisson à basse température, l'affinage, la maturation, ou encore la fermentation. C'est pour ça que la sauce soja en contient, car elle est le fruit d'une fermentation.

Invités

Gabriel Lepousez , docteur en neurosciences, chercheur dans l'Institut Perception et mémoire de l'Institut Pasteur

, docteur en neurosciences, chercheur dans l'Institut Perception et mémoire de l'Institut Pasteur Stéphanie Le Quellec , cheffe doublement étoilée

, cheffe doublement étoilée Jérôme Gagnez, chroniqueur vin dont on va déguster.

