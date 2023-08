Les toilettes sèches débarquent en ville

Considérés comme rétrogrades, les toilettes sèches sortent de leur petit coin. Le nombre de ces WC sans chasse d'eau est estimé entre 5.000 et 10.000 en France, malgré l'absence d'étude fiable sur le sujet. Symbole des festivaliers et des zadistes, les toilettes sèches gagnent du terrain en ville, même dans les bâtiments publics.

Le centre de loisirs Jacques Chirac de Rosny-sous-Bois accueille 180 enfants pendant les vacances scolaires. Au rez-de-chaussée, les toilettes ressemblent comme deux gouttes d'eau à des WC publics constituées en inox. L'odeur nauséabonde est somme toute similaire. Un détail interpelle : il n'y a aucun rouleau de papier toilette. Depuis la rénovation du bâtiment de 1.000 mètres carrés en 2020, la mairie a investi 45.000 euros pour ces toilettes sèches. Un tube de deux mètres de profondeur relie chaque cabinet à un composteur au sous-sol. Tous les déchets (selles, urine et papiers) atterrissent dans cette cuve d'un mètre de circonférence. Mélangé à de la sciures de bois, ces déchets organiques fermentent et deviennent après plusieurs mois du compost.

Publicité

Tous les déchets (selles, urine et papiers) atterrissent dans des cuves d'un mètre de circonférence. © AFP - Juan Sepulveda

Réserve des enfants

"Je n'aime pas les toilettes sèches. Quand je regarde dedans c'est tout noir. J'ai peur qu'un clown surgisse", se tracasse Ibrahim, âgé de sept ans. La crainte se répand auprès des autres enfants : "J'ai tellement peur que je n'y vais jamais. Je me retiens toute la journée, avant de rentrer à la maison." L'image sale des toilettes sèches persiste chez les plus petits. "J'ai vu les déchets par terre, on dirait des égouts. C'est vraiment sale. Et en plus ça pue", lance Lise.

"Mettre ces toilettes dans un établissement public, qui reçoit par ailleurs des enfants suscite encore des préjugés. C'est la première difficulté à laquelle nous devons faire face", avoue Benoît Sebille, directeur adjoint chargé de l'éducation à Rosny-sous-Bois. Cette réticence s'explique par "l'esthétisme" des toilettes sèches, selon Cassiane Mariotti, architecte à la ville de Rosny-sous-Bois. "Quand on rentre dans les toilettes de gare ou d'autoroute, on n'a pas envie de s'asseoir sur la cuvette en inox. C'est pareil pour les enfants." Le lieu des toilettes sèches n'a pas été choisi au hasard par la mairie qui espère "normaliser" ces toilettes auprès des plus jeunes. De nouvelles toilettes sèches sont en construction à quelques mètres dans un autre centre aéré. Cette fois-ci, les toilettes seront agrémentées d'une cuvette en porcelaine blanche pour vaincre la bataille culturelle.

La chasse d'eau gourmande en eau potable

"C'est écologique, il ne faut pas gâcher l'eau, alors que d'autres ne peuvent même pas boire", affirme fièrement Logan, âgé de huit ans. Les toilette sèches permettent de faire des économies d'eau. A chaque passage aux toilettes « ordinaires » l’usager consomme environ 10 litres d’eau potable en tirant la chasse (selon le centre d'information sur l'eau), soit près de 20 000 litres d’eau par personne et par an en France. Cela représente 153 baignoires pleines d'eau rejetées dans le tout-à-l'égout.

Outre les économies d'eau, l'intérêt des toilettes sèches est de valoriser les déjections humaines en humus, riches en nutriments, très utiles pour la terre. "Tous les trois ans, on retire nos excréments, devenus du compost pour le valoriser dans l'agriculture, sous forme d'engrais bio", explique Cassiane Mariotti, architecte à la ville de Rosny-sous-Bois. Le manque de filière de retraitement est un autre défi auquel fait face la mairie. "Nous avons des difficultés à trouver des partenaires pour valoriser cette matière première en circuit court dans l'agriculture locale", déplore Benoît Sebille, directeur adjoint chargé de l'éducation à Rosny-sous-Bois. Pas encore remplie, les cuves seront vider d'ici la fin de l'année, pour une seconde vie.