Liberté de manifester : le Conseil d’Etat juge "regrettables" les déclarations de Gérald Darmanin

Dans un entretien à la presse réalisé le mardi 21 mars dernier à l’occasion d’une visite à la caserne de police Bessières à Paris, le ministre de l’Intérieur s’était exprimé sur la liberté de manifester , en rappelant qu’être "dans une manifestation non déclarée est un délit et mérite une interpellation". Ces propos avaient fait bondir le militant écologiste Raymond Avrillier, qui avait saisi le Conseil d’Etat en référé-liberté, c’est-à-dire en urgence.

Pour l’ancien maire adjoint de Grenoble, la Cour de cassation a clairement établi en 2022 qu’aucun texte ne peut qualifier d’infraction la participation à une manifestation non autorisée. Raymond Avrillier demandait donc à la plus haute juridiction administrative de condamner Gérald Darmanin à rectifier publiquement ses propos, qui constituaient, selon lui, une consigne que les forces de l’ordre pouvaient dès lors appliquer.

Des déclarations du ministre au "caractère erroné"

Dans un arrêt rendu ce mercredi, le Conseil d’Etat rejette la demande de Raymond Avrillier, considérant que les propos du ministre ne peuvent être assimilés à une "instruction" faite aux gendarmes et aux policiers. Dès lors, les conséquences de ces déclarations ne seraient "pas susceptibles d’avoir d’effets notables sur la liberté de manifester". Mais le juge souligne au passage le caractère "regrettable" de ces déclarations "en raison de leur caractère erroné".

Le conseil d’Etat est saisi d’un autre référé-liberté lié à l’action des forces de l’ordre en manifestation, déposé par plusieurs associations et syndicats (LDH, SM, ACAT et SAF) afin que les policiers et gendarmes arborent systématiquement leur RIO, leur numéro d’identification individuel, lors des interventions, comme cela est obligatoire depuis 2013. Mais il est "souvent peu visible voire masqué", ce qui entretient "un sentiment d’impunité dans l’exercice d’une violence abusive et illégale dont ont fait preuve les membres des forces de l’ordre récemment", soulignent les plaignants. Le Conseil d’Etat examinera ce référé-liberté lundi 3 avril.