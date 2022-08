Les ventes des "Versets sataniques" s'envolent après l'agression de Salman Rushdie

L'agression de Salman Rushdie , ce vendredi aux États-Unis, a relancé les ventes de son livre "Les versets sataniques". L'ouvrage, publié en 1988, lui vaut d'être menacé de mort depuis plus de 30 ans à cause de la fatwa déclarée contre lui par l'Iran un an après sa publication. L'écrivain britannique est désormais sur la "voie du rétablissement", a annoncé son entourage .

"Les versets sataniques" relatent les aventures de deux Indiens dont l'avion est la cible d'un attentat terroriste, et qui arrivent sur une plage anglaise. Le premier a pris la forme d'un archange, le second du diable. Au cours du récit, l'auteur donne à des prostituées les noms des femmes du prophète Mahomet. Il crée aussi la figure d'un prophète, Mahound, qui, sous l'influence de Lucifer, semble admettre qu'on peut prier d'autres dieux qu'Allah, avant de reconnaître son erreur.

Les librairies Gibert Joseph et Mollat en rupture de stock

"Les versets sataniques" ont été publiés en poche chez Folio et chez Actes Sud et sont déjà déjà indisponibles dans plusieurs grandes librairies françaises. Chez Mollat, lieu emblématique de Bordeaux qui compte près de 180.000 références, les quelques exemplaires qui trainaient en rayon ont été rapidement achetés. "On en a commandé plus d'une cinquantaine car on a déjà une vingtaine de clients qui l'ont commandé. On continue de me le demander alors que l'agression a eu lieu vendredi", remarque Sixtine, vendeuse au rayon littérature grand format.

Le constat est le même à Paris chez Gibert Joseph. Le magasin situé dans le 6e arrondissement a vendu ses six exemplaires en rayon dans la journée de samedi et "par ricochet, les clients se sont reportés sur les autres œuvres" de l'écrivain, relève Arnaud, vendeur au rayon poche. La boutique de Barbès, dans le 18e arrondissement, est aussi en rupture de stock et la commande est également passée. En moyenne, quatre exemplaires des "Versets sataniques" sont vendus chaque année. "On voit souvent ce phénomène de ruée quand il y a des auteurs blessés ou décédés", explique Céline, la responsable du rayon littérature.

Des ventes relancées dans les librairies à New-York

Depuis l'agression, rapporte l'AFP, dans l'emblématique librairie new-yorkaise Strand Bookstore, plusieurs ouvrages ont été vendus sur place. "Des gens sont venus et cherchaient n'importe lequel de ses écrits, ils voulaient savoir ce que nous avions", déclare Katie Silvernail, cheffe de rayon dans ce magasin, qui vend tant des livres neufs que d'occasion.

"Certains de nos employés les plus jeunes n'avaient jamais entendu parler de lui, donc c'était intéressant hier d'avoir des conversations avec eux, après que des clients furent venus chercher ses livres, sur qui il était et comment il a influencé le monde littéraire", a-t-elle expliqué. "Honnêtement, je pense que pas mal de gens sont juste venus ici hier pour parler de comment ils se sentaient, et de ce qui est arrivé", a-t-elle confié.

Dans le top d'Apple Books et d'Amazon

Mardi matin, près de quatre jours après l'agression, le livre de Salman Rushdie se classait en 27e position du baromètre des ventes de livres aux Etats-Unis et en 7e position de son équivalent français . Ces classements recensent les livres dont les ventes ont le plus progressé dans les dernières 24 heures. Du coté des livres numériques, les "Versets sataniques" trônent en première position du classement des ventes d'Apple Books ce mardi, dans la catégorie des livres payants. Même chose sur celui établi par le site de la Fnac .

Des appels à acheter le livre

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont appelé à faire de même et à acheter l'ouvrage en soutien à l'auteur britannique. Invité de France Inter ce mardi matin, le directeur de Charlie Hebdo Riss a appelé à ne pas laisser l'autocensure "restreindre le périmètre de liberté sous la pression des menaces. On aimerait que d'autres livres comme les Versets sataniques soient écrits, c'est cela qu'on attend, des livres contemporains de cette audace", conclut celui qui est aussi visé par une fatwa.

