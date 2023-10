Avec les critiques Olivia de Lamberterie (Elle), Patricia Martin (France Inter), Elisabeth Philippe (L’Obs) et Arnaud Viviant (Transfuge) réunis autour de Jérôme Garcin.

La présentation du livre "Proust, roman familial"

Jérôme Garcin est très enthousiaste : « On commence avec un livre absolument incroyable, un récit peut-être plus romanesque encore qu'un roman. Signé Laure Murat, il est publié chez Robert Laffont. L'autrice enseigne à l'université de Los Angeles et on lui doit un livre passionnant qui avait obtenu le Goncourt de la biographie avec La maison du docteur Blanche où sont passés tant d'écrivains.

Laure Murat a une généalogie impressionnante. Sa famille maternelle, les De Luynes appartient à la noblesse d'Ancien Régime, et sa famille paternelle, les Murat, à la noblesse d'Empire. L’écrivain raconte ici avec autant de verve que d'érudition comment la lecture de La recherche du temps perdu l'a sauvée d'un milieu où, évidemment, l'homosexualité était taboue et l'hétérosexualité la norme.

Elle est fâchée avec sa famille, elle le raconte depuis 30 ans. Comme elle a voulu aimer à sa guise, sans mariage ni enfant, elle a donc trouvé en Marcel Proust un allié qui l'a aidée, à 20 ans, à sortir du placard. Alors qu'on vient de célébrer le 100ᵉ anniversaire de la mort de Proust, un livre très original.

Elisabeth Philippe : « Un livre d'une intelligence éblouissante, remarquable »

Pour la journaliste de l’Obs, « C'est un livre d'une intelligence éblouissante, remarquable, subtile, fin… Murat est une princesse. Elle raconte une scène drôle. Alors qu’elle se balade, elle entend quelqu'un appeler « Princesse ». Elle se retourne pensant qu'on s'adresse à elle, mais c’est un homme qui appelle son chien ! Il y a de l’humour dans ce livre.

Ce récit est absolument génial et passionnant. Cette princesse a été délivrée non pas par un prince charmant, qui n'aurait pas été son genre de toute façon, mais par Proust. Et plus précisément par la lecture de La recherche du temps perdu, un livre dans lequel elle a trouvé des échos absolument vertigineux avec sa propre vie.

Cette lecture lui a permis à la fois de sortir du château métaphorique, l’aristocratie et du château réel puisqu'elle a de très belles pages sur le château de Luynes, dans lequel elle a passé des étés, enfant. Proust l’a aidée à sortir du placard, au prix d'une rupture très dure avec sa famille. La vie auprès de son père et surtout de sa mère, était extrêmement difficile. Il y a des pages très dures, très fortes sur sa mère qui n'a jamais accepté de parler et de dialoguer. Et quand Laure Murat lui dit qu'elle aime les femmes. C'est terrible. Sa mère lui dit qu'elle est « une fille perdue ». Et Laure Murat, tout de suite, entend l'écho au temps perdu. Et pourtant, ce n'est pas au XIXᵉ siècle, mais dans les années 1970-80.

Malgré cela, pas d'acrimonie dans ce livre très juste sur l'aristocratie puisque toujours éclairé par cette espèce de lanterne magique qu'est La recherche du temps perdu. Laure Murat enchevêtre de façon absolument magistrale à la fois sa lecture, de La recherche… et sa propre vie. »

Olivia de Lamberterie : « Un livre magistral, très intelligent »

La critique littéraire à Elle confirme l’avis positif de ses prédécesseurs au micro : « Proust, roman familial est magistral. À la fois très intelligent et d'une grande délicatesse, je l’ai trouvé absolument inouï. Il traite d’une question qui nous occupe ici : « À quoi sert la littérature ? » et « Quel est le pouvoir de la littérature sur la vie ? » Là, on a presque un cas de pratique avec comment Proust a délivré cette femme qui était une prisonnière.

Il y a certes les liens qui existent entre les personnages de Proust et sa famille. Mais c’est aussi la peinture d'un milieu très proche du mien, mais dont on a l'impression que c'est un autre monde. C’est une culture familiale caractérisée par l'horreur de l'effusion. Dans une scène, son arrière-grand-mère lui dit : « On ne pleure pas. Ce sont les domestiques qui pleurent » et elle organise un bal lorsque son fils meurt à la guerre en 1916 ! Le comble du comble !

Et puis, il y a cette scène avec sa mère, véritable mise en abîme celle, la plus cruelle de toute La recherche… avec la duchesse de Guermantes. Elle part dîner, et son ami Swann qui lui dit qu'il ne pourra pas partir en vacances parce qu'il va mourir. Et comme elle est en retard, elle l'éconduit. Et juste à ce moment-là, son mari, le duc lui fait remarquer qu'elle a mis des chaussures noires avec une robe rouge. Et là, elle prend le temps d'aller les changer. Et cette scène, qui est vraiment emblématique de la cruauté avec laquelle Proust décrit ce milieu, est mise en abîme avec ce déjeuner avec sa mère. C'est vraiment un livre éblouissant. »

Arnaud Viviant : « Ce n’est pas banal de pouvoir lire La recherche du temps perdu comme un album de famille ! »

Arnaud Viviant (Transfuge) : « Laure Murat n'a pas perdu son temps, en écrivant ce livre, ni nous en le lisant. Il se livre à sa propre nécessité. Il y a qu’elle qui pouvait l'écrire. C'est quand même pas banal de pouvoir lire La recherche du temps perdu comme un album de famille !

Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. D’une part ce qui reste d’aristocratique dans la société française. J'ai été très touchée par la description du château de Luynes parce qu’enfant, je passais en voiture devant ce très beau monument. Je suis un roturier, mais ce château est magnifique.

J'ai toujours pensé que le narrateur de La recherche... était le prototype de l'homosexuel refoulé. Et justement, c'est ce refoulement que s'est interdit Laure Murat contre sa famille. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ce qu'elle apprend finalement en lisant la recherche, c'est d'accepter son homosexualité et non pas de la refouler ou de la cacher comme le font tous les personnages de la recherche. »

Patricia Martin : « Beaucoup de scènes sont absolument dramatiques »

Pour la critique à France Inter : « S’il y beaucoup de clins d'œil, beaucoup de scènes sont absolument dramatiques. Mais elle, au moins, a lu Proust. Un certain nombre de personnes disent avoir lu Du côté de chez Swann. Mais elle donne les ventes. A partir à partir de Du côté de Guermantes, il n’y en a plus. L’éditeur a fait le calcul. Il y aurait 5000 lecteurs nouveaux lecteurs de La Recherche du temps perdu chaque année. Et tout le monde dit « J'ai relu Proust » ! Mais ce n’est pas vrai.

Une réputation tout à fait fausse colle à la peau de Proust. On le prend pour un admirateur de l'aristocratie, ce qu'il est peut-être au départ, il est assez subjugué. Mais alors, à partir Du Côté de Guermantes, il fait une critique en règle de ce milieu. Et la scène des chaussures citée tout à l’heure est absolument épouvantable.

Laure Murat a des formules incroyables comme lorsqu’elle parle de la « surdité militante de sa mère… ». On ne l’a pas encore dit, mais c’est extrêmement bien écrit. C’est plus qu’un témoignage. Et ce portrait de la mère, quel bloc de glace ! Un jour, la sœur de Laure lui demande le secret de l'éducation des enfants. Elle répond : « L'indifférence ». C’est hallucinant !

Laure Murat montre la vacuité, la vulgarité, la brutalité de ces gens. Et elle cite Deleuze qui, à propos de Proust, dit « Chez eux, (donc chez les aristos), le signe mondain ne renvoie pas quelque chose, il en tient lieu ». C'est exactement ça pour tous les gens de sa famille. Elle a des pages très tendres sur son père. J'ai appris que jusqu'en 1990, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale par l'OMS ! »

