Littérature, chroniques, histoire... 24 livres co-édités par France Inter à glisser dans sa valise

Pour les férus d'histoire, les passionnés de bandes dessinées, les mordus de littérature ou encore tout simplement les curieux, il y a en a pour tous les goûts !

Histoire

Le Fantôme de Philippe Pétain | Une enquête de Philippe Collin

Le Fantôme de Philippe Pétain. Une enquête de Philippe Collin. Coédition France Inter et Flammarion.

Comment un peuple s’est-il livré à un seul homme en juin 1940 ?

Publicité

Comment cet homme est-il parvenu à s'emparer d’un navire sombrant au milieu de la tempête ? Comment la faiblesse des hommes au pouvoir dans l’entre-deux-guerres lui a-t-elle été propice ? Quelle France a pactisé avec l'Allemand ? De quoi Pétain est-il le nom ? Faut-il craindre de voir rôder son fantôme ?

Ces questions hantent la psyché collective française depuis 1945. Philippe Collin s'interroge dans ce livre où douze historiens, parmi les plus importants sur la période, délivrent en mots simples leur regard affûté sur la figure et la vie hors normes de Philippe Pétain.

Coédition France Inter et Flammarion , 22,90 euros, mars 2022

Société

Les Vrais gens, sociologie de trottoir | Guillaume Meurice

Guillaume Meurice. Extrait du livre Les Vrais Gens. Coédition France Inter et JC Lattès

Depuis huit ans, pour sa chronique quotidienne sur France Inter, Guillaume Meurice interroge les gens dans la rue, sur les marchés, dans des salons professionnels, à l’Assemblée nationale. Dans les paroles de simples citoyens, les discours des lobbyistes, ou les soliloques des parlementaires, il traque et dissèque les fausses évidences, les contradictions, les éléments de langage, l’illusion du bon sens. Il en retire ici la substantifique moelle, livrant au passage quelques moments off drôles et surprenants, sans rien perdre de sa joie communicative de « porter la blague dans la plaie ».

Guillaume Meurice prend le pouls de la société française à la lueur de ses chroniques sur France Inter. En isolant les phrases les plus entendues, il porte un regard personnel, corrosif, plein d’humour et d’esprit. Il est comédien, humoriste et chroniqueur sur France Inter, « Le moment Meurice » dans l’émission Par Jupiter depuis 2014. Les vraies gens est son troisième livre.

Coédition France Inter et JC Lattès , 18 euros, mars 2022

Carnets de campagne | Philippe Bertrand

Carnets de campagne, Philippe Bertrand, coédition France Inter et Viatao.

Le guide Tao Carnets de campagne propose une sélection des meilleures initiatives citoyennes présentées dans l’émission Carnets de campagne sur France Inter , animée par Philippe Bertrand de 2006 à 2022.

Depuis 16 ans, chaque jour de la semaine à 12h30, l’émission Carnets de campagne donne la parole à des milliers de citoyens qui portent des initiatives positives, locales et engagées en France. Ce journal des solutions d’avenir apporte une bouffée d’oxygène à des millions d’auditeurs, en leur montrant toute la créativité et la solidarité qui existent dans nos campagnes.

Philippe Bertrand retrace ses 16 années d’aventure à France Inter, de la genèse de l’émission jusqu’à ces dernières années en présentant 700 initiatives de l’émission, avec une description et leurs coordonnées.

Ces initiatives sont réparties par région (en France métropolitaine) et par thématiques.

Coédition France Inter et Viatao , 25 euros, juin 2022

Entretiens

Femmes puissantes, saison 2 | Léa Salamé

Femmes puissanes, Léa Salamé. Coédition Les Arènes, France Inter.

Dans cette nouvelle saison, Léa Salamé fait se livrer de nouvelles personnalités.

Les femmes interviewées : Marion Cotillard, actrice, Lila Bouadma, réanimatrice, Michelle Perrot , historienne, Arlette Laguiller, femme politique, Jacqueline Laffont, avocate, Christine Lagarde, directrice de la BCE, Catherine Millet, écrivaine, Anne Hidalgo, maire de Paris, Karine Lejeune, colonelle de gendarmerie, Catherine Guillouard, directrice de la RATP, Line Renaud, chanteuse et actrice.

Léa Salamé coanime la matinale de France Inter (4 millions d’auditeurs chaque matin).

Coédition France Inter et Les Arènes , 20 euros, novembre 2021

Musique

Sur les routes du jazz | André Manoukian

André Manoukian nous livre de nouvelles chroniques qui retracent l’histoire du jazz. Un genre musical qui prend racine en Afrique, mère de toutes les musiques, grandit aux Amériques avec les esclaves donnant ainsi naissance au gospel, au blues, et qui revient sous forme de rumba congolaise ou d’afro-beat.

D’Addis-Abeba à La Nouvelle-Orléans, du quadrille au cake-walk, des castrats à Bob Marley, de Debussy à Miles Davis, de Notre-Dame à Gershwin, André Manoukian nous initie à cet art et dévoile par touches les petites histoires qui font la grande musique.

Auteur-compositeur, arrangeur, pianiste et chroniqueur, André Manoukian nourrit depuis toujours une passion communicative pour la musique. Depuis 2013, il est chroniqueur musical sur France Inter.

Cette publication intervient après le succès de son premier opus, Sur les routes de la musique, en poche, à découvrir ci-dessous.

Coédition France Inter et Harper Collins , 19 euros, juin 2022

Sur les routes de la musique | André Manoukian (en poche)

Sur les routes de la musique, André Manoukian. Coédition France Inter et harper Collins © Radio France

De Beethoven à Miles Davis en passant par la World Music et les philosophes antiques, les ponts entre les différents courants musicaux sont multiples et surprenants. André Manoukian nous les révèle ici en composant une histoire de la musique accessible, illustrée d’anecdotes savoureuses. ​

Avec sa verve coutumière et sa culture éclectique, ce passionné nous initie aux évolutions et aux révolutions musicales, à travers les récits méconnus et les personnalités, parfois inattendues, qui ont marqué la grande partition de l’histoire.​

Sur les routes de la musique est tiré d ’une série d’été d’André Manoukian, 40 épisodes diffusés à l’été 2021 .​ Cet opus est une réédition, à glisser facilement dans sa valise.

Coédition France Inter et Harper Collins , 7,50 euros, réédition en poche, mai 2022

Cinéma

François Truffaut, film par film | Christine Masson, Laurent Delmas, Arnaud Desplechin (préface)

François Truffaut. Extrait de la couverture du livre. Coédition France Inter et Gallimard

La filmographie complète de François Truffaut, très richement illustrée par plus de 140 photographies.

François Truffaut, l’un des visages les plus célèbres de la Nouvelle Vague, le père d’Antoine Doinel, "l’homme qui aimait les actrices "... Disparu à l’âge de cinquante-deux ans, le cinéaste à la notoriété internationale a laissé une œuvre d’une diversité remarquable, dans laquelle, pourtant, certains thèmes comme l’amour ou l’enfance apparaissent de façon récurrente. Des Quatre Cents Coups au Dernier Métro en passant par Jules et Jim ou La Nuit américaine, il a fait tourner les plus grands, et a émaillé ses réalisations de repères autobiographiques.

À réécouter : François Truffaut Écouter plus tard écouter 1h 48

Ainsi, en nous racontant l’histoire de chacun de ses vingt-cinq films, Christine Masson et Laurent Delmas nous parlent aussi de l’homme François Truffaut, son amour du cinéma, sa grande fidélité à ses collaborateurs, ou encore ses angoisses, ses obsessions... Photographies de plateau et de tournage accompagnent magnifiquement ces textes finement ciselés et nous transportent instantanément dans l’univers du réalisateur. Il s’agit du cinquième titre de la collection "Film par film", après Woody Allen, Romy Schneider, Catherine Deneuve et Alain Delon.

Christine Masson et Laurent Delmas sont journalistes et critiques de cinéma. Ensemble, ils produisent et animent chaque semaine "On aura tout vu ", le magazine de cinéma de France Inter, tous les samedis à 10 heures.

Coédition France Inter et Gallimard , 39,90 euros, octobre 2021.

Chroniques

Ça va aller ! | François Morel, Ernest Pignon Ernest (illustrateur)

Ça va aller ! François Morel, coédition France Inter et Denoël.

L’actualité racontée par François Morel : jamais l’humour n’aura été aussi essentiel !

C haque vendredi à 8h55 sur France Inter , dans son "Billet", François Morel avait rendez-vous avec des milliers d’auditeurs. Quelques minutes pour croquer l’actualité dans ce qu’elle a de pire, et parfois de meilleur.

Avec la crise sanitaire, ces billets d’humeur devenus chroniques sur le confinement racontent avec drôlerie les matins qui se ressemblent, l’absence de lien social et de vie culturelle. Des situations cocasses, parfois dramatiques, qui lui inspirent quelques vers comme le poème Tenir écrit fin mars 2020. Ou encore Uchronie 2022 qui inaugure l’année 2021. On découvre également un artiste sensible, désespéré de ne pas pouvoir jouer, exercer son métier. Attristé aussi par quelques personnalités disparues auxquelles il rend hommage : Juliette Gréco, Anne Sylvestre ou encore Jean-Claude Carrière.

Couverture illustrée par Ernest Pignon-Ernest, célèbre artiste urbain, grand complice de l'auteur.

Coédition France Inter et Denoël , 19,90 euros, octobre 2022.

Littérature

Littérature

Un été avec Colette | Antoine Compagnon

Un été avec Colette, Antoine Compagnon. Coédition France Inter et Les Équateurs

Colette a créé quatre mythes : Claudine, Sido, Gigi, et Colette, elle-même, grand écrivain national, monstre sacré. Admirée par Simone de Beauvoir, pionnière de la transgression et de la provocation, elle fait souffler dans ses romans un vent de liberté.

Antoine Compagnon, de l’Académie française, professeur émérite au Collège de France, décline toutes les facettes de Colette, des plus connues aux plus secrètes. Un été avec Colette est à l’origine une série d’émissions diffusées pendant l’été 2021 sur France Inter.

Coédition France Inter et Les Équateurs ,14 euros, mai 2022.

La série un été avec... a 10 ans. Coédition France Inter et Les Équateurs.

La série Un été avec s'était intéressé à d'autres auteurs : Homère , Machiavel , Hugo , Baudelaire , Proust , Montaigne .... ce qui avait donné lieu à des livres.

Public imaginaire | Nora Hamzawi

Public Imaginaire, Nora Hamzawi. Coédition France Inter et Actes Sud. (© Thibault Milet) © Radio France

Nora Hamzawi , comme tant d’autres artistes, s’est vue privée de son public pendant la période des confinements. Pour faire face à cette situation inédite, elle va, petit à petit, recréer dans la solitude de la sphère privée les conditions de la scène.

Elle ouvre ainsi son cœur à un public imaginaire. Seule dans sa chambre, trop exiguë pour lui donner l’impression d’être au théâtre, elle rêve un public avec lequel elle pourrait partager ses émotions, ses réflexions, ses angoisses. Toutes les situations à la fois tragiques et absurdes relatives à la pandémie passent au crible de son regard lucide et acéré : la clandestinité d’un brunch entre amis, la construction d’une bibliothèque de fortune pour donner l’image d’une intellectuelle lors des réunions zoom, les téléconsultations médicales… Au-delà de son humour cinglant, Nora Hamzawi expose ses doutes sur sa capacité à se confronter à elle-même, dans une période où le vide créé autour d’elle l’y oblige, sur la pérennité de sa relation amoureuse, quand rien ne peut venir la nourrir.

Elle donne à lire l’hystérisation de la société qu’occasionnent cette crise inédite et la déstructuration du temps et des repères qu’elle implique.

Public imaginaire a été l’objet d’un podcast sur France Inter en novembre 2020.

Coédition France Inter et Actes Sud , 9,50 euros, octobre 2021

Bandes dessinées

Coéditions France Inter

La Bibliomule de Cordoue | de Wilfrid Lupano, Léonard Chemineau

La Bibliomule de Cordoue est une sorte de road movie qui tient à la fois de la chronique historique et de la fable. Au-delà de l’aventure et de l’humour, ce récit nous plonge dans une période de l’Histoire mal connue. L’album met en valeur la flamboyance intellectuelle de la civilisation arabo-musulmane, étrangement absente des manuels scolaires comme de la production culturelle contemporaine.

Le scénario magistral de Wilfrid Lupano, servi par l’imagination graphique pétillante de Léonard Chemineau, rend hommage à tous ceux qui ont risqué leur vie pour transmettre le savoir, tout en rappelant la permanence à travers les siècles des relations incestueuses entre pouvoir et religion, en écho à quelques-unes de nos tragédies contemporaines. Cette épopée témoigne de la capacité de la bande dessinée à raconter le monde, à nous faire réfléchir et à nous amuser.

Coédition France Inter et Dargaud , 35 euros, novembre 2021

Les Cahiers d'Esther, histoires de mes 15 ans | Riad Sattouf

Esther entre en troisième ! C’est l’année de ses 15 ans.

Elle est en couple avec Abdelkrim (c’est privé, désolé), se paie des délires de ouf avec ses meufs Éva et Léa, se prend la tête avec des redoublantes trop féminines, organise sa première grande soirée d’anniversaire (avec de l’alcool, oui de l’alcool), expérimente la cigarette et crée (enfin) son profil Instagram.

Puis tout est chamboulé par l’arrivée du coronavirus, censé être une grippette... C’est le confinement. Entre ses cours en visio, son père stressé par la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique, sa mère en télétravail et son frère complotiste fan de Didier Raoult, le quotidien d’Esther est bouleversé... Mais pleine d’optimisme, elle imagine son "monde d’après".

La série Les Cahiers d'Esther s'inspire des histoires vraies d'une adolescente. Riad Sattouf a prévu de raconter la vie d'Esther jusqu'à ses 18 ans.

Coédition France Inter et Allary éditions , 16,90 euros, juin 2021

Coéditions France Inter

Le Petit Frère | JeanLouis Tripp

Un soir d'août 1976. JeanLouis a 18 ans. C'est le temps des vacances en famille, des grandes chaleurs et de l’insouciance... Mais un événement brutal va tout interrompre : Gilles, le frère de JeanLouis, est fauché par une voiture. Transporté à l'hôpital, le garçon succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Pour JeanLouis, hanté par la culpabilité, un difficile parcours de deuil commence...

45 ans plus tard, l'auteur choisit de revenir sur cet épisode et de retraverser chaque moment du drame. Avec franchise et sensibilité, il sonde sa mémoire et celle de ses proches pour raconter les suites immédiates et plus lointaines de l'accident, luttant pour dessiner la perte tragique d'un petit frère de 11 ans qui continue d'exister dans l'histoire familiale...

Un récit universel sur la perte d’un proche. Bouleversant !

Coédition France Inter et Casterman , 28 euros, mai 2022

Alice Guy, Catel Muller | José-Louis Bocquet

Le parcours exceptionnel de la première réalisatrice française de l’histoire !

En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins d’un an plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans, réalise La Fée aux choux pour Léon Gaumont. Première réalisatrice de l’histoire du cinéma, elle dirigera plus de 300 films en France.

En 1907, elle part conquérir l’Amérique, laissant les Films Gaumont aux mains de son assistant Louis Feuillade. Première femme à créer sa propre maison de production, elle construit un studio dans le New Jersey et fait fortune. Mais un mariage malheureux lui fait tout perdre.

Femme libre et indépendante, témoin de la naissance du monde moderne, elle côtoye les pionniers de l’époque : Gustave Eiffel, Louis et Auguste Lumière, ou encore Georges Méliès, Charlie Chaplin et Buster Keaton. Elle meurt en 1969, avec la légion d’honneur, mais sans avoir revu aucun de ses films – perdus et oubliés. C’est en 2011, à New York, que Martin Scorsese redonne un coup de projecteur sur cette femme exceptionnelle.

Coédition France Inter et Casterman , 24,95 euros, septembre 2021

Le Droit du sol | Étienne Davodeau

Des grottes de Pech Merle à Bure, du Lot à la Meuse : 800 km en diagonale. Il s’agirait de relier deux lieux singuliers. Deux actes. Deux traces laissées par des sapiens à d’autres sapiens. Sur les parois de la grotte de Pech Merle, il y a des milliers d’années, des sapiens ont laissé à leurs descendants des souvenirs admirables. À huit cents kilomètres de là, sous le sol de Bure, en ce moment, d’autres sapiens – et d’une certaine manière les mêmes sapiens – envisagent d’enterrer des déchets nucléaires dont certains resteront dangereux pendant des milliers d’années.

Juin 2019. Étienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un périple qui relie ces deux points symboles, une ligne qui relie la crête de la Terre et celle de l’évolution humaine. Marchant, il dessine son livre. C’est aussi la diagonale du vide qu’il découvre.

Coédition France Inter et Futuropolis , 25 euros, octobre 2021

La Porte de l'univers | Daniel Goossens

Robert Cognard est un humoriste. Un vieil humoriste. Il est donc en danger. Dans un monde exigeant, où les gens veulent toujours du nouveau, il se sent comme un citron pressé jusqu’au trognon. Son patron ne le soutient plus, sa femme menace de partir. Il aimerait trouver une idée pour finir en beauté, se rend au salon du rire, théorise sur Popeye, Corto Maltese et Chopin puis commet l’irréparable : une mauvaise blague l’envoie en prison après un procès fracassant.

Tandis que Cognard croupit en prison, un conseil d’urgence du FBI se réunit pour évaluer les responsabilités. Résultat : Cognard est transféré chez les terribles marines de l’Alabama, dans un camp militaire dont aucun comique ne s’est jamais évadé.

Vingt ans plus tard, ses avocats pensent avoir enfin trouvé comment lui obtenir une remise de peine... mais c’est trop tard. Jusqu’à ce qu’on lui propose un aller simple et sidéral vers la porte de l’univers.

Daniel Goossens a publié une vingtaine d’albums chez Fluide Glacial.

Coédition France Inter et Futuropolis , 18,90 euros, mai 2022

Sciences

Le Son de la Terre | Jérôme Sueur

Le Son de la Terre, Jérôme Sueur. Coédition France Inter et Actes Sud.

Le Son de la Terre réunit les textes de la chronique radio de Jérôme Sueur dans l’émission scientifique phare " La Terre au Carré ", de Mathieu Vidard tous les jours sur France Inter.

Ces quarante-cinq fragments d’histoire naturelle évoquent les échos de la nature en mettant en lumière la diversité et la beauté des comportements acoustiques de la vie animale et des paysages sonores naturels.

Que se disent deux éléphants de mer qui se rencontrent ? Pourquoi le cerf brame-t-il si gravement ? Comment les grillons font-ils pour striduler avec autant d’intensité ? Les poissons font-ils des sons ? Où se trouve le plus beau son de la Terre ? Le silence existe-t-il ? La nature fait-elle de la musique ? Des fonds marins à la canopée tropicale, les chroniques évoquent le pourquoi et le comment du chant des oiseaux, des cymbalisations des cigales, des percussions des araignées, des coassements des grenouilles, des cris des chauves-souris, des grognements des poissons, des sifflements des baleines, mais aussi des sons des dunes, de la pluie, de la glace, du vent et des volcans en éruption.

Durant la saison 2020-2021, Jérôme Sueur a présenté tous les lundis la chronique "Le son de la terre" dans l’émission "La Terre au carré" sur France Inter.

Coédition France Inter et Actes Sud , 17 euros, mars 2022

Petites histoires naturelles | Marc-André Selosse, Arnaud Rafaelian, Mathieu Vidard

Et si nous observions plus attentivement le vivant que nous côtoyons sans le remarquer ?

Au fil d’une cinquantaine de courts textes illustrés de dessins d’Arnaud Rafaelian, Marc-André Selosse nous invite à poser un regard neuf sur le monde qui nous entoure : les plantes, les insectes, les champignons, les sols, et même les bactéries et les virus. Comment les plantes se servent-elles de l’eau ? Qu’est-ce qui détermine la forme des arbres en forêt ? Pourquoi les jeunes pousses du printemps sont-elles parfois rouges ? Pourquoi ne faudrait-il pas labourer les sols à l’automne ? Comment vivent et se reproduisent les truffes ? Qu’est-ce qui forme la “ligne bleue des Vosges” ?...

Ce recueil est tiré des “Chroniques du vivant” que Marc-André Selosse a données pendant toute la saison 2020-2021 dans l’émission La Terre au carré, sur France Inter.

Coédition France Inter et Actes Sud , 17,50 euros, octobre 2021

Cuisine

Le Goût de nos mères, 70 déclarations à la cuisine maternelle | Eva Bettan (réédition en poche)

Extrait de la couverture, Le Goût de nos mères. Coédition France Inter et Stock

Comme pour retenir le temps qui passe, Eva Bettan a voulu garder le « goût de sa mère ». Recueillir ses recettes est très vite devenu un beau prétexte pour la faire parler de sa vie. Puis elle est allée vers ceux, connus et inconnus, dont elle savait ou devinait qu’ils étaient ce qu’elle appelle des « filles et fils de leurs mères ». Elle se doutait que le sujet serait riche en émotions, mais elle ne s’attendait pas à la variété et la générosité de leurs réponses.

Jamel Debbouze, Dominique Blanc, Sami Bouajila, Noémie Lvovsky, Michel Leclerc, Jean-Jacques Zilbermann, Claude Lelouch, Cristian Mungiu, Karine Tuil, Nathalie Léger, David Lopez, Valérie Zenatti, Lydie Salvayre, Amin Maalouf, Akram Khan, Stéphanie Le Quellec, Akram Benallal, François-Régis Gaudry, Laure Adler, Ivan Levaï, Edgar Morin... mais aussi des personnes peu ou pas connues.

À l’invitation d’Eva Bettan, tous se sont plongés dans leurs souvenirs et même dans les vieux cahiers de recettes transmis.

"Le goût de nos mères" est aussi une série d’été quia été diffusée dans la matinale de France Inter en juillet et août 2021.

Coédition France Inter et Stock , 8,70 euros, mai 2022.

Jeunesse - Une histoire et... Oli

La série de podcasts de France Inter « Une histoire et Oli » s'est déclinée en livres. Voici les quatre dernières parutions, avec des grands noms à la création :

Une histoire et... Oli. Coédition France Inter et Michel Lafon

À lire aussi : OLI en livres ! Écouter plus tard écouter 1 min

Retrouvez tous les épisodes de la série audio France Inter, des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs, sur la page du podcast .