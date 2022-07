Levée de rideau à Avignon : quiz sur le festival de théâtre le plus emblématique de France

Le 7 juillet marquait le levé de rideau tant attendu de la 76e édition du festival de théâtre d'Avignon. Un retour sur les planches et dans les rues de la cité des papes, aussi bien pour les troupes d'artistes que pour beaucoup de spectateurs. En plus de 70 ans d'existence, le festival n'a cessé de changer, de renaître et d'évoluer au fil des époques pour devenir l'évènement international qu'il est aujourd'hui. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire et les ficelles du plus grand festival de théâtre français ? Venez le découvrir en faisant notre quiz !