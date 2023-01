Les troubles de l'érection peuvent être le signe d'une grave insuffisance cardiaque

Attention, messieurs, aux troubles de l'érection : ils peuvent être le signe annonciateur d'insuffisances cardiaques. Selon une étude du CETI, le centre d'exploration et traitements de l'impuissance, 90% des patients suivis pour dysfonctions érectiles d'origine vasculaire ont des artères coronaires malades et donc susceptibles de faire des infarctus. Les atteintes révélées par l'étude sont parfois graves, notamment chez des patients plus jeunes.

Dans cette étude, les médecins ont suivi 20 patients qui souffrent d'impuissance d'origine vasculaire, les artères au niveau de leur pénis sont abîmées. En dehors de cette pathologie, ils ne présentent aucun symptôme cardiaque, aucune douleur au niveau de la poitrine et semblent en bonne santé. Pourtant, l'examen réalisé par coroscanner montre que la plupart d'entre eux présentent des atteintes de leurs artères coronaires. Ces artères qui, en cas d'obstruction, peuvent provoquer un infarctus. "Dans 19 cas sur 20, il y avait déjà une atteinte artérielle avec des sujets jeunes, de 40 à 50 ans, et d'autant plus sévère qu'ils étaient jeunes", explique le chirurgien vasculaire Ronald Virag.

Un message de prévention qui peut sauver des vies

Parmi ces 19 patients, la moitié présente des atteintes dites "modérées". Ils doivent surveiller leur hygiène de vie pour minimiser la progression de la maladie. Mais pour l'autre moitié, les artères sont beaucoup plus gravement touchées. Quatre patients ont même dû être opérés pour empêcher l'accident cardiaque. "Le patient vient chez nous pour avoir un traitement efficace de sa dysfonction érectile et il s'est trouvé qu'il y avait besoin de faire un triple pontage coronarien puisqu'il était en menace d'avoir un infarctus. On lui a évité l'infarctus", raconte le professeur.

L'impuissance peut d'autant plus être un signal d'alerte de troubles cardio vasculaires pour les patients qui présentent des facteurs à risque comme le diabète, le cannabis ou le tabac. L'enseignement de cette étude est donc un message de prévention : des morts sont évitables. D'autant que le temps de latence entre les dysfonctions érectiles et la survenue d'un infarctus est d'en général trois à cinq ans.