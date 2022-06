"Lieux" : Le Masque salue "une merveilleuse balade dans l'esprit Georges Perec"

Le livre résumé par Jérôme Garcin

Un inédit, énorme volume de 600 pages que Le Seuil publie à l'occasion du 40ᵉ anniversaire de la disparition de Georges Perec, un ouvrage augmenté de nombreuses illustrations sur lequel l'auteur de "La Vie mode d'emploi" devait travailler pendant douze ans, de 1969 à 1980, il avait choisi douze lieux parisiens liés à un souvenir important ou un événement marquant, dont la place d'Italie, l'île Saint-Louis, la place de la Scarpe. Chez lui, il consignait ces souvenirs, mais il allait sur place pour décrire les passants, les boutiques, les façades, les affiches et en conservait des traces : ça va, des tickets de cinéma jusqu'aux emballages de sucre qu'il mettait dans des enveloppes cachetées. Chaque année,il reproduisait le même schéma, à la fois subjectif et objectif, à raison de deux lieux par mois. "Je pense, écrivait-il à Maurice Nadeau, qu'on y verra tout à la fois le vieillissement des lieux, le vieillissement de mon écriture, le vieillissement de mes souvenirs". Mais Perec n'est pas allé au bout de son projet, qu'il a abandonné en 1975. Il nous laisse quand même 1,3 kg de notes qui font ces lieux. Parfois il dit du mal de lui, et puis tantôt partage des moments de rancœur.

Pour Frédéric Beigbeder, c'est "un inédit 100 % mortifère"

Le critique du Figaro considère que si l'auteur lui-même n'a jamais songé à faire paraître son texte, c'est qu'il a jugé bon de ne pas le publier car ce n'était pas si efficace que cela : "Dans le cas de Céline, il fallait publier son brouillon. Mais, là, dans le cas de Perec, peut-être que c'était une fausse bonne idée de publier ce fourre-tout . Si lui ne l'a pas fait, c'est parce qu'il s'est aperçu que ce projet a tourné court, et qu'en réalité ça ne produisait pas l'effet recherché. C'est une impasse avec des descriptions fastidieuses, minutieuses et ennuyeuses. Quand on pense par exemple à la place de la Contrescarpe, ce que Hemingway en fait dans "Paris est une fête", qui est extraordinaire, là, c'est des listes sans charme…

Publicité

Certes, c'est aussi un projet cohérent avec certains de ses livres "Espèces d'espaces", "Tentative d'épuisement d'un lieu parisien" qui étaient déjà aussi des projets fous de vouloir s'emparer d'un endroit pour toujours, de sauver le temps et les gens, on sait pourquoi, mais l'Oulipo c'est mieux quand c'est potache et non quand ça se prend au sérieux. On pourrait l'appeler "Tentative d'épuisement des lecteurs"… mais parce que je respecte Perec plus que vous".

Elisabeth Philippe salue "une merveilleuse balade dans l'esprit de Perec"

Elisabeth estime qu'il ne faut absolument pas s'arrêter au dispositif d'écriture parfois complexe de Perec, car une fois qu'on a dépassé cela, on pénètre dans l'âme littéraire et profondément intime de l'auteur qui consacre presque ici, selon elle, un travail de mémoire, autobiographique qui ne dit pas son nom : "C'est un merveilleux cadeau dans lequel on a l'impression de renouer avec un ami qui nous vient du passé. D'ailleurs, Perec fait un parallèle avec ce qu'il appelait 'les capsules temporelles', ce qu'on enterre à un moment en espérant qu'un jour des extraterrestres ou une autre civilisation tombent dessus et prennent conscience de ce qu'était le présent d'un peuple à un certain moment. C'est vraiment une réapparition majestueuse de l'auteur de "La Disparition".

C'est aussi une promenade dans un Paris à moitié disparu, et qui ressemble à moitié à celui d'aujourd'hui, dans lequel on pouvait croiser des chèvres, des juke box dans les bars, des tags sur les murs. C'est une balade dans l'esprit-même de Perec, ses doutes, ses histoires d'amour souvent assez foireuses. C'est l'origine même du livre. C'est un devoir de mémoire".

Arnaud Viviant : "allez-y, c'est un projet inachevé passionnant"

Arnaud Viviant applaudit un projet dans lequel l'auteur présente tout ce qui est voué à faire le génie littéraire de son œuvre. Ce sont tous les éléments d'écriture qui préfigurent son esprit d'écriture. Un travail de mémoire par lequel il se confie aussi plus que jamais sur ses sentiments personnels : "C'est un événement éditorial important au point que l'équipe a hésité sous quelle forme rendre ce projet inachevé mais totalement matriciel de l'œuvre de Georges Perec . On y retrouve tout, y compris ce qui va donner "Tentative d'épuisement d'un lieu", un de ses textes les plus célèbres. Tout est là, tout est en train de commencer à s'agencer dans l'esprit de Perec .

Patricia Martin applaudit "un projet extraordinaire"

Pour notre critique, cet inédit est tellement abouti et sensible, qu'il mérite autant sa place parmi les autres œuvres connues et consacrées par l'auteur : "C'est un projet très émouvant, impressionnant, intimidant autant qu'il est extrêmement ambitieux et réalisé avec un acharnement incroyable. Imaginez Patrick Modiano qui, lui, a ses souvenirs qui foutent sans arrêt le camp et qui s'accrochent à des lieux en essayant de les récupérer puisque sa mémoire lui fait défaut.

Ce côté maniaque de Perec se lit très facilement. C'est spontané, c'est sensible, plein d'humanité. Tout est banal et en même temps tout est extraordinaire".

Le livre

🎧 Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

"Lieux" de Georges Perec 9 min France Inter

📖 LIRE - "Lieux" de Georges Perec (Seuil)

🎧 Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume, réunis autour de Jérôme Garcin, pour parler cinéma, littérature ou théâtre