Les trèfles à quatre feuilles sont-ils vraiment si rares ?

Se plonger pendant des heures dans une pelouse ou dans un carré de verdure plus sauvage à la recherche d'un précieux trèfle à quatre feuilles est une activité excitante lorsque l'on est enfant. Isaac, 9 ans, dit au micro de Noëlle Bréham en avoir trouvé plusieurs en peu de temps. Il s'interroge donc avec pertinence sur le supposé caractère rare de ces petits porte-bonheur.

Pour lui répondre, Marc-André Selosse, professeur au Muséum d'histoire naturelle, spécialisé en botanique et en mycologie, intervient dans "Les Petits Bateaux", et éclaire notre lanterne.

Qu'est-ce qu'un trèfle à quatre feuilles ?

Le trèfle, dans son état normal, c'est une espèce de pédoncule où il y a trois lobes. Mais parfois on a des feuilles à quatre lobes, voire même cinq, six ou sept, même si c'est plus rare encore.

Cette multiplication des lobes est un accident de développement. Il y a une prédisposition génétique à cela. Chez l'homme, par exemple, il arrive que des gens aient un sixième doigt.

Des trèfles à quatre feuilles en bandes

Quand vous avez une tache de trèfles dans une prairie – plusieurs trèfles situés au même endroit –, c'est le même individu génétiquement. Il y a eu un trèfle au début qui a fait des rejets, qui s'est bouturé tout seul en quelque sorte. Dans le cas des fraisiers, il y a une longue tige molle qui se replante en terre, puis ça redonne un deuxième fraisier, etc.

Toute la tache d'une pelouse est donc logiquement composée de trèfles avec le même nombre de feuilles !

Trèfle à quatre feuilles : rare ou pas rare ?

La mutation génétique du trèfle à trois feuilles est relativement rare. On dénombrerait 10 000 trèfles à trois feuilles pour chaque trèfle à quatre feuilles.

C'est donc rare de trouver un trèfle à quatre feuilles, mais quand on en trouve un, on en trouve plusieurs. Et ce n'est pas parce que le premier nous a apporté de la chance mais bien parce qu'ils sont en fait un seul et même individu.

Même processus chez les plantes et chez les arbres

C'est souvent chez les plantes que plusieurs tiges sont en fait le même individu au sens génétique. Soit par bouturage, soit chez des arbres comme les peupliers, par le fait que sur les racines, il y a des bourgeons qui apparaissent et ça redonne des tiges. C'est le même individu génétique, même si c'est une tige différente.

Dans le nord du Canada, il existe une forêt de 44 hectares avec plus de 40 000 tiges. Eh bien, les tiges sont toutes génétiquement identiques. C'est le même individu qui s'est bouturé, ou plutôt précisément qui a fait des bourgeons par ses racines. Il y a dans cette forêt 6 000 tonnes de bois, mais c'est le même individu génétique, en plusieurs tiges.

