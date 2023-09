Lexique, expressions, chants : notre guide pour suivre le Mondial quand on n'y connaît rien au rugby

Si vous pensez qu'un "pizzaïolo" est uniquement un cuisto italien et que "Boucherie Ovalie" est un commerce de bouche du sud de la France, cet article est fait pour vous. La Coupe du monde de rugby commence ce vendredi, avec en ouverture France - Nouvelle-Zélande, au Stade de France. Pendant deux mois, le pays va vivre au rythme de la "Peña Baiona". Vous avez bien envie de suivre un minimum la compétition alors que vous n'y connaissez pas grand-chose en rugby ? Voici notre guide de survie en ovalie.

Maul, chandelle, cadrage débordement : le lexique pour briller

Vous connaissez les règles de base du rugby - essai, transformation, mêlée - mais vous n'êtes pas familier du vocabulaire rugbystique, voici un rappel des principaux termes que vous avez de bonnes chances d'entendre en suivant les matchs du mondial :

Cadrage débordement. Ballon en main, le joueur court dans la direction d'un adversaire pour le "cadrer" et au dernier moment, dans un geste vif, fait un pas de côté pour l'éviter, le "déborder". Cette action est aussi appelée le cad' deb'.

Chandelle. Dans le cours du jeu, un joueur tape le ballon pour l'envoyer de l'autre côté de la défense, suffisamment haut et fort pour avoir le temps de courir jusqu'au point de chute et réceptionner le ballon. On appelle également cela une "quille".

Chistera. Il s'agit d'une passe dans le dos. Le terme vient au départ de la pelote basque.

Cuillère. Le joueur adversaire court ballon en main vers votre ligne d'en-but, il est trop tard pour le plaquer, alors en dernière chance, vous pouvez toucher son pied avec votre main pour tenter de le faire tomber.

Drop. Dans le cours du match, le joueur tape le ballon pour tenter de le faire passer entre les poteaux et ainsi marquer trois points.

En avant. C'est la règle principale du rugby : interdiction de faire tomber le ballon ou de faire une passe vers l'avant. L'en avant est donc une faute, qui vous fait perdre la possession.

Maul. C'est une sorte de mêlée mais dans le cours du jeu : vous restez debout avec le ballon et vos partenaires vous rejoignent pour former une sorte de tortue. Les adversaires font de même pour vous empêcher d'avancer. Cela forme un maul ou une "cocotte".

Pénaltouche. Votre adversaire vient de faire une faute, il y a donc pénalité pour vous. Vous avez la possibilité d'envoyer le ballon en touche, près de la ligne adverse. Cela permet de faire un lancer en touche près de la ligne d'en-but et ainsi de tenter de marquer un essai, cinq points (voire sept avec la transformation à suivre).

Raffut. Au milieu de la défense adverse, vous tenez fermement le ballon d'une main et de l'autre, vous repoussez l'adversaire.

Ruck. Il est formé d'au moins deux adversaires, qui luttent pour récupérer le ballon, coincé au milieu d'un amas de joueur. Pour "gratter" le ballon, les deux joueurs doivent rester debout sur leurs appuis, chacun de leur côté du ruck.

"Lancer une pizza", "niche sur le chien", "plaquage cathédrale" : les expressions à connaître

Si vous suivez les matchs du mondial dans un bar rempli d'amateurs de rugby, vous risquez d'entendre un vocabulaire plus fleuri et imagé. Le monde de l'ovalie regorge d'expressions bien à lui. On vous en fait découvrir quelques-unes.

"Lancer une pizza." Lors d'une touche, le joueur doit lancer le ballon vers son sauteur - car porté par ses coéquipiers - pour qu'il puisse le réceptionner. Quand le joueur vise à côté, on dit qu'il "lance une pizza", en référence au geste acrobatique des pizzaïolos. Par extension, ce joueur est appelé pizzaïolo.

"La cabane est tombée sur le chien." Votre équipe colle au score de l'adversaire et soudain, cette dernière marque un essai qui douche tous les espoirs. Une variante : "le cochon est dans le maïs".

"Un plaquage cathédrale." C'est un plaquage très violent, dangereux et interdit. Il consiste à attraper un adversaire, le soulever et le retourner, la tête la première vers le sol.

"Les mouches ont changé d'âne." Expression employée quand l'équipe qui menait perd tout à coup l'avantage : le vent a tourné, les mouches qui volaient autour de l'âne le plus faible vont vers l'autre.

"Sorry, good game." L'illustre capitaine anglais Will Carling disait cette phrase aux Français quand ils perdaient le Crunch (nom du match qui oppose la France et l'Angleterre) dans les années 1980-90. Depuis, cette expression est aussi utilisée par les Français pour narguer les Anglais, leurs ennemis jurés.

Boucherie Ovalie et David Reboursière : les comptes à suivre

Pour suivre la compétition pendant et en dehors des matchs, plusieurs spécialistes du rugby peuvent vous guider, avec humour ou plus de sérieux.

Boucherie Ovalie. C'est certainement le compte dédié au rugby le plus connu sur "X" (anciennement Twitter). Sur ce compte, vous trouverez des analyses, des explications... humoristiques. Il est tenu par des passionnés de rugby, qui ont aussi un site Internet, des podcats et publié des livres .

David Reboursiere. Ici, le ton est un peu plus sérieux, on se concentre sur les analyses et statistiques des matchs. Et David Reboursière s'y connait bien : il est arbitre international de rugby. Il a fait partie de l'équipe d'arbitrage lors du match de préparation France-Fidji le 19 août dernier.

La "Peña Baiona", "Swing Low, Sweet Chariot", "L'Italiano" : les chants du Mondial

Si vous voulez vous fondre parfaitement dans la masse des supporters français, vous devez, si ce n'est chanter, au moins connaître la "Peña Baiona". Cet air autrichien arrive en France en 1992, raconte France Bleu Pays . Depuis 2002, il est entonné lors des matchs de l'Aviron bayonnais mais il a aujourd'hui conquis un plus large public et on peut aussi l'entendre lors des matchs de l'équipe de France.

Lors de ce mondial, vous risquez aussi d'entendre "Swing Low, Sweet Chariot", l'hymne officieux de l'équipe d'Angleterre depuis une trentaine d'années. Malgré une polémique fin 2020 sur ce chant, hérité de l'esclavage, les supporters anglais ont été autorisés à continuer de le scander pour soutenir le XV de la Rose ou pour chambrer l'adversaire. À plusieurs reprises, leur chant a même couvert le célèbre "Haka" des Néo-Zélandais.

En revanche, interdiction formelle de chanter "Swing Low, Sweet Chariot" si vous ne voulez pas vous faire sortir manu militari du bar par les autres supporters français : les Anglais sont les ennemis historiques des rugbymen français.

Enfin, les Italiens sont arrivés cette semaine en France avec une chanson qui pourrait bien s'imposer comme leur hymne pendant le mondial : "L'Italiano", de Toto Cutugno.

"C'est rugby" : un repas à la bonne franquette

Devant un match de rugby, c'est à la bonne franquette, sans chichi. L'expression "c'est rugby" signifie même un repas sans prise de tête : charcuterie, saucisse, frites, jambon-beurre. Ce qui compte surtout c'est l'ambiance (et la bière).