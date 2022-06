Lingots restitués, mises en examen : 276 ans après son naufrage, l'étonnante histoire du "Prince de Conty"

La nuit du 3 décembre 1746, le Prince de Conty, navire de la Compagnie des Indes orientales, approche de Lorient, les cales chargées de porcelaine, thé, soieries asiatiques et lingots d'or. Le vent souffle fort, le brouillard est épais : le navire sombre au large de Belle-Ile, causant la mort de 160 membres d'équipage. Et emportant avec lui les trésors accumulés lors de sa tournée. Deux siècles plus tard, le nom du navire ressurgit dans les eaux troubles du monde des trafics de biens culturels : en 1974, l'épave est découverte, et largement pillée pendant plusieurs années.

Après un premier procès, en 1983, à Lorient, qui a abouti à la condamnation de trois personnes à des amendes, la question de ces pillages revient devant la justice : fin 2017, des spécialistes en biens culturels repèrent, sur un site américain de ventes aux enchères, un lot de cinq petits lingots d'or, mis à prix à 230.000 dollars. Leur provenance est facilement identifiable : l'épave du Prince de Conty. "Ce sont des objets qui ont du cachet, au sens propre comme au figuré", explique à France Inter Camille Miansoni, procureur de la République de Brest, compétent au titre de la Juridiction du littoral spécialisée (JULIS). "Il y a des caractéristiques, et ceux qui les vendent ne le cachent pas : cela fait la valeur de ces objets, au-delà de la valeur intrinsèque du métal."

Publicité

Trois mis en examen

En 2018, le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marine (DRASSM), qui dépend du ministère de la Culture, effectue un signalement qui conduit, en février 2020, à l'ouverture d'une information judiciaire. En mai 2022, trois personnes ont été mises en examen dans cette affaire, pour laquelle les investigations sont confiées à la Section de recherche de la Gendarmerie maritime, ainsi qu'à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et le Groupe interministériel de recherche d’Ille-et-Vilaine : un couple résidant à Brest, dont l'un des membres est un ancien plongeur-photographe professionnel, ainsi qu'une femme.

"Nous avons utilisé les canaux de la coopération judiciaire et policière internationale. Les investigations menées autour de cette vente américaine ont permis d’identifier la personne qui était vendeuse de ces objets aux Etats-Unis. Une enquête d’environnement, des investigations, y compris financières et bancaires, ont permis de détecter qu'elle était en lien avec des personnes françaises, dont ce couple et cette dame ", détaille Camille Miansoni, qui précise que l'instruction judiciaire est toujours en cours.

Les cinq lingots restitués à la France par les Etats-Unis, le 27 mai 2022 - Gendarmerie nationale / Aucun(e) - Gendarmerie nationale

British Museum

Si la troisième mise en cause conteste toute participation aux faits, le couple mis en examen a, quant à lui, reconnu avoir écoulé ainsi une dizaine de lingots, dont certains détenus par le célèbre British Museum de Londres, des objets " clairement issus du Prince de Conty et affichés comme tel ", selon le procureur de Brest. Quant aux cinq lingots repérés en 2017 sur Internet, Washington les a officiellement restitués à la France le 27 mai 2022.

"C'est un patrimoine national, commun, il y a des organismes habilités à explorer [les sites archéologiques] dans l'intérêt commun, et chacun ne peut pas tenter de s'approprier ces objets en tombant dessus", souligne Camille Miansoni, qui note, que, " dans ce dossier, il s'agit bien d'une exploitation marchande". Celle-ci vaut au trois suspects une mise en examen notamment, pour "pour blanchiment de vol en bande organisée", des faits passibles de quinze ans de réclusion.