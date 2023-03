Live-tweet, Twitch et bataille de off : c'est une commission mixte paritaire inédite qui a commencé

Les débats ont commencé à 9h, et vous en savez peut-être déjà tout. À situation exceptionnelle, commission mixte paritaire (CMP) exceptionnelle. Depuis le début de matinée, 14 parlementaires, députés et sénateurs sont réunis à l'Assemblée nationale pour rédiger une version commune du texte sur la réforme des retraites.

Les parlementaires ont adopté en milieu de journée le fameux article 7 du projet de réforme des retraites, qui prévoit le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Si la commission était conclusive, le texte issu de l'instance devrait encore être soumis jeudi à des votes du Sénat, puis de l'Assemblée.

D'ordinaire, ces commissions ne sont pas publiques, pour garantir la sérénité des débats. Si Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a refusé mardi qu'une retransmission en soit faite, les députés de la France insoumise retranscrivent les échanges sur Twitter.

La France insoumise rend les débats publics

Les députés Lfi Mathilde Panot et Hadrien Coulet et la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui participent à la commission, réalisent des live-tweets des débats. Les rapporteurs du texte, Sylvain Maillard (député LREM), Thomas Ménagé (RN) et Olivier Marleix (LR) en prennent tour à tour pour leur grade. "Les rapporteurs commencent le bal de l'autosatisfaction : 'nous sommes là pour préserver le système par répartition'. Ah bon ? Je pensais qu'ils voulaient imposer 2 ans ferme à tout le monde de force", écrit Mathilde Panot. "La sénatrice Gruny admet être 'mariée avec le gouvernement"' Voilà ce que vaut l'opposition des Républicains. Elle a le mérite de la clarté absolue", renchérit Hadrien Clouet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le groupe parlementaire de la France insoumise - Nupes réalise également un live-tweet, et le député LFi Ugo Bernalicis a tenu durant deux heures trente un live sur le réseau social Twitch, où il a tenté de répondre aux questions des internautes, tout en relayant les tweets de ses collègues. "Sur la CMP on va perdre, c'est plié", "mais sur le texte moi je pense qu'on a les moyens de gagner", déclare-t-il. Concernant les débats en CMP, "c'est vraiment un truc de marchandage de tapis je vous jure, je trouve ça insupportable", ajoute-t-il.

Le député LFi Ugo Bernalicis commente le déroulement de la commission mixte paritaire sur sa chaîne "Deputwitch", le 15 mars 2023. - Capture d'écran / Twitch

En milieu de matinée, il fait intervenir Hadrien Clouet et Mathilde Panot sur Twitch. "On voit bien que le gouvernement a tout géré. Et dès qu'on leur pose une question, les macronistes disent 'attendez, il faut que je passe un coup de fil, à Bercy, parce que j'ai des idées sur rien'", ironise Hadrien Clouet. Il assure ne pas retransmettre les débats en direct sur Twitter, mais "avec cinq secondes de différé". "C'est assez incroyable d'être dans une salle à huit-clos, avec des parlementaires qui sont en apesanteur sociale aussi forte. Le mouvement social n'existe pas, ils vivent sur une autre planète", renchérit Mathilde Panot.

S'ils pèsent peu sur le débat du fait de leur nombre, les députés de gauche réalisent également des points presse, comme Sandrine Rousseau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un texte de 110 pages transmis à la CMP

Selon la France insoumise, le critère de pénibilité d'exposition aux agents chimiques dangereux est retiré du texte et ne sera pris en compte dans le fonds d'usure professionnelle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



D'après le député socialiste Arthur Delaporte, qui réalise également un live-tweet, la fin des régimes spéciaux est également entérinée par la CMP. Il écrit qu'un rapport de 110 pages , "censé transformer la réforme des retraites" et qui correspond à l' "accord" trouvé dans la nuit entre "les républicains du Sénat" et "les macronistes de l'Assemblée Nationale" leur a été transmis durant la CMP, et donc qu'ils n'ont pas pu travailler dessus.

"Vous vous souvenez de l'index sénior, totem du gouvernement ? On découvre que les entreprises qui verront leurs indicateurs se détériorer pendant 3 années consécutives auront pour seule obligation d'engager une négociation...", poursuit-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un nouveau geste sur les carrières longues ?

Selon le Parisien , un accord entre la Macronie et les Républicains a en effet été trouvé dans la nuit de mardi à mercredi vers quatre heures du matin, "à la suite de quoi, les rapporteurs du texte dans les deux chambres ont réécrit plusieurs articles".

Selon les informations de France Inter, députés et sénateurs LR, sans qui le vote du texte à l'Assemblée nationale n'est pas garanti, souhaitent obtenir d'ici la fin de la journée un nouveau geste sur les carrières longues, la retraite à 60 ans pour incapacité permanente (et non 62) et la fameuse surcôte de 5% pour les mères de famille. En échange, ils seraient prêt à lâcher du lest sur le "CDI sénior", qui pourrait ne concerner que les chômeurs. Le flou demeure sur les modalités exactes de la mesure "carrières longues", en particulier si elle garantira ou non à tous les salariés 43 annuités de cotisation maximum.

En sortie de conseil des ministres, qui avait lieu en parallèle, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, a déclaré que l'exécutif cherchait "plus que jamais" à obtenir le soutien d'une "majorité naturelle" pour sa réforme des retraites. Il a ajouté que la possibilité de recourir au 49.3, qui fait partie des options crédibles, n'avait pas été évoquée.