Les sept mesures à retenir du plan "eau" présenté par Emmanuel Macron

Plan de sobriété, réutilisation des eaux usées, tarification progressive : Emmanuel Macron a esquissé jeudi les grandes lignes du "plan eau" très attendu, qui comporte en tout 53 mesures pour mieux gérer cette ressource menacée par le changement climatique. Les experts climat anticipent en effet une diminution de 10% à 40% de la ressource en eau en France, dans les prochaines décennies.

Accueilli par environ deux cents manifestants hostiles à sa politique, en pleine crise des retraites, le président de la République a déclaré que le pays devait "avancer", malgré la "contestation". Voici les principales mesures à retenir.

Un "plan de sobriété" pour réduire de 10% l'eau prélevée

Le premier objectif est d'atteindre une baisse de 10% de l'eau prélevée d'ici 2030 dans le pays, avec pour cela un "plan de sobriété de l'eau" dans chaque secteur - "l'énergie, l'industrie, le tourisme, les loisirs" - "d'ici l'été", sur le modèle de ce qui a été fait dans l'énergie.

Le président de la République a annoncé une réunion prochaine des "50 sites" industriels "qui ont le plus grand potentiel de baisse de consommation d'eau". Il a aussi souhaité des investissements pour encourager les centrales nucléaires d'EDF à "faire des économies d'eau". Elles sont actuellement les troisièmes consommatrices d'eau en France (12%).

La mise en place d'un écowatt de l'eau

Dans le cadre de ce "plan sobriété", le gouvernement souhaite impliquer les citoyens. Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un "EcoWatt de l'eau", sur le modèle de l'application développée cet hiver pour réduire la consommation d'électricité en cas de risques de coupure.

Une tarification progressive de l'eau

Autre mesure pour inciter les Français à limiter leur consommation, une "tarification progressive et responsable" de l'eau. Les premiers mètres cubes seront "facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant", mais "au*-delà d'un certain niveau",* le prix du mètre cube sera plus élevé, a détaillé Emmanuel Macron.

1.000 projets pour recycler et réutiliser les eaux usées

Autre levier selon le gouvernement : le recyclage des eaux usées, domaine dans lequel la France est à la traîne. L'objectif est d'atteindre 10% d'eaux usées recyclées d'ici 2030, contre 1% actuellement. Pour ce faire, "nous avons décidé de lancer 1.000 projets en cinq ans pour recycler et réutiliser l'eau" et "in fine, nous voulons réutiliser 300 millions de mètres cubes, soit 3 piscines olympiques par commune (…) ou 3.500 bouteilles d'eau par Français et par an", a déclaré le président. Par ailleurs, "les freins réglementaires à la valorisation des eaux non conventionnelles seront levés", promet le plan publié par le gouvernement.

"500 millions" d'euros par an en plus pour les agences de l'eau

Les agences de l'eau, qui financent une large part des projets destinés à mieux gérer, préserver ou réutiliser la ressource en eau vont voir leur budget "augmenter de 500 millions d'euros", promet le président, sur un budget actuel de 2,2 milliards d'euros annuel.

"C’est l’effort dont on a besoin pour déclencher au total environ six milliards de plus dans l’économie de l’eau chaque année (…) ", a-t-il poursuivi. Le président de la République a par ailleurs annoncé la suppression du plafond de dépense des agences de l’eau.

180 millions d'euros pour résorber les fuites d'eau en urgence

En France, " un litre d'eau sur cinq est perdu en raison des fuites, c'est inacceptable ", a déclaré M. Macron jeudi lors d'un déplacement à Savines-le-Lac (Hautes-Alpes), ajoutant que dans certaines zones cela atteint même un litre sur deux. Pour résorber cela, 180 millions d'euros parmi les 475 millions supplémentaires alloués aux agences de l'eau serviront à résorber "en urgence " les fuites d'eau en France dans les points les plus sensibles, les "points noirs", où les taux de fuite sont supérieurs à 50%.

Cela concerne 170 communes, aussi bien des communes rurales, que des métropoles, des communautés d'agglomération et des syndicats des eaux (la carte est disponible ici ).

Conditionner les bassines à des "changements de pratiques significatifs" dans l'agriculture

Emmanuel Macron a réaffirmé jeudi l'utilité des stockages artificiels d'eau (les bassines) pour les agriculteurs, très controversés et qui ont donné lieu aux affrontements très violents entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline ce week-end. Le président a toutefois demandé que les futurs ouvrages soient conditionnés à des "changements de pratiques significatifs", à commencer par des économies d'eau et une réduction de l'usage des pesticides par les agriculteurs.