Les ventes de smartphones se sont effondrées en fin d'année 2022

C'est la plus mauvaise année pour le marché du smartphone depuis 2013 : en 2022, il s'est vendu 1,21 milliard de smartphones partout dans le monde, selon le cabinet d'analyses IDC, qui publie chaque trimestre les chiffres mondiaux de téléphones expédiés par les fabricants. Si le chiffre absolu est conséquent, il représente en réalité une baisse de 11,3 % sur un an. Une baisse qui met en danger "la reprise de 2,8 % du marché qui était attendue pour 2023" et pousse le secteur à faire des prévisions moins optimistes.

Surtout, sur le dernier trimestre de l'année, les commandes de smartphones ont enregistré une baisse de 18,3 % par rapport à la même période l'année d'avant : au dernier trimestre 2021, il s'était vendu 367 millions de smartphones, il n'y en a plus que 300 millions au dernier trimestre 2022. Soit une baisse de 18,3 %.

Publicité

Tous les fabricants constatent cette baisse

"On n'a jamais vu des expéditions plus basses pendant le trimestre des fêtes que pendant le trimestre précédent. Mais une demande plus faible et des stocks hauts chez les revendeurs ont entraîné cette baisse drastique des commandes", explique le rapport de IDC. Parmi les facteurs explicatifs, la demande des consommateurs qui a baissé, en raison de l'inflation et des incertitudes sur la situation économique.

Si l'on prend les plus grands fabricants, tous voient leurs ventes baisser. Même s'il est celui qui sauve le mieux les meubles, Apple, qui reste en tête (avec 72,3 millions de smartphones contre 85 au T4 de 2021), enregistre tout de même une baisse de 14,9 %. Celui qui a, à l'inverse, le plus perdu, c'est Xiaomi, qui enregistre une baisse de ses commandes de 26,3 %.