Changement à la tête de Twitter : Linda Yaccarino, ex-membre d'NBCUniversal, remplace Elon Musk

C'était attendu, c'est désormais officiel. Linda Yaccarino remplace Elon Musk à la tête du réseau social Twitter. Il l'a annoncé vendredi dans un tweet. "Elle va se concentrer principalement sur les affaires, tandis que je vais m'occuper du design du produit et des nouvelles technologies", a-t-il précisé. Dès jeudi, il avait indiqué avoir embauché une directrice générale pour le remplacer à la tête de la plateforme, sans donner sur le moment son identité, mais en précisant qu'il garderait le contrôle du réseau social dont il a bouleversé le fonctionnement ces six derniers mois. "Je vais devenir président exécutif du conseil d'administration et directeur de la technologie, pour superviser les produits, les logiciels et les opérations", a-t-il écrit sur Twitter.

Ancienne responsable de la publicité chez NBCUniversal

Jusqu'à maintenant, Linda Yaccarino était responsable de la publicité chez NBCUniversal. Lors de ses douze années au sein du groupe, filiale du câblo-opérateur Comcast, Linda Yaccarino a contribué à unifier l'ensemble des médias du groupe au sein d'une même plateforme publicitaire afin de simplifier l'offre aux annonceurs. Elle a également œuvré pour améliorer les indicateurs d'efficacité publicitaire, pour permettre aux annonceurs de mieux mesurer l'impact de leurs campagnes.

Elon Musk avait fait un sondage pour savoir s'il devait ou non laisser sa place

Le patron de Tesla et SpaceX avait fait un sondage en décembre pour demander aux utilisateurs de la plateforme s'il devait ou non céder la place. Quelque 17 millions d'entre eux s'étaient prononcés, dont 57% favorables à son départ. Après quelques tergiversations, il avait insinué que ce résultat était le fruit d'une armée de comptes automatisés, Elon Musk avait fini par tweeter qu'il prévoyait de partir dès qu'il aurait "trouvé quelqu'un d'assez fou" pour lui succéder. Son annonce de jeudi a suscité des commentaires enthousiastes de ses nombreux fans, et aussi fait grimper de plus de 2% l'action de Tesla à Wall Street, car le temps passé par le dirigeant aux nombreuses casquettes chez Twitter inquiète le marché.

L'entrepreneur a transformé le groupe californien. Le jour du rachat, il a immédiatement congédié l'ancien patron Parag Agrawal, l'ancienne directrice juridique Vijaya Gadde et l'ancien directeur financier Ned Segal. Il a ensuite abruptement remercié la moitié du personnel, et continué à licencier des employés par dizaines, des ingénieurs qui l'avaient critiqué à Esther Crawford, l'architecte d'un nouvel abonnement et rare soutien public du tempétueux patron. Le groupe sorti de la cote en Bourse compte désormais environ 2.000 employés au lieu de 7.500, selon des estimations.

Le réseau social a aussi beaucoup changé. Elon Musk a laissé revenir de nombreuses personnalités controversées, qui avaient été bannies pour avoir enfreint les règles de modération des contenus. Les coches bleues qui garantissaient l'authenticité et la crédibilité des comptes qui les avaient obtenues après vérification sont désormais accessibles à tous, moyennant un abonnement payant à Twitter Blue.