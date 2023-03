Liza del Sierra, star du X, milite pour le blocage du porno aux mineurs

Liza Del Sierra (Emilie Delaunay dans le civil) a débuté sa carrière d'actrice à 19 ans. Aujourd'hui, elle en a 36 et deux petites filles, nées coup sur coup après la crise Covid pendant laquelle elle a revêtu pour la première fois une blouse d'infirmière, son second métier. Aujourd'hui elle réalise et produit des films "pour adultes" - un terme sur lequel elle insiste. "J'ai eu la chance de me construire sans pornographie. Mes premiers émois, c'était les livres de Régine Desforges, le magazine "Jeune et Jolie", loin des images très crues du porno (...) Dans l'industrie, nous sommes nombreux à être parents. C'est un sujet qui nous touche tous."

Si sa propre production est diffusée sur Canal+ et sur un site en accès payant, elle sait que les scènes qu'elle a tournées en tant qu'actrice "peuvent être vues par des mineurs". La faute selon elle aux "tubes", ces robinets à vidéos qui génèrent un énorme trafic et de gigantesques revenus publicitaires. "N'importe qui peut y poster n'importe quoi, que cela lui appartienne ou non : des films complets, des vidéos volées, du 'revenge porn'. Plus c'est violent, extrême, plus cela génère du clic."

Donner au cinéma X un cadre institutionnel

Depuis 2020, la loi impose aux sites un contrôle strict de l'âge des internautes . Mais la loi n'est pas appliquée et il suffit toujours de cliquer sur "Je suis majeur" pour y accéder. Début février, le secrétaire d’État au numérique Jean-Noël Barrot annonçait l'entrée en phase de test de vérification d'âge en "double anonymat", supposément plus efficace. Liza Del Sierra applaudit, mais regrette que la loi déjà existante ne soit pas appliquée : "On sait que les sites disposent des outils techniques pour se mettre en conformité. Quand des sites de paris sportifs ne respectent pas la limitation d'accès aux mineurs, ils sont fermés par les opérateurs internet. Qu'attendons-nous pour faire la même chose ?"

Auditionnée il y a un an au Sénat, la réalisatrice milite également pour un meilleur encadrement de la profession, pour aller vers un "porno éthique", respectueux des métiers qui la composent et du consentement des actrices : "S'il y a des dérives dans le porno dit amateur, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Pas de syndicat, pas de convention collective, pas d'agents. [...] Il faut que le législateur permette aux professionnels d'être identifiés comme tels, pour que nous puissions avancer."