Les syndicats appellent à "un raz-de-marée populaire" : à quoi faut-il s'attendre pour ce 1er-Mai ?

C'est une journée très attendue par les syndicats. Ils comptent sur ce 1er-Mai pour mobiliser massivement contre la réforme des retraites et plus globalement contre l'action du gouvernement. Il y a deux semaines, dès la validation du texte par le Conseil constitutionnel , Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, avait donné rendez-vous à "l'ensemble des Français le 1er-Mai pour une mobilisation exceptionnelle, inédite, un raz-de-marée populaire pour gagner le retrait de cette réforme ." Jeudi, elle a promis une mobilisation "familiale", "populaire" et "festive". Une fête des travailleurs pour dire " stop aux 64 ans ". Les syndicats, qui d'ailleurs défileront unis pour la première fois depuis presque 15 ans.

Jusqu'à 650.000 manifestants attendus

Quelque 300 manifestations sont prévus partout en France ce lundi. Entre 500.000 et 650.000 manifestants sont attendus d'après les renseignements territoriaux. Selon cette prévision, il s'agira donc d'une très forte mobilisation pour ce 1er-Mai, bien plus que le 1er mai 2022, où moins de 100.000 manifestants avaient été décomptés par les autorités. La moyenne de participation ces dernières années était de 130.000 manifestants, toujours selon les renseignements.

12 000 policiers et gendarmes mobilisés

Dans un contexte extrêmement tendu, 12.000 policiers et gendarmes dont 5.000 à Paris seront mobilisés selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les autorités s'attendent à la mobilisation de 80.000 à 100.000 personnes dans la capitale, dont 1.500 à 3.000 "gilets jaunes" et 1.000 à 2.000 individus "à risque" (dont 400 de l'ultragauche). "Nous nous préparons à cela", a dit vendredi sur Europe 1 le ministre de l'Intérieur, en réponse à une question sur "un esprit vengeur", évoqué par les services de renseignement, qui animerait des manifestants après l'adoption de la loi contestée sur les retraites.

Gérald Darmanin a ajouté que "des éléments radicaux" étaient attendus à Rennes et Nantes où il a décidé de mobiliser "quatre unités de forces mobiles" dans chacune de ces deux villes. "On se prépare mentalement à affronter une journée très dure", a de son côté estimé sur France Info Jean-Christophe Couvy, secrétaire national SGP Police FO.

Grève SNCF

Sur les rails, tous les trains vont circuler normalement lundi, selon franceinfo . L'intersyndicale de la SNCF a appelé les salariés à "faire du 1er mai une journée de grève et de manifestations réussie partout dans le pays". Dans un communiqué, la CGT Cheminots a déjà annoncé la couleur. "Après 12 journées interprofessionnelles et unitaires (...), il convient maintenant de taper fort par la grève et les manifestations le 1er Mai, tout en participant à toutes les actions qui pourront se tenir d’ici là et notamment le 28 avril".

Pas de grève à la RATP, des stations de métro fermées à Paris

Les syndicats de la RATP n'ont pas déposé de préavis de grève. Mais certaines stations de métro seront fermées à partir de 11 heures, le long du tracé de la manifestation parisienne. La station République ne sera pas desservie

Le trafic perturbé dans les airs

Le trafic aérien s'annonce très perturbé ce lundi en raison de la participation de contrôleurs au mouvement de grève contre la réforme des retraites. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a en effet demandé aux compagnies aériennes de renoncer à un tiers de leur programme de vols à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle, pour mettre en adéquation le trafic et les effectifs d'aiguilleurs du ciel disponibles.

Ces arrêts de travail, à l'appel de syndicats mobilisés contre la réforme promulguée à la mi-avril, concerneront également de nombreux aéroports en région : 33% des vols devront être annulés préventivement à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse, tandis que 25% des mouvements seront supprimés à Nice et Beauvais, a précisé la DGAC dans un communiqué. Cette mobilisation des contrôleurs aériens s'annonce donc comme l'une des plus fortes depuis le début de la contestation de la réforme.

Outre les aéroports, des perturbations pourront concerner certains centres en route de la navigation aérienne (CRNA), qui guident les avions survolant le territoire national.