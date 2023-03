LIVRE INTER - Feuilletez les romans en compétition

Claire Baglin - En Salle (Minuit)

Claire Baglin est née en 1998. Elle est diplômée du Master Création littéraire de l’UFR Lettres et Sciences Humaines du Havre. Ateliers d’écriture, rencontres avec des auteurs, écrits à plusieurs mains et lectures à haute voix, un cadre idéal pour partager ses textes, les travailler et entretenir des échanges avec les professeurs, aussi et surtout des écrivains.

En salle est son premier roman

Mathieu Belezi - Attaquer la terre et le soleil (Le Tripode)

Après des études de géographie à l'université de Limoges, Mathieu Belezi a enseigné en Louisiane. Ses nombreux voyages l'ont emmené au Mexique, au Népal, en Inde, et dans les îles grecques et italiennes. Il vit désormais à Rome et se consacre à l’écriture depuis plus de vingt ans.

Publicité

Grégoire Bouillier - Le cœur ne cède pas (Flammarion)

Grégoire Bouillier est l'auteur de Rapport sur moi (Allia, 2002) pour lequel il a obtenu le Prix de Flore. Suivront L'invité mystère, Cap Canaveral (Allia, 2004, 2008) et Dossier M Livres 1 et 2 (Flammarion, 2017 et 2018) qui sera récompensé du prix Décembre.

Diaty Diallo - Deux secondes d’air qui brûle (Seuil)

Diaty Diallo a grandi entre les Yvelines et la Seine-Saint-Denis, où elle continue d’habiter aujourd’hui. Elle pratique depuis l’adolescence différentes formes d’écriture : de la tenue journalière d’un Skyblog à quinze ans à la rédaction d’un livre aujourd’hui, en passant par la création de fanzines et la composition de dizaines de chansons. Deux secondes d’air qui brûle est son premier roman.

Lola Lafon - Quand tu écouteras cette chanson (Stock)

Lola Lafon est l’autrice de six romans, dont La Petite Communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud, 2014), récompensé par une dizaine de prix, et Chavirer (Actes Sud, 2020) qui a reçu le prix Landerneau, le prix France-Culture Télérama ainsi que le choix Goncourt de la Suisse.

"Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans l'Annexe. Anne Frank, que tout le monde connaît tellement qu'il n'en sait pas grand-chose. Comment l'appeler, son célèbre journal, que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment? Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre?

Celle d'une jeune fille, qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à descendre, moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, sept cent soixante jours durant."

Marie-Hélène Lafon - Les Sources (Buchet Chastel)

Marie-Hélène Lafon est professeur de lettres classiques à Paris. Elle est lauréate de nombreux prix littéraires dont le prix Goncourt de la nouvelle en 2016 et le prix Renaudot en 2020.

Son département d'origine, le Cantal, et sa rivière, la Santoire, sont le décor de la majorité de ses romans. Celui-ci ne fait pas exception.

"'Les sources' se place dans le sillage des précédents puisque la question de la filiation est centrale dans tous mes livres depuis le début."

Anthony Passeron - Les Enfants endormis (Globe)

Anthony Passeron est né à Nice en 1983. Il enseigne les lettres et l’histoire-géographie dans un lycée professionnel. Les Enfants endormis est son premier roman.

"J’ai voulu raconter leur désarroi – celui d’une famille rurale confrontée à l’épidémie du sida dans les années 1980 – et les inscrire dans une histoire collective à travers celle de la recherche. Ainsi, je souhaitais mettre en parallèle l’état des connaissances scientifiques et ce que l’on pouvait savoir de la maladie en province."

Yves Ravey - Taormine (Minuit)

Yves Ravey est né à Besançon en 1953. Il est l’auteur de dix-sept romans aux Éditions de Minuit, parmi lesquels Bureau des illettrés (1992), Cutter (2009), Un notaire peu ordinaire (2013, “double” n° 98), Trois jours chez ma tante (2017, “double” n° 117), Pas dupe (2019, “double” n° 122) et Taormine (2022).

Lucie Rico - GPS (P.O.L)

Lucie Rico est née en 1988 à Perpignan. Elle vit entre Aubervilliers (où elle écrit des films), Perpignan (où elle écrit des livres) et Clermont-Ferrand (où elle enseigne la création littéraire). Le chant du poulet sous vide, son premier roman, a reçu le Prix du roman d’écologie et le Prix du Cheval Blanc 2021. GPS est son deuxième roman.

Blandine Rinkel - Vers la violence (Fayard)

Révélation de la rentrée littéraire d’hiver 2017 avec L’abandon des prétentions, Blandine Rinkel a également publié chez Fayard Le nom secret des choses. Qualifiée d’« artiste totale » par Télérama, elle est aussi musicienne et parolière.

À travers l’histoire d’une enfance trouble, dans ces paysages de l’ouest français où la mer et la forêt se confondent, Vers la violence rappelle comment nos héritages nous façonnent, entre chance et malédiction.

► Retrouvez toutes les infos sur le prix du Livre Inter, son histoire et la liste de tous les lauréats