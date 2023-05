Les téléphones sont-ils encore autorisés en conseil des ministres, comme à l'époque de François Fillon ?

Quand il le raconte, François Fillon a encore le sourire aux lèvres. Interrogé lors d'une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères la semaine dernière, l'ancien Premier ministre explique qu'à son époque, les téléphones portables étaient monnaie courante lors des réunions au sommet de l'État. "J'avais un moment souhaité qu'on interdise les téléphones dans certaines enceintes, notamment en conseil des ministres, mais je n'avais pas réussi à convaincre. Donc même en conseil des ministres, il y avait des téléphones portables et n'importe qui pouvait écouter n'importe quoi", s'amuse-t-il.

Aujourd'hui, l'Élysée ne rit plus sur ces sujets. La situation a changé et les précautions prises pour assurer la confidentialité des échanges sont bien plus grandes, affirme-t-on dans l'entourage du président. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron et l'affaire des "Macronleaks" , la prise de conscience est là : on sait que des échanges confidentiels peuvent fuiter si la sécurité numérique n’est pas drastique, insiste l'Élysée.

Sur cette photo prise lors d'un conseil des ministres exceptionnel en Corse en 2007, on voit plusieurs téléphones portables posés sur la table. © AFP - ERIC FEFERBERG

Pas de téléphone en conseil des ministres

Les ministres ne sont plus autorisés aujourd'hui à pianoter sur leur téléphone pendant le conseil des ministres. Avant d’entrer, tous les participants, président compris, déposent leur téléphone mais aussi leur tablette ou montre connectée dans un petit casier transparent en plexiglas. Les appareils ne sont récupérés qu’à l’issue du conseil, pas un téléphone n’est toléré, insiste l’Élysée. C’est le cas de toutes les réunions avec le président.

Une précaution qui s’ajoute à d’autres dispositifs : Emmanuel Macron, comme ses ministres, dispose d’un téléphone professionnel pour passer des appels cryptés et envoyer des messages sécurisés. Impossible d’y installer une quelconque application et l'appareil est régulièrement scanné. Tout l'Élysée fonctionne sur des téléphones cryptés, indique une source parlementaire habituée des lieux.

Moins de précautions en dehors des lieux de pouvoir

Mais ces précautions sont-elles prises en permanence ? En dehors des sacro-saints lieux de pouvoir - conseil des ministres, conseil de défense, salles de réunion dans les ministères - on prend quelques libertés. "On est peut-être moins précautionneux en France que dans d'autres pays, mais on ne sait pas la réalité de comment on est espionné", note une source parlementaire.

Députés, collaborateurs, ministres utilisent aussi les messageries type WhatsApp ou Telegram, sur leur téléphone personnel, et ce, malgré les failles qu’on leur connait. Mais ils le jurent : "On fait gaffe, pas question d’y partager les informations délicates."