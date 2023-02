Livres jeunesse : Six bandes dessinées pour les vacances d'hiver

"L'incroyable Mlle Bang" : sacrée héroïne

Dans une époque ancienne en Corée, un couple de personnes âgées attend un enfant. Persuadé qu’il s’agit d’un fils, il élève Bang en garçon. Avec toute la liberté que cela comprend… Quelques années plus tard, l’enfant devenu adulte doit se marier. Un accord passé avec sa future épouse lui permet de continuer à évoluer librement. Devenu haut fonctionnaire, Bang excelle dans ses tâches, au point de susciter la jalousie des conseillers plus âgés du roi… Dans un dessin joyeux et coloré, la dessinatrice coréenne adapte avec brio et humour un roman féministe du XIXe siècle.

L'incroyable Mlle Bang par Yoon-Sun Park est paru chez Dupuis dans la collection Les Ondines – Pour 10/11 ans. De la même autrice, on peut lire pour les plus petits Boubou et ses amis paru chez Biscoto, de petites histoires autour d’un petit chien.

"Trois fleurs sauvages" : une savoureuse exploration

Après un crash d’avions, trois petites filles partent à la découverte de l’île sur laquelle elles ont atterri. Un lieu étrange peuplé de mini-gorilles, où les fleurs parlent, et où il neige des pop-corn… Une ode à l’imaginaire, et à l’absurde pensée par un auteur argentin au dessin incroyablement incitateur. Coup de cœur.

Trois fleurs sauvages de Liniers est paru chez La joie de lire dans la collection Somnanbule. Chez le même éditeur, on se rue sur l’album Planète verte ? d’Eduarda Lima qui raconte une panne d’électricité et ses magnifiques conséquences écologiques.

"Histoires pressées" : hymne à la lecture sous toutes ses formes

Un petit garçon n’aime que les histoires de garçons qui, comme lui, n’aiment pas les histoires. Une petite fille pousse sa professeure à nager dans un aquarium pour lire un livre. Un garçon qui arrange les suites dans les contes. Une mère pousse à faire des fautes d’orthographe… Ces variations autour de la lecture superbement illustrées par Anne Simon (Gousses et gigot, Boris l’enfant patate, L’Institut des benjamines…) sont drôles, farfelues, pétillantes… Elles désacralisent l’acte de lire de façon joyeuse. De 7 à 77 ans.

Histoires pressées de Bernard Friot et Anne Simon est paru chez Milan

"Mademoiselle Sophie" : regard bienveillant sur l’obésité

Romain presque 11 ans est en dernière année d’école primaire. Il est très attaché à son institutrice, Mademoiselle Sophie. Mais depuis quelque temps, elle a changé. Elle a pris beaucoup de poids. Elle semble aller mal. Le petit garçon veut lui venir en aide. Lui-même est traversé par une transformation : son passage vers l’adolescence… Le dessin au stylo et à l’aquarelle d’Hippolyte donne ce qu’il faut de craquant pour fondre pour cette très jolie histoire d’entraide. À partir de 10 ans.

Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l’hippopotame par Zabus et Hippolyte est paru chez Dargaud

"Eliott au Collège" : rassurantes scènes de vie d’ado

C’est la rentrée. Eliott aborde un nouveau cap : il rentre au collège. Très angoissé, il est guidé par sa mascotte imaginaire qui lui explique les us et coutumes de son nouveau lieu d’étude. Elle lui dit quoi dire pour se présenter, d'éviter le banc réservé aux populaires, le met en garde sur les amitiés trop faciles… Censé le rassurer, cet ami virtuel se révèle être à la fois anxiogène, en voyant souvent le pire à chaque situation, et rassurant, car Eliott se rend compte que ce qu’il prévoit d’horrible n’arrive pas… Que ce soit à la piscine (où il est le seul à porter un slip de bain alors que les autres ont des caleçons), dans des soirées jeux vidéo, ou en classe de neige, les tranches de vies d’ados sont très réalistes. Théo Grosjean (L’homme le plus flippé du monde) veut suivre ses personnages sur plusieurs années, les voir grandir… Nous aussi.

Eliott au collège de Théo Grosjean est paru chez Dupuis – Pour 11/12 ans

"Elizabeth et Diego" : une drôle d'histoire de vampire

« Je veux un poney-licorne ! » hurle Elizabeth, la jeune vampire au caractère bien trempé, au père Noël. Ce dernier entend bien qu’elle a été sage, mais il est en retard et a peur que la mère Noël le « croit au bistro avec ses potes », donc il expédie Elizabeth avec des bons d'achat. Diego, lui a le droit de crier depuis qu’il a une prothèse suite à un accident. Pour faire venir Saint-Nicolas qui sera peut-être plus généreux que le Père Noël, la petite vampire suggère de découper Diego… Des parents qui culpabilisent aux enfants en quête de super-pouvoirs, tout est drôle dans cette histoire menée tambour battant.

Elizabeth et Diego, un vampire dans mon placard par Swann Meralli et Arthur du Coteau est paru chez Dargaud à partir de 10 ans.

Et aussi

On s’abonne à Spirou, et à Biscoto

La Villa nuit de Guillaume Chauchat est paru chez Biscoto. « Où est donc cette chenille ? » se demande Jean… Habitant d’une maison où les objets disparaissent, le petit garçon a peur… Mais finalement, cette perte d’objet conduit à un allègement. Et ces lieux que l’on quitte sont autant de portes ouvertes. Dans un graphisme d’apparence simple, une réflexion bien menée, à hauteur d’enfant sur l’effacement des souvenirs. À partir de 5 ans.

Un premier polar. L’adaptation en BD par Gwenaëlle Boulet et Mélanie Allag du roman Les chats de Marie Helène Delval est paru dans la collection Bande d’ados chez Bayard. Au début des vacances, Sebasto remarque devant chez son vieil ami, Da (pour Damascène), un chat au regard étrange. Le lendemain, ils sont deux, le surlendemain, trois, le jour suivant… Et des animaux sont égorgés la nuit… Un polar à la limite du fantastique dans un dessin suggestif… Parfait pour un premier frisson.

On lit la suite de Miss Charity , Le petit théâtre de la vie, par Loïc Clement, et Anne Montel, d’après le roman de Marie-Aude Murail paru chez Rue de Sèvres. Il y est question de Shakespeare, d'un cousin malade, d’un corbeau nommé Petruchio… Quel régal que ce petit bonbon anglais au dessin auréolé d’une douce aquarelle ! À partir de 11 ans. ECOUTER - Bulles de BD sur Miss Charity

Mira de Sabine Lemire et Rasmus Bregnhoi chez Casterman : une jeune fille au caractère bien de son époque évoque son quotidien fait d’une mère solo, de beaux-pères qui changent, de réseaux sociaux, d’absence d’amoureux… Pour 10 ans et plus.

La suite, et fin des Sauroctones par Erwann Surcouf paru chez Dargaud. Si vos ados n’ont pas encore lu, qu’ils se précipitent sur cette série qui s’achève de façon assez inattendue. Pour adolescents.