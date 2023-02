Licenciements massifs, perte d'abonnés... l'empire Disney en déclin ?

C'est du jamais vu pour le titan du divertissement américain Walt Disney Company. L'entreprise à qui l'on doit, entre autres, les plus célèbres dessins animés du monde, a annoncé mercredi supprimer 7.000 postes. Le directeur général de Disney, Bob Iger justifie ce choix de réduction du personnel par la nécessité de faire des économies. Quelques heures plus tard, sa plateforme de streaming, Disney +, disait avoir perdu 2,4 millions d'abonnés au cours des trois derniers mois de 2022. Le site compte désormais 161,8 millions d'abonnés dans le monde.

Selon un dernier rapport, en 2021 19.000 personnes travaillaient pour Disney. "Bien que ce soit nécessaire pour faire face aux difficultés actuelles, je ne prends pas cette décision à la légère", a précisé le dirigeant lors d'une conférence téléphonique aux analystes sur les résultats trimestriels de l'entreprise. Selon un communiqué du groupe, sur les résultats trimestriels, publié mercredi 8 février, le groupe Disney a réalisé un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de dollars d'octobre à décembre. De quoi rassurer les marchés avec des pertes opérationnelles moins élevées qu'attendu : à un milliard de dollars pour la période d'octobre à décembre.

Après Netflix, Disney + séduit aussi de moins en moins

Malgré ces annonces, son directeur veut pour autant rester confiant. "Nous pensons que le travail que nous faisons pour transformer notre entreprise autour de la créativité, tout en réduisant les dépenses, va amener de la croissance durable et de la rentabilité pour nos activités de streaming", a déclaré Bob Iger, à la tête de Disney depuis novembre dernier. Il doit faire face à des problèmes multiples dont ceux liés à la rentabilité de Disney +. "La croissance des abonnés ne sera pas linéaire à chaque trimestre", avait prévenu en novembre Christine McCarthy, directrice financière de Disney, alors que la plateforme star venait de gagner 12 millions d'abonnés en un trimestre.

Après un immense succès dopé par la pandémie, les plateformes de streaming sont rattrapées par la crise économique. La plus emblématique, Netflix, a aussi connu un premier semestre difficile en 2022 en perdant près de 1,2 million d'abonnés, avant de rebondir cet automne et cet hiver. La plateforme compte plus de 230 millions d'abonnés payants mais son bénéfice net annuel a baissé de 12%, à 4,5 milliards de dollars. Même constat pour les réseaux sociaux comme Snapchat ou Facebook.

Pour faire face, Netflix et Disney ont lancé en décembre de nouveaux abonnements, moins chers, avec de la publicité. D'ici fin 2023, la nouvelle formule devrait rapporter plus d'un milliard de dollars de recettes publicitaires aux États-Unis, selon les chiffres du cabinet Insider Intelligence, rapportés par l'AFP.