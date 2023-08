Lisieux : le principal d'un collège retrouvé mort dans son établissement dans des conditions suspectes

La mort du principal d'un collège de Lisieux dans le Calvados choque et interroge. Stéphane Vitel, 48 ans, a été retrouvé ce vendredi matin inanimé non loin de son bureau. Le chef d'établissement était venu en pleines vacances sur les lieux, alerté par l'alarme intrusion qui s'était déclenchée. Une enquête est ouverte. Le parquet considère que la mort du principal est suspecte. Une autopsie sera réalisée ce lundi, indique le parquet de Lisieux dans un communiqué. "Les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège. Il n'y a pas de désordre au sein de l'établissement", précise le parquet.

"Je suis sûre qu'il s'est fait agresser", a affirmé sur BFM Jeanne Mailhos Vitel, la femme de Stéphane Vitel, principal du collège Pierre-Simon de Laplace. Elle explique avoir vu une voiture "partir en trombe" avant d'entrer dans le collège. "Il y avait de la lumière dans une fenêtre du collège donc il y a eu une intrusion", décrit-elle.

Publicité

Alerté par une alarme intrusion dans son collège

Le directeur d'établissement était sur la route des vacances vendredi matin tôt avec sa famille lorsqu'il a été informé du déclenchement de l'alarme intrusion dans son collège. Il s'y est alors rendu après avoir fait demi-tour, laissant sa femme et ses enfants dans la voiture, selon France Bleu Normandie qui a révélé l'information. "On trouvait que c'était long. Ma fille s'impatientait, elle est allée voir et elle l'a trouvé étalé par terre... alors elle est sortie en hurlant 'il est par terre il est par terre !'", a poursuivi sur BFM son épouse qui, en dépit d'un massage cardiaque, n'a pas réussi à le ranimer. "Je suis sûre qu'il s'est fait agresser, un coup à la tête je crois", juge-t-elle. Les secours ont été appelés vers 7 heures mais n'ont rien pu faire pour le sauver, a indiqué France Bleu.

Une autopsie sera réalisée rapidement afin de connaître les causes du décès, a indiqué à l'AFP le parquet de Lisieux. La section caennaise de la police judiciaire de Caen a été saisie et une autopsie sera réalisée ce samedi. Sur place ce vendredi soir, France Bleu Normandie a constaté la présence de la police technique et scientifique, dans l'enceinte du collège, en combinaisons blanches.

La secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse partage son "soutien à sa famille"

Invitée ce samedi matin de France Inter, la secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et du SNU Prisca Thévenot a fait part de son "soutien à sa famille, l'ensemble de ses collègues et les élèves également".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Je m'associe à la peine et à l'émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel (...) Une enquête est en cours. Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues", a écrit un peu plus tôt dans un message posté sur X (ex Twitter) le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un principal " apprécié et respecté"

Le principal est décrit comme un homme très "investi" et "passionné" par son métier, "proche de ses élèves, des professeurs, des élus et des associations", a témoigné Sébastien Leclerc, maire (Les Républicains) de Lisieux sur BFM. Il a précisé que le collège se situe dans "un quartier prioritaire de la ville mais pas si compliqué que ça". Il ne vivait pas dans son logement de fonction situé au sein du collège, a précisé le parquet à France Bleu.

Le syndicat d'enseignant UNSA Education a fait part de sa "sidération" et assure que Stéphane Vitel était "apprécié et respecté de toute la communauté éducative".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des élèves se sont rendus spontanément vendredi dans la journée devant l'établissement afin de rendre hommage à leur principal. Le soir, des professeurs, collégiens et parents d'élèves se sont recueillis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Stéphane Vitel était arrivé à la tête de ce collège à la rentrée 2022 pour sa douzième rentrée en tant que proviseur. Il entendait notamment lutter contre le harcèlement scolaire.