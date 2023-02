Les supermarchés ne font pas grand chose pour encourager une alimentation durable, alerte une ONG

C'est une question que les consommateurs se posent de plus en plus au supermarché : les produits que l'on achète sont-ils bons ou mauvais pour la planète, et pour le climat en particulier ? Pour tenter de répondre à cette question, le Réseau action climat a passé en revue huit enseignes de la grande distribution (Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Monoprix et Système U). Le constat dressé par l'ONG est très négatif : les supermarchés ne mettent pas suffisamment en avant les produits d'alimentation durable.

De la viande en majorité issue de l'élevage intensif

L’association a analysé "une quarantaine d’indicateurs" pour noter ces huit géants de la grande distribution pour leurs efforts environnementaux. Aucun n'obtient la moyenne. Les bénévoles du Réseau action climat ont visité près d'une centaine de magasins, fouillant les rayons, évaluant le choix des produits en fonction de leur impact environnemental.

Publicité

Première critique, les supermarchés vendent en majorité de la viande issue de l'élevage intensif. Moins de 10% du poulet et des steaks hachés sont issus de l'agriculture biologique, regrette Benoît Granier du Réseau action climat, alors que 90% des plats préparés contiennent de la viande ou du poisson. "Ce qui pose vraiment problème, c'est que vous avez des supermarchés qui font le choix de réduire leurs marges et de faire des promotions pour des produits qui sont à la fois mauvais pour l'environnement et mauvais pour la santé", explique-t-il à France Inter. "Il faut savoir qu'aujourd'hui, 83% des poulets et 95% des porcs élevés en France le sont dans des systèmes d'élevage intensifs."

Pour l'ONG, la grande distribution partage cette responsabilité avec les industriels, mais elle a un rôle à jouer car l'alimentation représente un quart de nos gaz à effet de serre. "Notre alimentation est à l’origine de nombreuses pressions sur l’environnement et représente 24 % de nos émissions de gaz à effet de serre, les deux tiers provenant de notre consommation de produits d’origine animale, en particulier de viande et de produits laitiers" , note Réseau action climat dans son rapport.

Plus de transparence souhaitée

Benoît Granier attend donc avec impatience un affichage plus précis sur ces produits, pour davantage de transparence. "On n'a pas encore d'équivalent d'un nutriscore, alors que c'est quelque chose qui est souhaité par 86% des Français. Ils sont encore plus nombreux, 96%, à souhaiter une indication sur le mode d'élevage", avance-t-il. Selon l'association, "évoluer vers une alimentation plus saine et plus durable est quasiment mission impossible à ce jour".

L'ONG en appelle désormais à l'État et lui formule des recommandations , pour encourager une alimentation plus durable et moins émettrice de gaz à effet de serre. Elle demande par exemple un meilleur étiquetage des produits et l'interdiction de la publicité pour les viandes ou les produits préparés issus de l'élevage intensif. Réseau action climat exige aussi que les pouvoirs publics encadrent le taux de marge appliqué par la grande distribution sur les produits biologiques, "afin de garantir une meilleure rémunération aux agriculteurs". Contactées par France Inter, les enseignes de la grande distribution n'ont pas souhaité commenter cette étude.