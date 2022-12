LIGHT : Bach Dances à la Philharmonie de Paris du 6 au 8 janvier 2023

Avec sa nouvelle pièce de grande ampleur, inspirée par les cantates de Bach, le chorégraphe israélien Hofesh Shechter donne forme à une célébration scénique de la vie en conjuguant magistralement danse, théâtre et musique.

Ayant d’abord œuvré comme interprète, en particulier au sein de la prestigieuse Batsheva Dance Company, le danseur et chorégraphe israélien Hofesh Shechter – installé à Londres – développe ses propres productions depuis le début des années 2000.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Hofesh Shechter défie les frontières, dans une production de grande envergure, avec neuf chanteurs, vingt musiciens baroques et une dizaine de danseurs. LIGHT : Bach dances fête la lumière, alors qu’en off, des anonymes qui savent leur mort proche témoignent de leurs émotions. La sincérité de leurs réflexions se mêle aux cantates de Bach, dans un opéra dansé d’où jaillit le désir d’éternité et de soulagement. Où danse, chant et musique coulent de source et disent la beauté de la vie, dans l’acceptation de la mort.

LIGHT-Bach-dances - Camilla-Winther

LIGHT-Bach-dances - Camilla-Winther

Très spectaculaires, dotées parfois d’une forte résonance politique (notamment Uprising et Political Mother), ses pièces procèdent d’une puissante dynamique rythmique.

Conçue avec le metteur en scène anglais d’opéra John Fulljames, sa nouvelle création – LIGHT: Bach Dance – prend les cantates de Bach comme lumineuses sources d’inspiration et se confronte à la mort pour mieux célébrer la vie.

Alliant danse, théâtre et musique à un haut degré d’intensité, le résultat éblouit le cœur autant que l’esprit.

Une oeuvre aussi humble que grandiose, charnelle et spirituelle. Une profonde cérémonie de consolation…

LIGHT-Bach-dances - Camilla-Winther

► Distribution

Hofesh Shechter, direction artistique, chorégraphie

direction artistique, chorégraphie John Fulljames , direction artistique

, direction artistique Lars Ulrik Mortensen, direction musicale

direction musicale Tom Scutt, décors et costumes

décors et costumes Paule Constable , conception lumière

, conception lumière Concerto Copenhagen

Hofesh Shechter Company

Robinson Cassarino , danse

, danse Chieh-Hann Chang, danse

danse Frédéric Despierre, danse

danse Rachel Fallon, danse

danse Emma Farnell-Watson , danse

, danse Natalia Gabrielczyk, danse

danse Adam Khazhmuradov , danse

, danse Yeji Kim , danse

, danse Rosalia Panepinto , danse

, danse Jill Goh Su-Jen , danse

, danse Niek Wagenaar , danse

, danse Mary Bevan , soprano

, soprano Jennie Lomm, soprano

soprano Chisa Tanigaki , soprano

, soprano Mia Bergstrom, contralto

contralto Kristin Mulders, contralto

contralto Gerald Geerink , ténor

, ténor Zahid Siddiqui, ténor

ténor Jakob Bloch Jespersen, basse

basse Yannis François, basse

LIGHT-Bach-dances - Camilla-Winther

Coproduction Théâtre de la Ville (programmation Hors les murs), Philharmonie de Paris

Coproducteurs : Royal Danish Theatre, Hofesh Shechter Company

Lauréat du Prix FEDORA - VAN CLEEF & ARPELS pour le Ballet 2020

La collaboration avec le Concerto Copenhagen est soutenue par Augustinus Fonden