Liste commune ou candidatures éparpillées : à gauche, qui dit quoi sur les élections européennes ?

Union de la gauche, avec une tête de liste commune, ou candidatures éparpillées ? À un an des élections européennes de 2024, les tractations s'accélèrent au sein de la Nupes pour savoir quelle stratégie adopter. La question est d'autant plus épineuse que les écologistes, les socialistes, les communistes et les insoumis n'ont historiquement pas les mêmes positionnements sur l'Union européenne. D'un côté, les écologistes et les socialistes sont profondément pro-européens, de l'autre, les insoumis et les communistes sont davantage critiques vis-à-vis de l'institution. Mais la gauche semble de moins en moins fermée à une liste commune.

Les socialistes avancent vers une candidature commune

Les socialistes, longtemps opposés à l'idée d'une candidature commune ouvrent désormais la porte à cette hypothèse. Par la voix de leur secrétaire général, ils se positionnent en faveur d'un "rassemblement" mais sous condition : un accord sur le fond. "Si le chemin d’une liste commune est possible, c’est d’abord autour d’un projet. La question européenne est depuis toujours la question la plus difficile à gauche", souligne Pierre Jouvet dans les colonnes du Journal du dimanche .

Celui qui a été l'un des artisans du rassemblement au sein de la Nupes propose donc "à l’ensemble de la gauche un débat à la rentrée de septembre jusque début novembre" pour mettre sur la table "nos propositions, nos convergences et nos divergences". "À l’issue de ce débat, nous verrons si un rassemblement est possible", précise ce proche d'Olivier Faure.

Ces déclarations tranchent avec le positionnement du parti quelques mois en arrière et ne font pas l'unanimité. Le premier secrétaire délégué du PS, Nicolas Mayer-Rossignol, principal contradicteur d'Olivier Faure en interne, milite lui pour "une Europe social-écologiste, qui renforce sa défense, claire sur l'OTAN, l'Ukraine, les Ouïghours, Taiwan". "Voilà nos valeurs. Les renier pour des places ne serait pas digne", écrit-il sur Twitter .

Les écologistes poussent pour une liste verte

Chez les écologistes, la question d'une liste unique aux Européennes rencontre davantage de réticences, à commencer par celles de la secrétaire nationale d'Europe Écologie - Les Verts Marine Tondelier. Les Européennes "sont des élections à la proportionnelle à un tour", durant lesquelles "nos électeurs, nos sympathisants, nos adhérents réclament de pouvoir mettre un bulletin vert dans l'urne", a-t-elle encore affirmé samedi sur France Inter .

Mais dans le même temps, l'ancien patron du parti Julien Bayou a ouvert la porte sur franceinfo à une liste commune, "à une condition" : suivre "une ligne écologiste, fédéraliste, de réorienter l'Europe". Sur la même ligne, la députée EELV Sandrine Rousseau s'est prononcée mercredi dernier sur franceinfo en faveur d'une "liste commune" de la Nupes pour les Européennes.

Les insoumis pas fermés à une tête de liste écolo

Du côté des insoumis, la candidature commune est défendue de longue date. Ils répètent qu’une liste commune offrirait des chances de victoire en 2024 et permettrait surtout de sceller un cadre unitaire jusqu’à la présidentielle de 2027. "Ce serait une erreur de partir séparés", a par exemple rappelé le député Manuel Bompard dans le JDD le 16 avril. Interrogé sur l'éventualité de se ranger derrière les écologistes, le député insoumis n'a pas fermé la porte : "Si les écologistes considèrent que la seule option pour une liste commune de la Nupes est que ce soient eux qui la conduisent, discutons-en", a indiqué le coordinateur de LFI.

"J'entends que nous ne serions pas d'accord sur tout", a-t-il ajouté. "Mais dans les 650 mesures du programme de juin 2022, nous nous étions mis d'accord sur la question européenne." L'accord de la Nupes scellé en mai 2022 précise que la gauche au pouvoir appliquerait son programme en désobéissant au besoin aux traités européens sur certains points, mais sans remettre en cause le cadre de l'Union européenne.

L'eurodéputée insoumise Manon Aubry a, elle, proposé en février dernier dans une note de blog de "commencer par un intergroupe au niveau européen" et d'organiser des débats thématiques sur "ce qui nous différencie, ce qui nous réunit, les choses qui ont bougé depuis 2019 ou peuvent bouger" en vue des prochaines échéances électorales, et notamment des Européennes.

Les communistes veulent défendre leur vision de l'Europe

De leur côté, lors du 39e Congrès du parti début avril, les communistes ont approuvé le projet porté par Fabien Roussel qui milite pour défendre les idées communistes "dans toutes les élections". En évoquant les prochaines européennes, le secrétaire national du PCF indiquait que "nous participerons à cette élection et y défendrons notre vision de la construction européenne, en rupture avec les traités existants". Depuis, les relations entre Fabien Roussel et la Nupes se sont encore dégradées, le secrétaire national la jugeant "dépassée" .

Dans son texte de candidature, Fabien Roussel écrivait par ailleurs que le PCF réunirait une conférence d’ici l’été 2023 "pour préciser son projet" .