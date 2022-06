Les seins sont-ils suffisament représentés dans la fiction ?

Dans l'émission "Par Jupiter !" du 16 juin , l'invitée était la philosophe Camille Froidevaux-Metterie, autrice de Seins - En quête d'une libération. La discussion s'est rapidement portée sur le manque de représentations des seins dans les œuvres, qu'il s'agisse de littérature ou de musique.

Juliette Arnaud, chroniqueuse, s'interroge sur le peu de représentations des seins dans la fiction : "Comment les seins sont racontés dans la fiction ? Le seul roman qui s'appelle Le Sein est écrit par Philippe Roth, que j'aime beaucoup. Mais il se trouve que c'est un homme, et qu'il n'est pas forcément le mieux placé pour en parler. Et sur les chansons qui évoquent les seins, on se souvient de Julien Clerc, avec les seins de Sophie Marceau, de Gainsbourg quand il évoque ceux de Birkin.

La seule chanteuse que j'ai trouvée qui parle de ses seins à elle, c'est Clara Luciani, dans sa chanson 'Sainte Victoire', quand elle dit : 'Mes yeux fixent ma poitrine presque plate. Sur mon sein gauche, une cicatrice'. Pour l'instant, la fiction à cet endroit n'a pas été explorée par les femmes non plus pour le moment."

Cachez ce sein que je ne saurais voir

Pour Camille Froidevaux-Metterie, c'est une dynamique globale et c'est aussi pour ça qu'elle a demandé à une quarantaine de femmes de se raconter au prisme de leurs seins, dans son livre.

Elle explique : "Je crois qu'il y a pas mal de vivacité dans le champ de la bande dessinée, notamment des femmes bédéistes qui font des choses très chouettes. Ça dit quelque chose de l'impossible représentation des seins. On en voit énormément en fait, mais on voit toujours les mêmes, c'est-à-dire des seins quasi parfait. Et en revanche, on les figure assez peu dans la réalité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont vraiment."

Et dans les séries ?

Pour Juliette Arnaud, les seins auraient fait plus d'apparitions dans les séries que dans les films. Si l'on s'attarde sur les œuvres bénéficiant d'un female gaze, en opposition au male gaze .

La chroniqueuse explique : "Les séries, plus que les films ces dernières décennies, ont filmé les seins des femmes différemment, notamment les séries où ce sont les femmes qui sont à l'origine des projets, soit en tant que showrunneuses, soit à la réalisation. Je pense notamment à girls, la série de Lena Dunham, où elle se montre intégralement nue, et à la série Orange is The New Black, qui se passe en prison, où l'on voit toutes formes de corps, à tous les âges. Il y a des seins de toutes les formes et de toutes les couleurs."

À ce sujet Camille Froidevaux-Metterie ajoute une anecdote, tout à fait éclairante : "Je me souviens d'une jeune femme que j'ai rencontrée, qui a une trentaine d'années, qui me disait que c'est en regardant la série The Deuce , avec Maggie Gyllenhaal, que l'on voit donc dans les années 1970, dans le milieu du porno naissant et qui ne porte pas de soutien-gorge, plutôt des espèces de grandes chemises très larges. On voit très, très souvent ses seins. Cette personne me disait qu'elle avait des petits seins, limite un peu gants de toilette, et que ça l'avait totalement décomplexée de voir dans une série une femme qu'elle admire par ailleurs être tout à fait à l'aise avec sa poitrine pas conforme, en tout cas pas conforme aux canons esthétiques. Donc ça, c'est quelque chose, je crois."

Les représentations réalistes de seins dans les œuvres, débarrassées d'un male gaze problématique, sont donc bénéfiques pour les femmes, et pour finalement tout le monde.

Le livre de Camille Froidevaux-Metterie, Seins - En quête d'une libération sort en format poche chez Points.