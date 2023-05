Livre pour enfants : "Trois grands copains", Olivier Tallec se met en 4

Dans la forêt, trois vieux amis, un lapin, un canard, et un grand ours… Ils sont très proches et partagent beaucoup de choses ensemble : les boules-de-neige, les batailles de feuilles, les glissades, et les rigolades… Jusqu'au jour où le lapin découvre que les autres ont un lieu caché, à eux, au bout du chemin.

Cet hymne à la nécessité de conserver un jardin secret, même dans l'amitié, qui évoque les sentiments de jalousie, ou de trahison, à hauteur d'enfants est très plaisant. L'histoire signée Nadine Brun-Cosme, est illustrée par la peinture d'Olivier Tallec. Le dessinateur donne aux très beaux personnages ce qu'il faut de mouvement et de gaieté pour faire de Ces trois grands copains (sur le tout petit chemin) des personnages très attachants.

ITW : Anne Douhaire-Kerdoncuff

Image et son : Maxime Goudard et Julien Michel

montage : Noémie Sudre