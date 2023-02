Littérature : cinq raisons qui expliquent la popularité du phénomène #BookTok

L'avenir des livres se joue-t-il en ce moment sur TikTok ? La tendance BookTok, apparue en 2020, prend chaque jour de plus en plus d'ampleur en France. Dans de courtes vidéos, des influenceurs, qui comptent parfois plus d'un million d'abonnés, partagent leurs coups de cœur littéraires. Un phénomène loin d'être anecdotique et qui est pris très au sérieux par les maisons d'éditions. En France, le réseau social TikTok compte 15 millions d'utilisateurs actifs .

110 milliards de vues pour le #BookTok

Le phénomène BookTok est né aux Etats-Unis. Il a pris une ampleur considérable et a rassemblé, en février 2023 dans le monde, 110 milliards de vues ( d'après TikTok ). Une influence qui a un impact sur la vente des livres. Certains, qui se vendaient peu avant d'être promus par des comptes très suivis, ont vu leurs ventes exploser. C'est le cas par exemple de "Tout sur nous" de Stéphane Ribeiro, série de tests de personnalité à faire en couple. Sorti très discrètement en 2007, ce titre a multiplié "par 20" ses ventes en 2021 après une vidéo, toujours selon le réseau social.

TikTok partenaire officiel du Festival du Livre de Paris 2023

Signe qu'il joue désormais dans la cour des grands du monde de littérature, le réseau social devient partenaire officiel de l'édition 2023 du Festival du Livre de Paris . Un moyen pour le festival de mieux se faire connaitre auprès des jeunes, 25% des utilisateurs de TikTok ayant entre 10 et 19 ans. Pour Jean-Baptiste Passé, directeur général du Festival du Livre de Paris, "ce partenariat consacre une nouvelle étape dans la médiatisation des ouvrages et des auteurs, et offre une occasion joyeuse et participative de parler des livres".

De son côté Marlène Masure, directrice générale des opérations de TikTok France et Benelux, juge que le réseau social permettra de "faire rayonner cet événement, la grande diversité des auteurs et des œuvres qui seront présentés auprès de notre communauté, et au-delà." Le festival a lui même créé son compte officiel sur le réseau pour l'occasion.

Une campagne de promotion au cinéma et des affiches géantes dans le métro parisien

Pour renforcer son influence en France, TikTok lance du 20 février au 9 avril une nouvelle campagne de marque déployée dans toute la France. Baptisée "Une fenêtre sur le monde", elle doit montrer la pluralité des contenus présents sur la plateforme. Le hashtag BookTok est particulièrement mis à l'honneur.

On y retrouve également Augustin Trapenard , présentateur de La Grande Librairie, fervent contributeur. Le film d'une minute sera diffusé sur grand écran dans les salles de cinéma de toute la France, du 27 février au 27 mars. Une version de 30 secondes sera déclinée à la télévision, du 20 février au 3 avril, sur les grandes chaînes nationales.

Mais ce n'est pas tout. Pour marquer les esprits, TikTok a aussi prévu de transformer la station de métro de Bibliothèque François Mitterrand en bibliothèque BookTok du 1er au 9 mars. "Des affiches géantes de cinq créateurs emblématiques tenant à la main un livre, reflétant leur univers de prédilection (manga, classique, romance par exemple), couvriront tous les murs de la station", explique le réseau social.

Des influenceurs littéraires toujours plus suivis

Ils s'appellent @lesouffledesmots , @letempledumanga ou @lectriceapleintemps . Les comptes de BookTokeurs se multiplient en France, et sont de plus en plus suivis. Josh et son compte "Temple du Manga", par exemple, rassemblent 1,7 million d'abonnés.

Parmi les adeptes de BookTok, beaucoup sont des femmes. "Le Souffle des Mots", 108.000 abonnés, partage sur son compte ses livres préférés mais incite aussi ceux qui la suive à lire davantage. "Les maîtres mots pour percer sur les réseaux sociaux sont : la régularité, le naturel, la sincérité, rester fidèle à soi-même, avoir une ligne éditoriale, la patience et ne pas se comparer", explique Audrey la créatrice du compte.

Des auteurs investissent aussi TikTok. C'est le cas de Joël Dicker, auteur suisse de bestsellers, dont "La Vérité sur l'affaire Harry Quebert". "Je crois vraiment qu'il faut être sur tous les canaux qui permettent de lire et faire lire", a-t-il affirmé à l'AFP. Dans ses vidéos, il donne lui aussi ses conseils de lecture et fait suivre aux utilisateurs de TikTok son parcours d'écrivain.

Les maisons d'éditions à fond

Gallimard, Hachette ou Albin Michel.... Face à ce nouveau phénomène, la plupart des maisons d'éditions ont désormais leur compte sur TikTok. Un moyen indispensable de montrer au jeune public les nouvelles sorties et de faire connaître le nom de l'éditeur.

Consciente de la puissance de TikTok, la maison d'édition Robert Laffont a même été plus loin en organisant sur le réseau social un concours destiné aux adolescents et aux jeunes adultes pour les auteurs d’un premier roman. L'éditeur demande aux participants de résumer leur projet en envoyant leur manuscrit, mais aussi une vidéo de présentation sur la plateforme. Le jury est composé de dix Booktokeuses, comptant chacune entre 10.000 et 174.000 abonnés.