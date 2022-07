"Ligue du LOL" : trois ans après l'affaire, Libération condamné pour le licenciement abusif de Vincent Glad

C'est une nouvelle décision de justice favorable aux membres de la "Ligue du LOL" . Après la condamnation du magazine Les Inrockuptibles en septembre 2021 pour le licenciement abusif de son rédacteur en chef, David Doucet, c'est au tour de Libération jeudi d'être sanctionné par la justice. Le conseil des prud'hommes de Paris a condamné le journal à verser près de 50 000 euros à son ancien journaliste pigiste Vincent Glad, pour l'avoir licencié "sans cause réelle et sérieuse et de façon vexatoire". Une décision "encourageante", a salué le journaliste Alexandre Hervaud, qui conteste également son licenciement par Libération devant la justice. Débouté en novembre 2020, il a fait appel.

Sur le fond de l'affaire, le journaliste a toujours nié tout harcèlement et déclaré à France Inter en février 2021 avoir "peut-être été un petit con arrogant" et avoir "fait quelques moqueries sur Internet" dont il s'est excusé, mais que cela ne justifiait selon lui ni l'emballement et le traitement médiatique, ni son licenciement.

"Trouble grave et caractérisé pour Libération"

C'est Libération qui avait lancé l'affaire de la Ligue du LOL en 2019, avec un premier article de Checknews le 8 février, relatant l'existence de témoignages de plusieurs personnes, principalement des femmes journalistes ou blogueuses militantes féministes, accusant de cyberharcèlement entre 2009 et 2013 les membres d'un groupe Facebook privé baptisé "Ligue du LOL" créé par Vincent Glad, composé d'une trentaine de journalistes et communicants, hommes et femmes.

Deux jours plus tard, Vincent Glad (ainsi qu'un autre membre du groupe Facebook, Alexandre Hervaud) est mis à pied à titre conservatoire par Libération, le temps de mener une enquête interne. Le 4 mars 2019, la direction de Libération annonce par communiqué le licenciement de son pigiste régulier "dans la mesure où les faits rendus public à cette occasion, qui ont causé des dommages graves à plusieurs personnes, se situent à l’exact opposé des valeurs que le journal défend depuis sa fondation, créant un trouble grave et caractérisé pour Libération".

C'est de ce licenciement qu'a été saisi le conseil des prud'hommes de Paris (et non de l'affaire en elle-même de la "Ligue du LOL"). Selon Libération, l'affaire a porté préjudice au journal et à ses journalistes, en égratignant son image et sa crédibilité, comme expliqué dans la lettre de licenciement de Vincent Glad, avec de potentielles conséquences économiques et commerciales. Le journal tient pour preuve les différents articles publiés à l'époque sur le sujet, ainsi qu'un certain nombre de tweets.

Pas de cause réelle et sérieuse

Toutefois, dans le jugement que France Inter a pu consulter, les prud'hommes estiment que "si Libération peut se prévaloir de façon légitime d'un trouble objectif et caractérisé, le licenciement n'est pas en lien avec des faits contemporains du trouble visé, mais avec une réaction massive en population générale et dans les médias sur une période courte (février 2019), tirée de faits anciens imputables au salarié". Ainsi, il ne peut pas être reproché à Vincent Glad les conséquences de la révélation de l'affaire alors même que les faits dont il est accusé sont anciens (avant le début de sa collaboration avec le journal). Le licenciement est donc jugé "sans cause réelle et sérieuse".

Par ailleurs, le jugement des prud'hommes relève que la direction du journal, qui avait assuré avoir lancé une enquête interne n'en a jamais transmis "les conclusions précises ni par voie de presse, ni à Monsieur Vincent Glad lui-même, ce malgré la sommation de communiquer". Donc dans la mesure où la direction n'a réalisé "aucun travail de tri des élements à charge et à décharge", le caractère vexatoire du licenciement est retenu.

30 000 euros de dommages et intérêts

La justice condamne donc Libération à verser à Vincent Glad 48 925,54 euros, dont 30 000 euros de dommages et intérêts. Auprès de l'Agence France Presse, le journal fait savoir qu'il fera appel.

"C'est une très bonne chose que la justice ait su voir clair, au-delà du bruit médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire, l'erreur commise par Libération dans l'appréciation de la situation et dans les choix qui ont été les siens. Le jugement est très clair : les excuses de M. Glad étaient largement suffisantes pour mettre un terme à cette histoire et le licenciement était purement marketing", commente l'avocate de Vincent Glad, Clémentine Normand-Levy, contactée par France Inter.

De son côté, l'autre journaliste de Libération, Alexandre Hervaud, qui avait lui aussi porté son licenciement devant les prud'hommes, avait été débouté en novembre 2020 et attend désormais l'appel. Sur Twitter jeudi, il juge la décision concernant Vincent Glad "encourageante" pour lui, une décision qui "reconnait la gestion calamiteuse de Libé durant le lynchage".