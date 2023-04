"Les sportifs sont pris en étau entre leur envie de carrière et l'impact environnemental de leur pratique"

L’an passé, Flora Artzner a décroché le titre de championne du monde de wingfoil Race, ce sport nautique qui combine une planche de foil avec une aile gonflable. C'était sur une plage du Brésil, loin de chez elle dans le Var. Loin aussi sans doute de ses convictions. Cette ingénieure en environnement de 30 ans a travaillé sur des projets marins pour des ONG et la Commission européenne. Elle a découvert le wingfoil, un sport jeune en pleine croissance, en 2020, et regrette très vite l’organisation des compétitions aux quatre coins du monde, obligeant les athlètes à prendre l’avion plusieurs fois dans l’année. Pour sensibiliser ce milieu et bien au-delà, elle organise du 14 au 17 avril la Roca Cup, un événement de wingfoil à Hyères (Var).

FRANCE INTER : Le wingfoil est un sport qui connait un essor incroyable, avec de plus en plus de compétitions sur tous les continents. Vous devez donc vous déplacer constamment. Comment faire pour limiter au maximum l’impact environnemental de votre sport ?

FLORA ARTZNER : "C'est une question que je trouve très sensible dans notre milieu. Si je me positionne en tant qu’ingénieure en environnement, spécialiste des questions de biodiversité et qui connaît très bien les problématiques liées au climat, je vais vous dire que oui, il faut agir tout de suite et fortement. Mais si je prends ma casquette de sportive de haut niveau, on est dans un univers complètement différent. Aujourd'hui, le sport est un divertissement et on nous pousse à faire de plus en plus d’étapes dans le monde.

Je me suis rendu compte qu'en France, on n'est pas encore prêt à toucher à cette question du déplacement dans le cadre du sport. J'ai l'impression que le sport est sacralisé et qu'il ne faut pas y toucher. En plus, on a les Jeux olympiques chez nous, en 2024. Parler de diminuer l’impact carbone du sport est très difficile, très mal vu et encore très difficile, notamment dans l'univers qui est le mien.

Après son titre sur la Race en 2022, Flora Artzner a décidé de disputer le tour de vague où il y a beaucoup moins d'étapes - GWA

Après votre titre de championne du monde, vous avez décidé cette saison de disputer un circuit moins prisé, celui de la "vague" qui comprend beaucoup moins d’étapes : trois au lieu d’une dizaine sur les autres disciplines du wingfoil. Est-ce que vous avez l’impression de sacrifier votre carrière au nom de la défense de l’environnement ?

C'est difficile pour moi de me positionner là-dessus parce que j'aurais pu ne plus du tout prendre l'avion, comme certains sportifs le font. Sauf que moi je suis au début de ma carrière sportive et je me suis retrouvée face à ce questionnement : qu'est-ce que je fais ? J'ai trouvé ça très compliqué de prendre une décision. Je ne me suis pas sentie entourée et soutenue, spécialement par le milieu du sport.

J'ai trouvé un compromis. Mais je ne suis pas verte à 100 %. Je prends quand même l'avion pour les compétitions. Je suis avec un sponsor qui est à l'étranger et qui peut me demander à tout moment de faire un shooting à l'autre bout du monde. Et comme c'est lui qui me soutient, je ne suis pas censée refuser. Si je voulais être complètement verte sur cette question-là, il faudrait que j'arrête le haut niveau.

C’est un vrai dilemme pour les sportifs qui veulent avoir un comportement responsable ?

En tant que sportifs, on se trouve pris en étau entre notre envie de carrière, l'impact médiatique que ça nous donne et les décisions qui sont prises politiquement par des organisateurs et organisatrices d'événements en matière d'environnement. On est juste des pions, on doit aller sur telle ou telle étape. Voilà, c’est tout. Il y a quelques sportifs qui ont arrêté et je trouve ça très courageux. Mais on ne sait pas si ça peut faire changer les choses.

La coupe du monde de slalom et freestyle wingfoil compte deux fois plus d'épreuves à travers le monde cette saison que l'année dernière - Flora Artzner

Votre univers, c’est l’eau, les océans et vous êtes aux premières loges de la pollution et du dérèglement climatique. Peut-on imaginer que ça accélère la prise de conscience ?

Oui, on voit concrètement les changements. Il faut vraiment se mettre des œillères devant les yeux pour ne rien voir. On se prend de plus en plus de plastiques dans le foil ( un mât de carbone qui permet de voler au-dessus de l’eau ) ou dans les ailerons. Il y en a aussi sur la plage, et je ne parle même pas des microplastiques. Et puis il y a la pollution en termes de qualité de l'eau. Après certaines pluies, on va à l’eau et nous avons des otites. Cela vient sûrement du fait que l'on n’est pas dans des conditions terribles.

Moi, j'ai connaissance de ce qui se passe mais quelqu'un qui est juste pratiquant, qui ne s'intéresse pas spécialement à ce qui se passe en termes de pollution marine ne sait pas forcément tous les enjeux. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer cet événement, la Roca Cup, pour que des personnes qui savent sensibiliser et les passionnés de wingfoil se rencontrent. Je sais que je ne vais pas changer la face du monde. Mais j’ai envie de faire mon action à ma petite échelle, avec la légitimité que j'ai.